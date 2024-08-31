На Рождество – экскурсии в Чебоксарах

Найдено 3 экскурсии в категории «На Рождество» в Чебоксарах, цены от 2 900 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Чебоксары вчера и сегодня
Пешая
70 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
В тренде
Путешествие по Чебоксарам: от исторических корней до современности
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Чебоксарам, где история и современность переплетаются в едином ритме
Начало: Бульвар купца Ефремова
9 сен в 08:30
10 сен в 12:00
2 900 за всё до 7 чел.
Чебоксары - истории и легенды
Пешая
194 отзыва
2 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Чебоксары: погружение в историю и культуру за 2 часа
Познакомьтесь с Чебоксарами через истории и легенды. Отправьтесь в увлекательное путешествие по времени и культуре города
Начало: На Красной площади
Завтра в 09:00
9 сен в 14:00
3 990 за всё до 6 чел.
По Чебоксарам на автомобиле
На машине
93 отзыва
2.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Исторические и современные Чебоксары
Погрузитесь в историю Чебоксар, узнайте о связях с Иваном Грозным и Екатериной II, исследуйте самобытную культуру чувашей
Начало: Экскурсии от вашей гостинице, если она расположена...
Завтра в 08:30
9 сен в 14:00
5 995 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Евгений
    31 августа 2024
    Чебоксары - истории и легенды
    Большое спасибо за экскурсию. Всегда интересуюсь историей родного края и многое знаю, но Наталия удивила интересными историями и артефактами.
  • О
    Ольга
    30 августа 2024
    Чебоксары вчера и сегодня
    Спасибо Татьяне за увлекательную экскурсию!
  • М
    Марина
    28 августа 2024
    Чебоксары вчера и сегодня
    Если вам интересна история Чебоксар то этот гид вам точно понравиться Нашу компанию все устроило Рекомендую
  • Т
    Татьяна
    24 августа 2024
    По Чебоксарам на автомобиле
    Наталия не успевала с другой экскурсии и порекомендовала нам Александра. Экскурсия очень понравилась. Я была с молодыми людьми 14, 16
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    и 18 лет. Мы 4 раза выходили из машины на пешие прогулки. Поездка на автомобиле комфортна, за 2,5 часа можно увидеть город с разных сторон и получить целостное представление о Чебоксарах. Александр чуваш по национальности, эрудированный учитель истории, молодой и энергичный, интересный собеседник и увлекающий рассказчик. Благодарим Александра ❤️ и рекомендуем🔥

    Наталия не успевала с другой экскурсии и порекомендовала нам Александра. Экскурсия очень понравилась. Я была с
  • М
    Мария
    17 августа 2024
    Чебоксары - истории и легенды
    2 часа экскурсии пролетели на одном дыхании. Очень рады, что обратились к Наталье за экскурсией, однозначно рекомендуем её в качестве гида по городу. Успехов!
  • Л
    Любовь
    13 августа 2024
    Чебоксары - истории и легенды
    Большое спасибо Елене за интересный рассказ об истории города, народа. Елена очень влюблённый человек в свою профессию и благодаря ей, у нас появилось желание приехать в Чебоксары ещё раз)))
  • С
    Сергей
    25 июля 2024
    По Чебоксарам на автомобиле
    Огромное спасибо, Наталия! Лучшая экскурсия из всех, на которых я был! Семья тоже очень довольна! Категорически РЕКОМЕНДУЮ ВСЕМ!
  • Е
    Елена
    20 июля 2024
    По Чебоксарам на автомобиле
    Отличный маршрут,высококлассный гид,сказочный сервис,лучшая экскурссия за весь 12-дневный круиз. Эмоции зашкаливают. Наталья - истинный прфес сионал,замечательный человек с потресающим чувством юмора❣️

Ответы на вопросы от путешественников по Чебоксарам в категории «На Рождество»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Чебоксарах
В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Чебоксары вчера и сегодня
  2. Чебоксары - истории и легенды
  3. По Чебоксарам на автомобиле
Какие места ещё посмотреть в Чебоксарах
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Самое главное
  2. Красная площадь
  3. Монумент Матери
  4. Введенский Собор
  5. Парк Амазония
  6. Площадь Республики
  7. Набережная
  8. Парк Победы
  9. Сквер Чапаева
  10. Музей пива
Сколько стоит экскурсия по Чебоксарам в сентябре 2024
Сейчас в Чебоксарах в категории "На Рождество" можно забронировать 3 экскурсии от 2 900 до 5 995. Туристы уже оставили гидам 357 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
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