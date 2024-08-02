Все – экскурсии в Боровске

Найдено 3 экскурсии в категории «Все» в Боровске, цены от 3 333 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Боровский край в шести веках
На машине
154 отзыва
2.5 часа
Индивидуальная
Боровский край в шести веках: индивидуальная экскурсия
Откройте для себя Боровск, один из древнейших городов Подмосковья, где переплетаются эпохи и стили на фоне русской природы
Начало: Ул. Советская
7 авг в 09:00
8 авг в 09:00
3 480 за всё до 5 чел.
Исторические приключения в Боровске
Пешая
82 отзыва
3 часа
Фотопрогулка
до 10 чел.
Исторические приключения в Боровске: фото-прогулка с костюмами
Увлекательная индивидуальная экскурсия по Боровску с профессиональным фотографом. Узнайте историю города через образы разных эпох и получите уникальные снимки
Начало: На Советской улице
Сегодня в 16:00
10 авг в 09:00
от 3 333 за всё до 5 чел.
Боровск: история и легенды древнего города
Пешая
145 отзывов
2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Боровск: история и легенды древнего города
Познакомьтесь с умиротворяющим Боровском. Прогулка от городища до Покровского храма, шедевры деревянного зодчества и фрески Владимира Овчинникова
Начало: В районе городища
Завтра в 08:00
6 авг в 08:00
от 4 000 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Мария
    2 августа 2024
    Боровск: история и легенды древнего города
    Экскурсия неплохая, но "суховата", не произвела впечатления.
  • М
    Марина
    30 июля 2024
    Боровский край в шести веках
    Были на экскурсии 26 июля. Экскурсоводу Ирине огромное спасибо! Из 8 человек нашей группы были подростки (12-15 лет), поэтому заранее
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    попросила экскурсовода построить экскурсию с учётом этого обстоятельства. Всем экскурсантам (и детям, и взрослым) прогулка очень понравилась, к тому же рассказ дополнительно сопровождался историческими фото. Мы уже в 3ий раз с экскурсией в Боровске, считаю, что в нашем рейтинге экскурсоводов по Боровску Ольга пока на 1ом месте. Готовьте удобную обувь и вперёд на экскурсию "Боровский край в шести веках"!

  • С
    Сергей
    27 июля 2024
    Исторические приключения в Боровске
    Путешествуем по городам и весям нашей необъятной Родины не первый год, много раз знакомились с её достопримечательностями с помощью индивидуальных
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    экскурсий и не думали, что чем-то нас можно в этом плане удивить. И напрасно. Подход Евгения к своему делу потрясает креативом. Три часа пролетели как один миг. Не могу в подробностях описать его находки, так как не хочу, чтобы мой отзыв послужил спойлером, ведь эффект неожиданности и интрига играют важную роль в действе, которое выстраивает Евгений. Скажу только, что он невероятно (порой даже шокирующе) артистичен, ироничен, харизматичен, предан своему краю и делу, которому служит. Отдельная благодарность экскурсоводу за то, что дал нам возможность лично познакомиться с выдающимся человеком, настоящей душой Боровска - художником Владимиром Овчинниковым. Евгений, вы открыли для нас новый центр притяжения - ваш прекрасный и удивительный, маленький, но такой важный город! Огромное спасибо!

  • N
    Nadezhda
    27 июля 2024
    Исторические приключения в Боровске
    Были втроем на экскурсии -я, муж и дочь 10 лет. Евгений встретил нас в соответствующем образе из 90-х, лексика тоже
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    в тему: объяснил нам всё по понятиям и четко по-пацански, респект! Дочь сказала вот бы учитель истории в школе так материал объяснял! Время пролетело быстро, 3 часа мы выдержали без проблем под увлекательные рассказы Евгения о городе. Большое спасибо! Не думала, что такой маленький городок сможет меня удивить. Хотим вернуться еще раз

  • Ю
    Юлия
    27 июля 2024
    Исторические приключения в Боровске
    Фантастический невероятный Боровск! Невероятное путешествие длиной весь день! Удивительно как может в таком маленьком городке быть так насыщенно и волшебно!
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    Ничего бы не было без рассказов Евгения - настолько интересная подача! Столько любви к своему родному краю. Столько красоты и рассказов в легкой форме! Подарите себе сказку старинного купеческого города. И конечно фото! Евгений так круто видит кадры и с радостью оставил море воспоминаний, которые мы увезли в сердце и в памяти телефона

  • Е
    Елена
    21 июля 2024
    Боровск: история и легенды древнего города
    Участники и команда проекта Московского дома удивительных людей благодарит Александра за обзорную экскурсию по Боровску. Благодаря прекрасному знанию истории и
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    чувству юмора наши ребята надолго запомнят путешествие. Александр роскошный рассказчик и видно, что знает и любит историю города. Александр не только чудесный экскурсовод, но и великолепный организатор. От всей души рады были такому проводнику в мир истории Боровска.

  • Е
    Елена
    21 июля 2024
    Боровск: история и легенды древнего города
    Спасибо большое за экскурсию. Гид- человек эрудированный, увлеченный темой, хорошо излагает материал.
  • Щ
    Щёлкина
    20 июля 2024
    Боровский край в шести веках
    Прекрасно отдохнули и узнали много нового! В прошлом году были на этой же экскурсии, тоже очень понравилось, а в этот раз появились новые нюансы Следующим летом надеемся посетить Боровск ещё раз Большая благодарность экскурсоводу Ирине
    Прекрасно отдохнули и узнали много нового!
  • Е
    Елена
    14 июля 2024
    Боровский край в шести веках
    Спасибо за интересный день! Очень рекомендую!

Ответы на вопросы от путешественников по Боровску в категории «Все»

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Сколько стоит экскурсия по Боровску в августе 2024
Сейчас в Боровске в категории "Все" можно забронировать 3 экскурсии от 3 333 до 4 000. Туристы уже оставили гидам 381 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
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