Популярные экскурсии

Найдено 7 экскурсий в категории «Популярные экскурсии» в Брянске, цены от 750 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Узнать Брянск за 2 часа
Пешая
13 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Лучший выбор
Узнать Брянск за 2 часа: история, культура и уникальные достопримечательности
Погрузитесь в историю Брянска, посетив главные достопримечательности города. Узнайте о поэтах Брянщины и прогуляйтесь по парку деревянных скульптур
Начало: Брянск, проспект Ленина, д. 100, Гостиница «Брянск...
Расписание: Ежедневно, с 9:00 до 19:00
7 авг в 20:00
8 авг в 09:00
2 600 за всё до 5 чел.
Обзорная прогулка «Древний город Дебрянск»
Пешая
11 отзывов
3 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Обзорная прогулка «Древний город Дебрянск»
Познавательная экскурсия по Брянску: Курган Воинской славы, Театральная площадь, уникальные храмы и парки. Узнайте интересные факты о жизни великих поэтов
Начало: Г. Брянск, проспект Ленина,100-у гостиницы Брянск
Расписание: Ежедневно, с 09:00 до 19:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
2 500 за всё до 5 чел.
Мистический Брянск, авторская экскурсия
На автобусе
4 отзыва
2 часа
Мини-группа
до 8 чел.
Мистический Брянск, авторская экскурсия
Готовьте нервы! Паранормальные истории Брянска ждут вас. Узнайте о призраке собаки, меловом источнике и острове Маргарита. Вкусный чай и печенье в дороге
Начало: Ул. Брянского фронта д. 2
9 авг в 19:00
900 за человека
Шоколадная экскурсия
На автобусе
1 отзыв
4 часа
Групповая
до 20 чел.
Шоколадная экскурсия по мастерским Брянска для гурманов и сладкоежек
Узнайте секреты производства шоколада, сделайте свою плитку и попробуйте лучшие лакомства на нашей увлекательной экскурсии по шоколадным мастерским Брянска
Начало: Шоколадная фабрика Хантер Бери
24 авг в 11:00
1 700 за человека
Кофейные истории
2 часа
Мини-группа
до 5 чел.
Кофейные истории: экскурсия по Брянску с мастер-классом по кофе
Прогулка по Брянску с рассказами о жизни дворянской элиты XX века. В завершение экскурсии - мастер-класс по приготовлению кофе в уютной кофейне
Начало: Площадь Карла Маркса
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
1 600 за человека
В поисках шоколадного замка
2 часа
Индивидуальная
В поисках шоколадного замка: живой квест с волшебством и чаепитием
Подарите детям весёлые приключения на свежем воздухе с головоломками, волшебством и чаепитием в уютном кафе. Курган Бессмертия и парк Соловьи ждут вас
Начало: Курган Бессмертия
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
750 за всё до 30 чел.
Мистическая экскурсия: «Ведьмин лес»
На автобусе
2 часа
Индивидуальная
до 20 чел.
Мистическая экскурсия: «Ведьмин лес» в Брянске
Брянск известен своими загадочными историями и таинственными местами. Посетите Ведьмин лес и узнайте о его мистических легендах и аномалиях
Начало: Гипермаркет Линия 1, Брянского Фронта 2
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
1 200 за всё до 20 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    9 июля 2024
    Узнать Брянск за 2 часа
    Отличная экскурсия, были вдвоем, нам все понравилось! Узнали много нового о замечательном городе Брянске. Очень рекомендую!
  • Я
    Яна
    14 июня 2024
    Обзорная прогулка «Древний город Дебрянск»
    Замечательный человек! Очень интересно, относится к городу и его истории с трепетом.
  • Т
    Татьяна
    10 июня 2024
    Обзорная прогулка «Древний город Дебрянск»
    Очень интересную и увлекательную экскурсию нам провел гид Михаил. Узнали для себя много нового из истории. Почти три часа пролетели незаметно, все это время Михаил не переставая рассказывал и рассказывал. Мы в восторге! Очень рекомендуем эту экскурсию!
  • А
    Анжелика
    10 марта 2024
    Обзорная прогулка «Древний город Дебрянск»
    Интересная экскурсия про историю города. Посмотрели исторические места.
  • Е
    Елена
    4 июня 2022
    Мистический Брянск, авторская экскурсия
    Море позитива
  • Е
    Екатерина
    24 апреля 2022
    Мистический Брянск, авторская экскурсия
    Отличная экскурсия. Насыщенная и интересная, с посещением самых мистических мест Советского района гор.. Брянска. Фантастические истории из прошлого и настоящего.
    читать дальше

    Я думаю, что данную экскурсию можно посещать и взрослым, и детям. Узнала новые интересные факты из истории города, которые в последствии, в результате прошедшего времени и человеческого фактора, наполнились мистическими акцентами!!! Рекомендую к посещению!!!

  • i
    iakovlev
    9 июля 2021
    Шоколадная экскурсия
    Все понравилось, узнали много нового и интересного, а самое главное было очень вкуснр
  • Л
    Людмила
    23 мая 2021
    Мистический Брянск, авторская экскурсия
    Отличная экскурсия! Замечательно рассказывает экскурсовод, есть очень интересные моменты! Много нового и полезного! Спасибо!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Брянску в категории «Популярные экскурсии»

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  4. Шоколадная экскурсия
  5. Кофейные истории
Сколько стоит экскурсия по Брянску в августе 2024
Сейчас в Брянске в категории "Популярные экскурсии" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 750 до 2 600. Туристы уже оставили гидам 29 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
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