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экскурсий и не думали, что чем-то нас можно в этом плане удивить. И напрасно. Подход Евгения к своему делу потрясает креативом. Три часа пролетели как один миг. Не могу в подробностях описать его находки, так как не хочу, чтобы мой отзыв послужил спойлером, ведь эффект неожиданности и интрига играют важную роль в действе, которое выстраивает Евгений. Скажу только, что он невероятно (порой даже шокирующе) артистичен, ироничен, харизматичен, предан своему краю и делу, которому служит. Отдельная благодарность экскурсоводу за то, что дал нам возможность лично познакомиться с выдающимся человеком, настоящей душой Боровска - художником Владимиром Овчинниковым. Евгений, вы открыли для нас новый центр притяжения - ваш прекрасный и удивительный, маленький, но такой важный город! Огромное спасибо!