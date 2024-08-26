читать дальше на высший уровень. Михаил профессионал и отличный гид. Интересно рассказывает и показал красивые места в городе, много узнали о подвигах нашего народа. Михаил, так держать! Вам удачи!

Очень интересная экскурсия. Мы с мужем вообще ничего не знали о Брянске. После экскурсии мы поняли, что подняли свой IQ