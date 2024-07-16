Что ещё посмотреть – экскурсии в Чебоксарах

Найдено 3 экскурсии в категории «Что ещё посмотреть» в Чебоксарах, цены от 3 500 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Улыбнитесь - мы снимаем фото в стиле кино
Пешая
1 отзыв
1 час
Фотопрогулка
до 4 чел.
Улыбнитесь - мы снимаем фото в стиле кино
Профессиональные фотографы приглашают на фото-прогулку по Чебоксарам. Узнайте историю города и получите уникальные снимки в стиле кино
10 авг в 09:00
11 авг в 09:00
3 500 за всё до 4 чел.
Погружение в чувашскую культуру: экскурсия по Чебоксарам + посещение этнопарка
На машине
7 отзывов
6 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Погружение в чувашскую культуру: экскурсия по Чебоксарам и этнопарк
Приглашаем на уникальное путешествие по Чебоксарам, где вы исследуете богатую культуру чувашей и посетите живописные этнопарки
Начало: У Плиты символы мудрости, на Красной площади г. Че...
8 авг в 08:30
9 авг в 08:30
6 000 за всё до 3 чел.
Гастро-исторический променад в центре Чебоксар
Пешая
1.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Прогулка по Чебоксарам с дегустацией национальной кухни
Прогулка по Чебоксарам с погружением в историю и национальную кухню. Узнайте о местных традициях и попробуйте чувашские блюда
Начало: У национального музея
9 авг в 12:00
14 авг в 12:00
4 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • К
    Константин
    16 июля 2024
    Улыбнитесь - мы снимаем фото в стиле кино
    Наша летняя экскурсия по набережной Чебоксар была чудесной. Мы слушали историю образования этого города и одновременно наш экскурсовод, Анна, нас
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    фотографировала. Через три дня мы получили замечательные кадры этой экскурсии-прогулки. Время экскурсии было выбрано нами, подтверждено экскурсоводом. Встретились в оговоренном месте. Экскурсовод пришла вовремя. Время пролетело незаметно, потому что рассказ был интересным, общение легким. Очень рекомендую данный вид знакомства с городом абсолютно всем! Фотографии радуют глаз и поднимают настроение. Спасибо!

    Наша летняя экскурсия по набережной Чебоксар была чудесной. Мы слушали историю образования этого города и одновременноНаша летняя экскурсия по набережной Чебоксар была чудесной. Мы слушали историю образования этого города и одновременно

Ответы на вопросы от путешественников по Чебоксарам в категории «Что ещё посмотреть»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Чебоксарах
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Улыбнитесь - мы снимаем фото в стиле кино
  2. Погружение в чувашскую культуру: экскурсия по Чебоксарам + посещение этнопарка
  3. Гастро-исторический променад в центре Чебоксар
Какие места ещё посмотреть в Чебоксарах
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Самое главное
  2. Монумент Матери
  3. Красная площадь
  4. Парк Победы
  5. Парк Амазония
  6. Площадь Республики
  7. Набережная
  8. Сквер Чапаева
  9. Введенский Собор
  10. Свято-Троицкий монастырь
Сколько стоит экскурсия по Чебоксарам в августе 2024
Сейчас в Чебоксарах в категории "Что ещё посмотреть" можно забронировать 3 экскурсии от 3 500 до 6 000. Туристы уже оставили гидам 8 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
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