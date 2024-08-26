На Рождество – экскурсии в Брянске

Найдено 3 экскурсии в категории «На Рождество» в Брянске, цены от 900 ₽. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
По древнему Брянску: обзорная экскурсия
Пешая
73 отзыва
2.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Лучший выбор
По древнему Брянску: обзорная экскурсия
Прогулка по Брянску: от памятника Гагарину до набережной Десны, с рассказами о жизни города и его знаменитых жителях
Начало: У гостиницы «Брянск», проспект Ленина, д. 100
Завтра в 09:00
13 окт в 09:00
2 700 за всё до 5 чел.
Мистический Брянск: по местам городских легенд
На автобусе
9 отзывов
2.5 часа
Групповая
до 17 чел.
Мистический Брянск: по местам городских легенд
Привидения, паранормальные явления и другие ужастики, спрятанные в канве города
Начало: У гипермаркета Линия1
Расписание: в понедельник в 19:00
25 окт в 18:00
4 ноя в 19:00
900 за человека
Хрустальная сказка: поездка из Брянска в Дятьково
На машине
4 отзыва
4.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Хрустальная сказка: поездка из Брянска в Дятьково
Путешествие в Дятьково из Брянска откроет вам мир хрусталя. Узнайте о производстве, посетите музей и храм с уникальным иконостасом
Начало: На площади Карла Маркса
13 окт в 09:00
15 окт в 09:00
8 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алла
    26 августа 2024
    По древнему Брянску: обзорная экскурсия
    Искренняя благодарность Михаилу Самуиловичу за не просто прогулку, а путешествие во времени. Рассказывает интересно, образно, иронично, подогревая интерес. Большое внимание героическим страницам в истории Брянска и подвигу его жителей в 1941-1945 годах.
  • Е
    Елена
    16 августа 2024
    По древнему Брянску: обзорная экскурсия
    Очень интересная экскурсия. Мы с мужем вообще ничего не знали о Брянске. После экскурсии мы поняли, что подняли свой IQ
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    на высший уровень. Михаил профессионал и отличный гид. Интересно рассказывает и показал красивые места в городе, много узнали о подвигах нашего народа. Михаил, так держать! Вам удачи!

    Очень интересная экскурсия. Мы с мужем вообще ничего не знали о Брянске. После экскурсии мы поняли, что подняли свой IQ на высший уровеньОчень интересная экскурсия. Мы с мужем вообще ничего не знали о Брянске. После экскурсии мы поняли, что подняли свой IQ на высший уровеньОчень интересная экскурсия. Мы с мужем вообще ничего не знали о Брянске. После экскурсии мы поняли, что подняли свой IQ на высший уровень
  • С
    Светлана
    1 августа 2024
    По древнему Брянску: обзорная экскурсия
    В Брянске была впервые, поэтому Михаил интересно построил и маршрут, и саму экскурсию. Очень грамотный гид, хорошая речь. На все вопросы мы получили ответы. Спасибо за экскурсию
  • Л
    Людмила
    29 апреля 2022
    Хрустальная сказка: поездка из Брянска в Дятьково
    Спасибо большое за экскурсию! Гид Михаил с большой любовью к родному краю рассказывал не только об истории возникновения хрустального промысла на
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    Брянщине, но и о появлении самого города воинской славы Брянск, происхождении его названия, характеристике микрорайонов и знаковых событиях в окрестностях. Время пролетело совсем незаметно, оставив массу положительных эмоций и добрых воспоминаний!

  • В
    Владимир
    1 февраля 2022
    Хрустальная сказка: поездка из Брянска в Дятьково
    Все хорошо! Спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Брянску в категории «На Рождество»

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Сколько стоит экскурсия по Брянску в октябре 2024
Сейчас в Брянске в категории "На Рождество" можно забронировать 3 экскурсии от 900 до 8 000. Туристы уже оставили гидам 86 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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