6 часов

Индивидуальная до 8 чел.

Красивая и Вкусная Йошкар-Ола: индивидуальная экскурсия из Чебоксар Погрузитесь в атмосферу Йошкар-Олы, узнайте её историю и насладитесь обедом в ресторане национальной кухни. Яркие эмоции и отличные фото гарантированы Начало: Ярославская ул., 27, Чебоксары

Расписание: Каждый день в 10 00