Боровск: история и легенды древнего города

Боровск - очаровательный и умиротворяющий городок: часами можно бродить по его старинным уютным...

Боровск — очаровательный и умиротворяющий городок: часами можно бродить по его старинным уютным улочкам, впадающим в поля и овраги, любоваться шедеврами деревянного зодчества, фресками «Боровского Бэнкси» и трогательными скульптурами, размышлять о его увлекательной, но трагической истории, обросшей множеством тайн и легенд.
Боровск: история и легенды древнего города
Боровск: история и легенды древнего города
Боровск: история и легенды древнего города
Боровск: история и легенды древнего города
Боровск: история и легенды древнего города
Боровск: история и легенды древнего города

Что вы увидите 🤩

  • Памятник-часовня боярыне Морозовой
  • Фрески Владимира Овчинникова, купеческие усадьбы XVIII-XIX вв.
  • Деревянный храм Покрова Пресвятой Богородицы на Высоком XVII в.
Боровск — очаровательный и умиротворяющий городок: часами можно бродить по его старинным уютным улочкам, впадающим в поля и овраги, любоваться шедеврами деревянного зодчества, фресками «Боровского Бэнкси» и трогательными скульптурами, размышлять о его увлекательной, но трагической истории, обросшей множеством тайн и легенд.

Вас ожидает:

  • На экскурсии вы услышите о прошлом Боровска, но не заскучаете от обилия истории — я разбавлю ее легендами и интересными фактами.
  • Мы начнем с древнего городища, где раньше стояла деревянная крепость. Вы узнаете о князе Владимире Храбром и воеводе Михаиле Волконском. Побываете на месте, где окончился земной путь боярыни Морозовой, и поймете, почему Боровск зовется городом космической мечты.
  • На Торговой площади увидим Благовещенский собор, хранящий множество святынь. Гуляя по купеческой Успенской улице, не пропустим «Кружевной» дом, который считают самым красивым в городе, а также усадьбу, где останавливался Наполеон.
  • Завершится прогулка на Высоком. Здесь вы познакомитесь с деревянным Покровским храмом, построенном в 17 веке без единого гвоздя. Полюбуетесь видами Боровска со смотровых площадок, а также узнаете о его покровителе, святом Пафнутии, и о его «благословенном проклятии», оберегающем город на протяжении многих веков.
Параллельный город Владимира Овчинникова
«Боровский Бэнкси» — так называют талантливого пенсионера, расписавшего своими картинами весь город. Наш маршрут выстроен так, чтобы не пропустить основные работы художника. Вы увидите «Глобус Боровска», «Во имя России», «Старый город», «Во молодец наш огурец. », «Красивого поворота. » и многие другие фрески.
Организационные детали
Если вы на машине, то мы можем доехать до Высокого (или идти пешком 15-20 минут). Либо можно закончить экскурсию в районе Успенской улицы: в этом случае вы увидите все вышеперечисленные объекты, кроме Покровского храма с его смотровыми.

Цены на экскурсию

Для группы 1-30 человек
Боровск
2 600 ₽

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем
Начало: Пл. Ленина, д. 1
Завершение: Ул. Рабочая, 41
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 30 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

Каждый день

Александр Л.
Александр Л.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Задать вопрос

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Боровска

🎩Индивидуальные👣Пешком🧒Для детей🔭Обзорные

Еще несколько похожих предложений в Боровске

Боровск: история и легенды древнего города
Индивидуальная экскурсия
5
31
2ч 30м
2 600
за 1-10 чел.
Боровск: история и легенды древнего города
Погулять по уютным улочкам, изучить главные памятники и найти необычные граффити
Боровский край в шести веках
Индивидуальная экскурсия
5
92
2ч 30м
2 600
за 1-15 чел.
Боровский край в шести веках
Познакомиться с историей древнего города и чудесами деревянного зодчества на обзорной прогулке
Боровск и Малоярославец. Два города — одна история
Индивидуальная экскурсия
4.9
14
3 900
за 1-10 чел.
Боровск и Малоярославец. Два города — одна история
Прогуляться сквозь века и увидеть главные достопримечательности
У нас ещё много экскурсий 😎 в Боровске. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Боровске
🇷🇺