Е Евгений Чебоксары - истории и легенды Большое спасибо за экскурсию. Всегда интересуюсь историей родного края и многое знаю, но Наталия удивила интересными историями и артефактами.

О Ольга Чебоксары вчера и сегодня Спасибо Татьяне за увлекательную экскурсию!

М Марина Чебоксары вчера и сегодня Если вам интересна история Чебоксар то этот гид вам точно понравиться Нашу компанию все устроило Рекомендую

Т Татьяна По Чебоксарам на автомобиле читать дальше и 18 лет. Мы 4 раза выходили из машины на пешие прогулки. Поездка на автомобиле комфортна, за 2,5 часа можно увидеть город с разных сторон и получить целостное представление о Чебоксарах. Александр чуваш по национальности, эрудированный учитель истории, молодой и энергичный, интересный собеседник и увлекающий рассказчик. Благодарим Александра ❤️ и рекомендуем🔥 Наталия не успевала с другой экскурсии и порекомендовала нам Александра. Экскурсия очень понравилась. Я была с молодыми людьми 14, 16

М Мария Чебоксары - истории и легенды 2 часа экскурсии пролетели на одном дыхании. Очень рады, что обратились к Наталье за экскурсией, однозначно рекомендуем её в качестве гида по городу. Успехов!

Л Любовь Чебоксары - истории и легенды Большое спасибо Елене за интересный рассказ об истории города, народа. Елена очень влюблённый человек в свою профессию и благодаря ей, у нас появилось желание приехать в Чебоксары ещё раз)))

С Сергей По Чебоксарам на автомобиле Огромное спасибо, Наталия! Лучшая экскурсия из всех, на которых я был! Семья тоже очень довольна! Категорически РЕКОМЕНДУЮ ВСЕМ!