3 часа
Групповая
до 27 чел.
Старинные усадьбы и монастыри Бугульминского уезда
Погрузитесь в историю Бугульминского уезда, посетите старинные усадьбы и монастыри, завершив день чаепитием с пирожками, испеченными в русской печи
Начало: Г. Бугульма ул. Герцена,194
Расписание: по субботам в 11:00, по воскресеньям в 8:00
10 авг в 08:00
11 авг в 08:00
500₽ за человека
3 часа
Групповая
до 27 чел.
Дом-музей русского быта села Зеленая роща: экскурсия в прошлое
Путешествие в дом-музей Зеленая роща подарит вам уникальный опыт погружения в быт наших предков. Вкусные блюда из печи и интересные истории ждут вас
Начало: Г. Бугульма ул. Герцена,194
Расписание: по субботам с 11:00, по воскресеньям в 8:00
10 авг в 11:00
11 авг в 08:00
500₽ за человека
3 часа
Групповая
до 27 чел.
Фермерское хозяйство - как идет бизнес в деревне
Посетите три уникальных фермерских хозяйства в Бугульме и узнайте, как производится сыр, разводятся лошади и собирается мёд. Дегустация включена
Начало: Г. Бугульма ул. Казанская,12 А
Расписание: по субботам в 12:00, по воскресеньям в 8:30, 12:00
9 авг в 08:30
10 авг в 08:30
500₽ за человека
2 часа
Мини-группа
до 3 чел.
Групповая экскурсия по истории и артефактам Бугульминского уезда
Погрузитесь в историю Бугульминского уезда, найдите артефакты и узнайте причины исчезновения деревни. Обучение работе с металлоискателем и поиск на местности
Начало: С. Сула Бугульминского района
Расписание: по субботам в 09:00, по воскресеньям в 09:00
10 авг в 09:00
11 авг в 09:00
1 300₽ за человека
2 часа
Водная прогулка
Сап прогулка по Степному Заю - Экологический тур по заказнику «Степной»
Увлекательная сап прогулка по реке Степной Зай для всех уровней подготовки. Узнайте о природе Лениногорского района и правильной утилизации отходов
Начало: Въезд на пруд у с. Старая Письмянка
Расписание: Вт 17:30, Чт 17:30, Сб 10:00, 12:30, 15:00, Вс 10:00, 12:30, 15:00
Сегодня в 17:45
9 авг в 17:45
1 300₽ за человека
3 часа
Групповая
Экологическая экскурсия в Бугульме: краснокнижные растения и животные
Эта экскурсия - шанс узнать больше о местной флоре и фауне. В программу входит правильная утилизация отходов и вклад каждого в сохранение природы
Начало: Бугульминское лестничество. Лыжная база
Расписание: Вт,Ср,Чт,Пт,Сб,Вс 13:00
Сегодня в 13:00
Завтра в 13:00
500₽ за человека
2 часа
Групповая
Бугульма 100 лет назад: Групповая экскурсия по историческим местам
Погрузитесь в атмосферу Бугульмы 100 лет назад. Узнайте о жизни города до и после революции, посетите музей и насладитесь обедом в уютном кафе
Начало: УЛ.М. Джалиля, 4
Расписание: Суббота и воскресенье в 11:00
11 авг в 11:00
18 авг в 11:00
250₽ за человека
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