Отличная экскурсия, были вдвоем, нам все понравилось! Узнали много нового о замечательном городе Брянске. Очень рекомендую!

Замечательный человек! Очень интересно, относится к городу и его истории с трепетом.

Т Татьяна

Очень интересную и увлекательную экскурсию нам провел гид Михаил. Узнали для себя много нового из истории. Почти три часа пролетели незаметно, все это время Михаил не переставая рассказывал и рассказывал. Мы в восторге! Очень рекомендуем эту экскурсию!