1 час
Фотопрогулка
до 4 чел.
Улыбнитесь - мы снимаем фото в стиле кино
Профессиональные фотографы приглашают на фото-прогулку по Чебоксарам. Узнайте историю города и получите уникальные снимки в стиле кино
10 авг в 09:00
11 авг в 09:00
3 500₽ за всё до 4 чел.
6 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Погружение в чувашскую культуру: экскурсия по Чебоксарам и этнопарк
Приглашаем на уникальное путешествие по Чебоксарам, где вы исследуете богатую культуру чувашей и посетите живописные этнопарки
Начало: У Плиты символы мудрости, на Красной площади г. Че...
8 авг в 08:30
9 авг в 08:30
6 000₽ за всё до 3 чел.
1.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Прогулка по Чебоксарам с дегустацией национальной кухни
Прогулка по Чебоксарам с погружением в историю и национальную кухню. Узнайте о местных традициях и попробуйте чувашские блюда
Начало: У национального музея
9 авг в 12:00
14 авг в 12:00
4 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ККонстантин16 июля 2024Наша летняя экскурсия по набережной Чебоксар была чудесной. Мы слушали историю образования этого города и одновременно наш экскурсовод, Анна, нас
Ответы на вопросы от путешественников по Чебоксарам в категории «Что ещё посмотреть»
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