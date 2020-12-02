Как добраться до Братска на самолёте
В Братске 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Bratsk Airport» вам не избежать
Список аэропортов Братска
- Братск BTKBratsk Airport
Самые дешёвые билеты в Братск из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
–нед.
|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|02.12.2020
|из 🇷🇺Иркутска
|3 400
|1ч 25м
|17.10.2020
|из 🇷🇺Читы
|3 485
|2ч 30м
|25.11.2020
|из 🇷🇺Красноярска
|3 705
|1ч 35м
|11.11.2020
|из 🇷🇺Новокузнецка
|6 447
|45ч (⇵1)
|16.11.2020
|из 🇷🇺Москвы
|6 950
|29ч 30м (⇵1)
|11.11.2020
|из 🇷🇺Тюмени
|6 972
|6ч 15м (⇵1)
|18.10.2020
|из 🇷🇺Томска
|7 308
|63ч 25м (⇵1)
|23.10.2020
|из 🇷🇺Новосибирска
|7 549
|24ч 20м (⇵1)
|24.11.2020
|из 🇷🇺Уфы
|8 462
|9ч 15м (⇵2)
|30.11.2020
|из 🇷🇺Санкт-Петербурга
|8 561
|46ч 10м (⇵2)
|26.11.2020
|из 🇷🇺Екатеринбурга
|8 829
|48ч 25м (⇵2)
|21.11.2020
|из 🇷🇺Казани
|9 147
|39ч 10м (⇵2)
|30.10.2020
|из 🇷🇺Кемерово
|9 161
|12ч 10м (⇵1)
|14.12.2020
|из 🇷🇺Волгограда
|9 250
|42ч 45м (⇵2)
|05.11.2020
|из 🇷🇺Краснодара
|9 250
|41ч 30м (⇵2)
|15.10.2020
|из 🇷🇺Барнаула
|9 614
|44ч 45м (⇵2)
|26.11.2020
|из 🇷🇺Калининграда
|9 627
|42ч 50м (⇵2)
|16.10.2020
|из 🇷🇺Самары
|9 657
|12ч 30м (⇵1)
|12.11.2020
|из 🇷🇺Белгорода
|9 832
|39ч 50м (⇵2)
|29.10.2020
|из 🇷🇺Челябинска
|9 880
|36ч 35м (⇵2)
|06.12.2020
|из 🇷🇺Минеральных Вод
|9 965
|26ч 50м (⇵2)
|20.10.2020
|из 🇷🇺Сургута
|10 100
|18ч 15м (⇵1)
|18.12.2020
|из 🇷🇺Ростова-на-Дону
|10 301
|28ч 15м (⇵2)
|15.10.2020
|из 🇷🇺Нерюнгри
|10 387
|23ч 50м (⇵1)
|16.10.2020
|из 🇷🇺Усть-Кута
|10 417
|6ч 15м (⇵1)
|29.10.2020
|из 🇷🇺Сочи
|10 525
|39ч 5м (⇵2)
|15.10.2020
|из 🇷🇺Набережных Челнов (Нижнекамск)
|10 825
|39ч 5м (⇵2)
|26.10.2020
|из 🇷🇺Омска
|10 930
|51ч 5м (⇵2)
|16.11.2020
|из Ялты
|11 263
|40ч 40м (⇵2)
|23.01.2021
|из 🇷🇺Перми
|11 435
|41ч (⇵2)
|04.11.2020
|из 🇷🇺Талакана
|11 513
|51ч 30м (⇵1)
|19.10.2020
|из 🇷🇺Махачкалы
|12 137
|45ч 20м (⇵2)
|14.10.2020
|из 🇷🇺Абакана
|12 959
|21ч 51м (⇵1)
|18.10.2020
|из 🇷🇺Ноябрьска
|13 144
|26ч 30м (⇵1)
|19.10.2020
|из 🇷🇺Мирного
|13 160
|8ч (⇵1)
|12.12.2020
|из 🇷🇺Анапы
|13 462
|46ч 40м (⇵2)
|30.10.2020
|из 🇷🇺Нальчика
|13 536
|15ч 30м (⇵2)
|27.12.2020
|из 🇷🇺Бодайбо
|13 591
|27ч 30м (⇵1)
|26.10.2020
|из 🇷🇺Владивостока
|14 087
|53ч 10м (⇵1)
|15.10.2020
|из 🇷🇺Пензы
|14 235
|43ч 10м (⇵2)
|14.10.2020
|из 🇷🇺Нового Уренгоя
|14 429
|20ч 31м (⇵2)
|16.10.2020
|из 🇷🇺Оренбурга
|14 566
|23ч 5м (⇵2)
|04.11.2020
|из 🇷🇺Улан-Удэ
|15 009
|74ч 5м (⇵2)
|27.10.2020
|из 🇷🇺Кировска
|15 070
|30ч 40м (⇵2)
|02.12.2020
|из 🇰🇬Бишкека
|15 379
|12ч 5м (⇵1)
|15.10.2020
|из 🇷🇺Благовещенска
|20 068
|28ч 50м (⇵2)
|21.12.2020
|из 🇩🇪Берлина
|20 586
|38ч 25м (⇵2)
|13.10.2020
|из 🇷🇺Саранска
|20 720
|32ч 56м (⇵2)
|14.10.2020
|из 🇷🇺Хабаровска
|20 870
|46ч 30м (⇵1)
|16.10.2020
|из 🇹🇷Антальи
|23 585
|16ч 25м (⇵2)
|27.10.2020
|из 🇨🇿Праги
|25 965
|14ч 55м (⇵2)
|20.11.2020
|из 🇦🇲Еревана
|26 112
|20ч (⇵2)
|04.12.2020
|из 🇹🇷Анкары
|26 686
|29ч 5м (⇵2)
|28.11.2020
|из 🇧🇾Минска
|26 974
|43ч 30м (⇵2)
|13.10.2020
|из 🇷🇺Якутска
|28 320
|29ч 5м (⇵2)
|01.04.2021
|из 🇺🇦Киева
|28 673
|17ч 35м (⇵2)
|14.11.2020
|из 🇲🇹Валлетты
|35 739
|33ч 20м (⇵2)
|23.10.2020
|из 🇷🇺Усть-Неры
|45 527
|46ч 56м (⇵2)
|13.10.2020
|из 🇰🇿Нур-Султана (Астана)
|410 972
|59ч 25м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Братска
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Братска, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Сочи, Иркутск, Красноярск, Краснодар и Санкт-Петербург
- 28.10.202031.10.2020
- 23.10.202028.10.2020
- 02.12.202011.12.2020
- 24.10.202030.10.2020
- 15.12.202018.12.2020
- 14.10.202021.10.2020
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