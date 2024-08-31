2 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
В трендеПутешествие по Чебоксарам: от исторических корней до современности
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Чебоксарам, где история и современность переплетаются в едином ритме
Начало: Бульвар купца Ефремова
9 сен в 08:30
10 сен в 12:00
2 900₽ за всё до 7 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Чебоксары: погружение в историю и культуру за 2 часа
Познакомьтесь с Чебоксарами через истории и легенды. Отправьтесь в увлекательное путешествие по времени и культуре города
Начало: На Красной площади
Завтра в 09:00
9 сен в 14:00
3 990₽ за всё до 6 чел.
2.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Исторические и современные Чебоксары
Погрузитесь в историю Чебоксар, узнайте о связях с Иваном Грозным и Екатериной II, исследуйте самобытную культуру чувашей
Начало: Экскурсии от вашей гостинице, если она расположена...
Завтра в 08:30
9 сен в 14:00
5 995₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕвгений31 августа 2024Большое спасибо за экскурсию. Всегда интересуюсь историей родного края и многое знаю, но Наталия удивила интересными историями и артефактами.
- ООльга30 августа 2024Спасибо Татьяне за увлекательную экскурсию!
- ММарина28 августа 2024Если вам интересна история Чебоксар то этот гид вам точно понравиться Нашу компанию все устроило Рекомендую
- ТТатьяна24 августа 2024Наталия не успевала с другой экскурсии и порекомендовала нам Александра. Экскурсия очень понравилась. Я была с молодыми людьми 14, 16
- ММария17 августа 20242 часа экскурсии пролетели на одном дыхании. Очень рады, что обратились к Наталье за экскурсией, однозначно рекомендуем её в качестве гида по городу. Успехов!
- ЛЛюбовь13 августа 2024Большое спасибо Елене за интересный рассказ об истории города, народа. Елена очень влюблённый человек в свою профессию и благодаря ей, у нас появилось желание приехать в Чебоксары ещё раз)))
- ССергей25 июля 2024Огромное спасибо, Наталия! Лучшая экскурсия из всех, на которых я был! Семья тоже очень довольна! Категорически РЕКОМЕНДУЮ ВСЕМ!
- ЕЕлена20 июля 2024Отличный маршрут,высококлассный гид,сказочный сервис,лучшая экскурссия за весь 12-дневный круиз. Эмоции зашкаливают. Наталья - истинный прфес сионал,замечательный человек с потресающим чувством юмора❣️
Ответы на вопросы от путешественников по Чебоксарам в категории «На Рождество»
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