Собравшись вечером в одном из баров нашего города, вы отправитесь в путешествие по лучшим заведениям, где сможете:
выпить пива, вкусных коктейлей от профессиональных барменов
накатить стаканчик виски со льдом,
пообщаться с новыми интересными людьми и, возможно, даже завести полезные знакомства.
В тур отбираются лучшие бары нашего города с проверенным персоналом и качественной продукцией.
С вами будет наш профессиональный гид — интеллегентый, начитанный человек, прекрасный собеседник.
Цены на экскурсионный тур
Для группы 1-5 человек
Стандартное предложение
600 ₽
Ответы на вопросы
Место начала и завершения
Сквер имени Карла Маркса
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.