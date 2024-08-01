Экскурсии для пенсионеров

Найдено 4 экскурсии в категории «Экскурсии для пенсионеров» в Чебоксарах, цены от 1 200 ₽, скидки до 5%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Чебоксары вчера и сегодня
Пешая
61 отзыв
2 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
Путешествие по Чебоксарам: от исторических корней до современности
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Чебоксарам, где история и современность переплетаются в едином ритме
Начало: Бульвар купца Ефремова
Завтра в 19:00
6 авг в 15:00
2 900 за всё до 7 чел.
Групповая обзорная экскурсия по Чебоксарам
Пешая
55 отзывов
2 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Групповая экскурсия по Чебоксарам: путешествие через века
Погрузитесь в уникальную атмосферу Чебоксар, узнайте о жизни чувашей и насладитесь красотой старинных зданий и современных площадей
Начало: На Красной площади
10 авг в 10:30
17 авг в 10:30
1 200 за человека
Чебоксары - истории и легенды
Пешая
189 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Чебоксары: погружение в историю и культуру за 2 часа
Познакомьтесь с Чебоксарами через истории и легенды. Отправьтесь в увлекательное путешествие по времени и культуре города
Начало: На Красной площади
Завтра в 15:00
6 авг в 13:30
3 990 за всё до 6 чел.
Гастро-исторический променад в центре Чебоксар
Пешая
скидка
5%
1.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Прогулка по Чебоксарам с дегустацией национальной кухни
Прогулка по Чебоксарам с погружением в историю и национальную кухню. Узнайте о местных традициях и попробуйте чувашские блюда
Начало: У национального музея
9 авг в 12:00
14 авг в 12:00
40003 800 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Игорь
    1 августа 2024
    Чебоксары вчера и сегодня
    Экскурсию для Двоих (мы с женой) Татьяна провела с вежливым профессионализмом и трепетным отношением к истории города Чебоксары, Чувашии сопредельных
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    Марий Эл, Мордовии и др. Только носитель языка может с легкостью и лирической иронией рассказать и объяснить исторические, культурные и религиозные аспекты жизни многонационального региона. Спасибо Татьяна!!!

  • А
    Александр
    29 июля 2024
    Чебоксары вчера и сегодня
    Полюбил Чебоксары еще 2 года назад, побывав там по работе. В этот раз приехал целенаправленно, с семьей. Прекрасный город, с интересной историей. Благодаря Татьяне узнали его еще лучше. Все прошло просто отлично!
  • Т
    Татьяна
    22 июля 2024
    Чебоксары вчера и сегодня
    Татьяна провела для нас прекрасную экскурсию по Чебоксарам. Мы были на автомобиле, поэтому объехали основные улицы города, познакомились с его
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    историей, достопримечательностями, особенностями. Татьяна хороший рассказчик, ответила на все наши вопросы, мы узнали много нового и интересного. Все организационные вопросы решили легко и с учетом наших пожеланий. Рекомендую

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Ответы на вопросы от путешественников по Чебоксарам в категории «Экскурсии для пенсионеров»

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В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
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  6. Площадь Республики
  7. Набережная
  8. Сквер Чапаева
  9. Введенский Собор
  10. Музей пива
Сколько стоит экскурсия по Чебоксарам в августе 2024
Сейчас в Чебоксарах в категории "Экскурсии для пенсионеров" можно забронировать 4 экскурсии от 1 200 до 3 990 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 305 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
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