Тур «Кинопутешествие» совершенно уникален и создан совместно с Ассоциацией кинопедагогов России.

Он проходит на семейном фермерском хозяйстве, где на усадебных угодьях и прудах гуляют в свободном выпасе бычки, кролики, бараны, поросята, гуси, куры, утки… Дети увидят животных и смогут приобщиться к фермерскому ремеслу, научатся работать с камерой, прорабатывать собственный киносценарий, делать раскадровку, режиссировать и монтировать.

Нас ожидает:

приезд к 10.00 на фермерское хозяйство,

обзорная экскурсия,

вкусный завтрак и чаепитие в специально оборудованной столовой,

интересное обучение основам операторской, режиссёрской и сценарической работы,

разделение на группы и создание собственного сценария,

распределение ролей и съёмки фильма,

горячий обед,

монтаж отснятого материала,

совместный просмотр получившихся киноработ,

выезд обратно.

Важно знать:

В стоимость экскурсии включено:

трансфер,

завтрак, обед,

обучение.

Туристы оплачивают самостоятельно: