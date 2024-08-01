Экскурсию для Двоих (мы с женой) Татьяна провела с вежливым профессионализмом и трепетным отношением к истории города Чебоксары, Чувашии сопредельных

Марий Эл, Мордовии и др. Только носитель языка может с легкостью и лирической иронией рассказать и объяснить исторические, культурные и религиозные аспекты жизни многонационального региона. Спасибо Татьяна!!!

А Александр

Полюбил Чебоксары еще 2 года назад, побывав там по работе. В этот раз приехал целенаправленно, с семьей. Прекрасный город, с интересной историей. Благодаря Татьяне узнали его еще лучше. Все прошло просто отлично!