2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Лучший выборУзнать Брянск за 2 часа: история, культура и уникальные достопримечательности
Погрузитесь в историю Брянска, посетив главные достопримечательности города. Узнайте о поэтах Брянщины и прогуляйтесь по парку деревянных скульптур
Начало: Брянск, проспект Ленина, д. 100, Гостиница «Брянск...
Расписание: Ежедневно, с 9:00 до 19:00
7 авг в 20:00
8 авг в 09:00
2 600₽ за всё до 5 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Обзорная прогулка «Древний город Дебрянск»
Познавательная экскурсия по Брянску: Курган Воинской славы, Театральная площадь, уникальные храмы и парки. Узнайте интересные факты о жизни великих поэтов
Начало: Г. Брянск, проспект Ленина,100-у гостиницы Брянск
Расписание: Ежедневно, с 09:00 до 19:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
2 500₽ за всё до 5 чел.
2 часа
Мини-группа
до 8 чел.
Мистический Брянск, авторская экскурсия
Готовьте нервы! Паранормальные истории Брянска ждут вас. Узнайте о призраке собаки, меловом источнике и острове Маргарита. Вкусный чай и печенье в дороге
Начало: Ул. Брянского фронта д. 2
9 авг в 19:00
900₽ за человека
4 часа
Групповая
до 20 чел.
Шоколадная экскурсия по мастерским Брянска для гурманов и сладкоежек
Узнайте секреты производства шоколада, сделайте свою плитку и попробуйте лучшие лакомства на нашей увлекательной экскурсии по шоколадным мастерским Брянска
Начало: Шоколадная фабрика Хантер Бери
24 авг в 11:00
1 700₽ за человека
2 часа
Мини-группа
до 5 чел.
Кофейные истории: экскурсия по Брянску с мастер-классом по кофе
Прогулка по Брянску с рассказами о жизни дворянской элиты XX века. В завершение экскурсии - мастер-класс по приготовлению кофе в уютной кофейне
Начало: Площадь Карла Маркса
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
1 600₽ за человека
2 часа
Индивидуальная
В поисках шоколадного замка: живой квест с волшебством и чаепитием
Подарите детям весёлые приключения на свежем воздухе с головоломками, волшебством и чаепитием в уютном кафе. Курган Бессмертия и парк Соловьи ждут вас
Начало: Курган Бессмертия
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
750₽ за всё до 30 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 20 чел.
Мистическая экскурсия: «Ведьмин лес» в Брянске
Брянск известен своими загадочными историями и таинственными местами. Посетите Ведьмин лес и узнайте о его мистических легендах и аномалиях
Начало: Гипермаркет Линия 1, Брянского Фронта 2
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
1 200₽ за всё до 20 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга9 июля 2024Отличная экскурсия, были вдвоем, нам все понравилось! Узнали много нового о замечательном городе Брянске. Очень рекомендую!
- ЯЯна14 июня 2024Замечательный человек! Очень интересно, относится к городу и его истории с трепетом.
- ТТатьяна10 июня 2024Очень интересную и увлекательную экскурсию нам провел гид Михаил. Узнали для себя много нового из истории. Почти три часа пролетели незаметно, все это время Михаил не переставая рассказывал и рассказывал. Мы в восторге! Очень рекомендуем эту экскурсию!
- ААнжелика10 марта 2024Интересная экскурсия про историю города. Посмотрели исторические места.
- ЕЕлена4 июня 2022Море позитива
- ЕЕкатерина24 апреля 2022Отличная экскурсия. Насыщенная и интересная, с посещением самых мистических мест Советского района гор.. Брянска. Фантастические истории из прошлого и настоящего.
- iiakovlev9 июля 2021Все понравилось, узнали много нового и интересного, а самое главное было очень вкуснр
- ЛЛюдмила23 мая 2021Отличная экскурсия! Замечательно рассказывает экскурсовод, есть очень интересные моменты! Много нового и полезного! Спасибо!!!
Ответы на вопросы от путешественников по Брянску в категории «Популярные экскурсии»
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