Как добраться до Чебоксар на самолёте
В Чебоксарах 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Cheboksary Airport» вам не избежать
Список аэропортов Чебоксар
- Чебоксары CSYCheboksary Airport
Самые дешёвые билеты в Чебоксары из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
–нед.
|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|11.11.2020
|из 🇷🇺Москвы
|1 999
|1ч 20м
|11.12.2020
|из 🇷🇺Санкт-Петербурга
|2 249
|1ч 55м
|20.10.2020
|из 🇷🇺Воронежа
|2 498
|12ч 5м (⇵1)
|09.12.2020
|из 🇷🇺Тюмени
|2 740
|17ч 20м (⇵1)
|03.12.2020
|из 🇷🇺Казани
|2 740
|11ч 55м (⇵1)
|13.10.2020
|из 🇷🇺Кургана
|2 998
|5ч 40м (⇵1)
|12.11.2020
|из 🇷🇺Мурманска
|2 998
|14ч 30м (⇵1)
|06.12.2020
|из 🇷🇺Архангельска
|3 275
|47ч 30м (⇵1)
|14.11.2020
|из 🇷🇺Владикавказа
|3 498
|5ч 10м (⇵1)
|22.10.2020
|из 🇷🇺Волгограда
|3 498
|14ч 45м (⇵1)
|12.11.2020
|из 🇷🇺Краснодара
|3 498
|9ч 40м (⇵1)
|20.10.2020
|из 🇷🇺Уфы
|3 598
|16ч 20м (⇵1)
|19.10.2020
|из 🇷🇺Петрозаводска
|3 673
|51ч 45м (⇵1)
|09.11.2020
|из 🇷🇺Калининграда
|3 748
|12ч 45м (⇵1)
|14.11.2020
|из 🇷🇺Ростова-на-Дону
|3 794
|46ч 55м (⇵1)
|23.10.2020
|из 🇷🇺Набережных Челнов (Нижнекамск)
|3 794
|25ч (⇵1)
|23.11.2020
|из 🇷🇺Екатеринбурга
|3 794
|40ч 35м (⇵1)
|01.11.2020
|из 🇷🇺Нижневартовска
|3 810
|39ч 10м (⇵1)
|10.12.2020
|из 🇷🇺Сочи
|3 810
|32ч 40м (⇵1)
|31.10.2020
|из 🇷🇺Перми
|3 810
|41ч 25м (⇵1)
|23.10.2020
|из 🇷🇺Ижевска
|3 883
|24ч 5м (⇵1)
|25.10.2020
|из 🇷🇺Махачкалы
|3 934
|39ч 10м (⇵1)
|20.10.2020
|из 🇷🇺Минеральных Вод
|3 955
|35ч 30м (⇵1)
|29.10.2020
|из 🇷🇺Ставрополя
|3 988
|10ч 40м (⇵1)
|15.11.2020
|из 🇷🇺Сургута
|3 998
|6ч 25м (⇵1)
|20.10.2020
|из 🇷🇺Челябинска
|3 998
|6ч (⇵1)
|22.10.2020
|из 🇷🇺Саратова
|4 198
|12ч (⇵1)
|15.10.2020
|из 🇷🇺Пскова
|4 208
|62ч 20м (⇵1)
|05.01.2021
|из 🇷🇺Ярославля
|4 229
|27ч 35м (⇵1)
|13.11.2020
|из 🇷🇺Белгорода
|4 255
|21ч 5м (⇵1)
|02.11.2020
|из 🇷🇺Астрахани
|4 498
|10ч 50м (⇵1)
|16.11.2020
|из 🇷🇺Самары
|4 560
|38ч 15м (⇵1)
|12.11.2020
|из 🇷🇺Анапы
|4 566
|44ч 50м (⇵1)
|04.12.2020
|из Ялты
|4 633
|28ч 55м (⇵2)
|28.10.2020
|из 🇷🇺Нижнего Новгорода
|4 650
|18ч 50м (⇵1)
|21.11.2020
|из 🇷🇺Грозного
|4 744
|49ч 45м (⇵2)
|20.10.2020
|из 🇷🇺Брянска
|4 839
|4ч 15м (⇵1)
|12.12.2020
|из 🇷🇺Омска
|4 933
|30ч 35м (⇵1)
|13.10.2020
|из 🇷🇺Сыктывкара
|5 109
|24ч (⇵1)
|08.11.2020
|из 🇬🇷Афин
|5 268
|22ч 50м (⇵2)
|16.10.2020
|из 🇷🇺Оренбурга
|5 420
|41ч 15м (⇵2)
|20.10.2020
|из 🇷🇺Ноябрьска
|5 539
|19ч 40м (⇵1)
|15.12.2020
|из 🇷🇺Красноярска
|5 598
|17ч 25м (⇵1)
|30.10.2020
|из 🇷🇺Когалыма
|5 646
|52ч 20м (⇵1)
|09.11.2020
|из 🇷🇺Курска
|5 667
|26ч 50м (⇵1)
|25.10.2020
|из 🇷🇺Новосибирска
|5 699
|9ч 25м (⇵1)
|13.10.2020
|из 🇷🇺Калуги
|5 732
|48ч 5м (⇵2)
|14.10.2020
|из 🇷🇺Кировска
|5 933
|15ч (⇵1)
|17.11.2020
|из 🇹🇷Стамбула
|6 055
|28ч 40м (⇵1)
|14.10.2020
|из 🇷🇺Магаса
|6 298
|10ч 15м (⇵1)
|17.12.2020
|из 🇵🇱Варшавы
|6 360
|22ч 10м (⇵2)
|24.11.2020
|из 🇹🇷Антальи
|6 415
|6ч 40м (⇵1)
|14.10.2020
|из 🇷🇺Ханты-Мансийска
|6 511
|22ч 40м (⇵2)
|05.12.2020
|из 🇷🇺Нового Уренгоя
|6 689
|35ч 50м (⇵2)
|11.11.2020
|из 🇷🇺Кемерово
|6 698
|17ч 25м (⇵1)
|08.12.2020
|из 🇮🇱Тель-Авива
|6 944
|37ч 10м (⇵2)
|12.11.2020
|из 🇷🇺Иркутска
|6 998
|18ч 10м (⇵1)
|13.10.2020
|из 🇨🇿Праги
|7 027
|37ч 40м (⇵2)
|16.10.2020
|из 🇷🇺Пензы
|7 083
|47ч 30м (⇵1)
|30.11.2020
|из 🇷🇺Барнаула
|7 105
|49ч 50м (⇵2)
|25.10.2020
|из 🇷🇺Йошкар-Олы
|7 207
|45ч 55м (⇵1)
|24.10.2020
|из 🇷🇺Геленджика
|7 328
|8ч 25м (⇵1)
|06.11.2020
|из 🇷🇺Томска
|7 550
|33ч 20м (⇵2)
|12.11.2020
|из 🇧🇾Минска
|7 760
|12ч 35м (⇵1)
|20.12.2020
|из 🇩🇪Берлина
|7 995
|38ч 5м (⇵2)
|20.10.2020
|из 🇲🇩Кишинёва
|8 044
|11ч 20м (⇵1)
|17.10.2020
|из 🇷🇺Улан-Удэ
|8 164
|30ч 35м (⇵1)
|17.12.2020
|из 🇫🇷Ниццы
|8 239
|33ч 5м (⇵2)
|11.11.2020
|из 🇷🇺Ухты
|8 380
|28ч 50м (⇵2)
|20.11.2020
|из 🇹🇷Анкары
|8 691
|24ч 20м (⇵2)
|17.12.2020
|из 🇫🇷Марселя
|9 105
|55ч 35м (⇵2)
|19.12.2020
|из 🇩🇪Кёльна
|9 123
|8ч (⇵1)
|26.10.2020
|из 🇹🇷Даламана
|9 669
|46ч 45м (⇵1)
|09.11.2020
|из 🇹🇷Кайсери
|10 279
|13ч 10м (⇵2)
|08.11.2020
|из 🇷🇺Салехарда
|10 417
|43ч 25м (⇵1)
|16.11.2020
|из 🇷🇺Надыма
|10 428
|31ч (⇵2)
|23.10.2020
|из 🇹🇷Аланьи
|10 671
|33ч (⇵1)
|18.10.2020
|из 🇷🇺Читы
|10 970
|53ч 50м (⇵2)
|31.10.2020
|из 🇷🇺Хабаровска
|11 789
|31ч 50м (⇵1)
|25.10.2020
|из 🇩🇪Франкфурта-на-Майне
|12 206
|21ч 50м (⇵2)
|31.10.2020
|из 🇷🇺Благовещенска
|12 695
|32ч 45м (⇵1)
|23.11.2020
|из 🇷🇺Полярного
|13 255
|41ч 20м (⇵2)
|24.10.2020
|из 🇹🇷Бодрума
|13 653
|47ч 5м (⇵2)
|23.12.2020
|из 🇨🇭Цюриха
|13 762
|22ч 25м (⇵2)
|15.10.2020
|из 🇷🇺Усинска
|15 017
|51ч 15м (⇵2)
|10.11.2020
|из 🇷🇺Владивостока
|15 098
|38ч 30м (⇵2)
|28.10.2020
|из 🇷🇺Талакана
|15 719
|35ч 20м (⇵2)
|18.10.2020
|из 🇷🇺Южно-Сахалинска
|15 824
|29ч 55м (⇵1)
|08.11.2020
|из 🇷🇺Камчатки
|17 713
|30ч (⇵1)
|13.11.2020
|из 🇷🇺Якутска
|20 100
|27ч 40м (⇵1)
|15.10.2020
|из 🇳🇴Осло
|20 205
|38ч 25м (⇵2)
|27.10.2020
|из 🇺🇦Одессы
|20 663
|23ч 35м (⇵2)
|02.11.2020
|из 🇲🇪Подгорицы
|23 704
|23ч (⇵2)
|01.11.2020
|из 🇰🇿Алматы
|24 348
|30ч 5м (⇵2)
|25.10.2020
|из 🇦🇿Баку
|30 699
|49ч 5м (⇵2)
|26.10.2020
|из 🇴🇲Маската
|36 441
|27ч 25м (⇵2)
|16.10.2020
|из 🇨🇳Гуанчжоу
|206 893
|38ч 35м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Чебоксар
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Чебоксар, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Сочи, Анталья, Стамбул, Калининград и Краснодар
- 20.10.202022.10.2020
- 03.11.202010.11.2020
- 04.12.202011.12.2020
- 23.10.202027.10.2020
- 22.10.202005.11.2020
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