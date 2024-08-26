2.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Лучший выборПо древнему Брянску: обзорная экскурсия
Прогулка по Брянску: от памятника Гагарину до набережной Десны, с рассказами о жизни города и его знаменитых жителях
Начало: У гостиницы «Брянск», проспект Ленина, д. 100
Завтра в 09:00
13 окт в 09:00
2 700₽ за всё до 5 чел.
2.5 часа
Групповая
до 17 чел.
Мистический Брянск: по местам городских легенд
Привидения, паранормальные явления и другие ужастики, спрятанные в канве города
Начало: У гипермаркета Линия1
Расписание: в понедельник в 19:00
25 окт в 18:00
4 ноя в 19:00
900₽ за человека
4.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Хрустальная сказка: поездка из Брянска в Дятьково
Путешествие в Дятьково из Брянска откроет вам мир хрусталя. Узнайте о производстве, посетите музей и храм с уникальным иконостасом
Начало: На площади Карла Маркса
13 окт в 09:00
15 окт в 09:00
8 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлла26 августа 2024Искренняя благодарность Михаилу Самуиловичу за не просто прогулку, а путешествие во времени. Рассказывает интересно, образно, иронично, подогревая интерес. Большое внимание героическим страницам в истории Брянска и подвигу его жителей в 1941-1945 годах.
- ЕЕлена16 августа 2024Очень интересная экскурсия. Мы с мужем вообще ничего не знали о Брянске. После экскурсии мы поняли, что подняли свой IQ
- ССветлана1 августа 2024В Брянске была впервые, поэтому Михаил интересно построил и маршрут, и саму экскурсию. Очень грамотный гид, хорошая речь. На все вопросы мы получили ответы. Спасибо за экскурсию
- ЛЛюдмила29 апреля 2022Спасибо большое за экскурсию! Гид Михаил с большой любовью к родному краю рассказывал не только об истории возникновения хрустального промысла на
- ВВладимир1 февраля 2022Все хорошо! Спасибо!
Ответы на вопросы от путешественников по Брянску в категории «На Рождество»
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Сколько стоит экскурсия по Брянску в октябре 2024
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