Боровск — очаровательный и умиротворяющий городок: часами можно бродить по его старинным уютным улочкам, впадающим в поля и овраги, любоваться шедеврами деревянного зодчества, фресками «Боровского Бэнкси» и трогательными скульптурами, размышлять о его увлекательной, но трагической истории, обросшей множеством тайн и легенд.

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На экскурсии вы услышите о прошлом Боровска, но не заскучаете от обилия истории — я разбавлю ее легендами и интересными фактами.

Мы начнем с древнего городища, где раньше стояла деревянная крепость. Вы узнаете о князе Владимире Храбром и воеводе Михаиле Волконском. Побываете на месте, где окончился земной путь боярыни Морозовой, и поймете, почему Боровск зовется городом космической мечты.

На Торговой площади увидим Благовещенский собор, хранящий множество святынь. Гуляя по купеческой Успенской улице, не пропустим «Кружевной» дом, который считают самым красивым в городе, а также усадьбу, где останавливался Наполеон.

Завершится прогулка на Высоком. Здесь вы познакомитесь с деревянным Покровским храмом, построенном в 17 веке без единого гвоздя. Полюбуетесь видами Боровска со смотровых площадок, а также узнаете о его покровителе, святом Пафнутии, и о его «благословенном проклятии», оберегающем город на протяжении многих веков.

Параллельный город Владимира Овчинникова

«Боровский Бэнкси» — так называют талантливого пенсионера, расписавшего своими картинами весь город. Наш маршрут выстроен так, чтобы не пропустить основные работы художника. Вы увидите «Глобус Боровска», «Во имя России», «Старый город», «Во молодец наш огурец. », «Красивого поворота. » и многие другие фрески.

Организационные детали

Если вы на машине, то мы можем доехать до Высокого (или идти пешком 15-20 минут). Либо можно закончить экскурсию в районе Успенской улицы: в этом случае вы увидите все вышеперечисленные объекты, кроме Покровского храма с его смотровыми.