Тур «Кинопутешествие» совершенно уникален и создан совместно с Ассоциацией кинопедагогов России.
Он проходит на семейном фермерском хозяйстве, где на усадебных угодьях и прудах гуляют в свободном выпасе бычки, кролики, бараны, поросята, гуси, куры, утки… Дети увидят животных и смогут приобщиться к фермерскому ремеслу, научатся работать с камерой, прорабатывать собственный киносценарий, делать раскадровку, режиссировать и монтировать.
Нас ожидает:
- приезд к 10.00 на фермерское хозяйство,
- обзорная экскурсия,
- вкусный завтрак и чаепитие в специально оборудованной столовой,
- интересное обучение основам операторской, режиссёрской и сценарической работы,
- разделение на группы и создание собственного сценария,
- распределение ролей и съёмки фильма,
- горячий обед,
- монтаж отснятого материала,
- совместный просмотр получившихся киноработ,
- выезд обратно.
Важно знать:
В стоимость экскурсии включено:
- трансфер,
- завтрак, обед,
- обучение.
Туристы оплачивают самостоятельно: