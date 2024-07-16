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фотографировала. Через три дня мы получили замечательные кадры этой экскурсии-прогулки. Время экскурсии было выбрано нами, подтверждено экскурсоводом. Встретились в оговоренном месте. Экскурсовод пришла вовремя. Время пролетело незаметно, потому что рассказ был интересным, общение легким. Очень рекомендую данный вид знакомства с городом абсолютно всем! Фотографии радуют глаз и поднимают настроение. Спасибо!