Хотите почувствовать себя настоящим режисером - работать с камерой, придумывать сценарии и делать...

Хотите почувствовать себя настоящим режисером — работать с камерой, придумывать сценарии и делать раскадровку? Приглашаем вас на загородную усадьбу, где вы подышите чистым воздухом, увидите множество домашних животных, научитесь режиссировать и монтировать под руководством опытных педагогов.
Кинопутешествие
Кинопутешествие
Тур «Кинопутешествие» совершенно уникален и создан совместно с Ассоциацией кинопедагогов России.
Он проходит на семейном фермерском хозяйстве, где на усадебных угодьях и прудах гуляют в свободном выпасе бычки, кролики, бараны, поросята, гуси, куры, утки… Дети увидят животных и смогут приобщиться к фермерскому ремеслу, научатся работать с камерой, прорабатывать собственный киносценарий, делать раскадровку, режиссировать и монтировать.

Нас ожидает:

  • приезд к 10.00 на фермерское хозяйство,
  • обзорная экскурсия,
  • вкусный завтрак и чаепитие в специально оборудованной столовой,
  • интересное обучение основам операторской, режиссёрской и сценарической работы,
  • разделение на группы и создание собственного сценария,
  • распределение ролей и съёмки фильма,
  • горячий обед,
  • монтаж отснятого материала,
  • совместный просмотр получившихся киноработ,
  • выезд обратно.

Важно знать:

    В стоимость экскурсии включено:

    • трансфер,
    • завтрак, обед,
    • обучение.

    Туристы оплачивают самостоятельно:

    • личные расходы.

    Цены на экскурсию

    Для группы 15-30 человек
    Кинопутешествие
    1 200 ₽

    Ответы на вопросы

    Что входит
    • трансфер
    • завтрак, обед
    • обучение.
    Что не входит
    • личные расходы.
    Место начала и завершения
    ул. Брянского фронта д. 2
    Когда и сколько длится?
    Когда: По выбранному вами времени
    Экскурсия длится около 9 часов
    Кто ещё будет на экскурсии?
    Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 30 чел.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
    А если я передумаю?
    • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
    • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
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    По выбранному вами времени

    Елизавета К.
    Елизавета К.
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