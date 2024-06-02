Популярные экскурсии

Найдено 3 экскурсии в категории «Популярные экскурсии» в Чебоксарах, цены от 4 500 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Чебоксары: прогулка с фотографом
4 отзыва
1 час
Фотопрогулка
до 4 чел.
Увлекательная экскурсия с фотосессией по живописным местам Чебоксар
Приглашаем на увлекательную фото-прогулку по Чебоксарам! Узнайте интересные факты о городе и получите яркие фотографии на память
Начало: Красная площадь дом 5
Расписание: Работаем под индивидуальные запросы
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
5 500 за всё до 4 чел.
Обзорная экскурсия по Чебоксарам на транспорте туриста
На автобусе
3 отзыва
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Обзорная экскурсия по Чебоксарам: путешествие по историческим местам
Погрузитесь в уникальную атмосферу Чебоксар, исследуя его исторические памятники и культурные достопримечательности
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
7 авг в 09:00
4 500 за всё до 10 чел.
Красивая и Вкусная Йошкар-Ола
6 часов
Индивидуальная
до 8 чел.
Красивая и Вкусная Йошкар-Ола: индивидуальная экскурсия из Чебоксар
Погрузитесь в атмосферу Йошкар-Олы, узнайте её историю и насладитесь обедом в ресторане национальной кухни. Яркие эмоции и отличные фото гарантированы
Начало: Ярославская ул., 27, Чебоксары
Расписание: Каждый день в 10 00
7 авг в 10:00
9 авг в 10:00
22 000 за всё до 8 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Чебоксарам в категории «Популярные экскурсии»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Чебоксарах
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Чебоксары: прогулка с фотографом
  2. Обзорная экскурсия по Чебоксарам на транспорте туриста
  3. Красивая и Вкусная Йошкар-Ола
Какие места ещё посмотреть в Чебоксарах
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Самое главное
  2. Монумент Матери
  3. Красная площадь
  4. Парк Победы
  5. Парк Амазония
  6. Площадь Республики
  7. Набережная
  8. Сквер Чапаева
  9. Введенский Собор
  10. Музей пива
Сколько стоит экскурсия по Чебоксарам в августе 2024
Сейчас в Чебоксарах в категории "Популярные экскурсии" можно забронировать 3 экскурсии от 4 500 до 22 000. Туристы уже оставили гидам 7 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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