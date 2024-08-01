2 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
Путешествие по Чебоксарам: от исторических корней до современности
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Чебоксарам, где история и современность переплетаются в едином ритме
Начало: Бульвар купца Ефремова
Завтра в 19:00
6 авг в 15:00
2 900₽ за всё до 7 чел.
2 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Групповая экскурсия по Чебоксарам: путешествие через века
Погрузитесь в уникальную атмосферу Чебоксар, узнайте о жизни чувашей и насладитесь красотой старинных зданий и современных площадей
Начало: На Красной площади
10 авг в 10:30
17 авг в 10:30
1 200₽ за человека
2 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Чебоксары: погружение в историю и культуру за 2 часа
Познакомьтесь с Чебоксарами через истории и легенды. Отправьтесь в увлекательное путешествие по времени и культуре города
Начало: На Красной площади
Завтра в 15:00
6 авг в 13:30
3 990₽ за всё до 6 чел.
скидка
5%
1.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Прогулка по Чебоксарам с дегустацией национальной кухни
Прогулка по Чебоксарам с погружением в историю и национальную кухню. Узнайте о местных традициях и попробуйте чувашские блюда
Начало: У национального музея
9 авг в 12:00
14 авг в 12:00
40003 800₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИгорь1 августа 2024Экскурсию для Двоих (мы с женой) Татьяна провела с вежливым профессионализмом и трепетным отношением к истории города Чебоксары, Чувашии сопредельных
- ААлександр29 июля 2024Полюбил Чебоксары еще 2 года назад, побывав там по работе. В этот раз приехал целенаправленно, с семьей. Прекрасный город, с интересной историей. Благодаря Татьяне узнали его еще лучше. Все прошло просто отлично!
- ТТатьяна22 июля 2024Татьяна провела для нас прекрасную экскурсию по Чебоксарам. Мы были на автомобиле, поэтому объехали основные улицы города, познакомились с его
Ответы на вопросы от путешественников по Чебоксарам в категории «Экскурсии для пенсионеров»
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