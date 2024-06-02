1 час
Фотопрогулка
до 4 чел.
Увлекательная экскурсия с фотосессией по живописным местам Чебоксар
Приглашаем на увлекательную фото-прогулку по Чебоксарам! Узнайте интересные факты о городе и получите яркие фотографии на память
Начало: Красная площадь дом 5
Расписание: Работаем под индивидуальные запросы
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
5 500₽ за всё до 4 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Обзорная экскурсия по Чебоксарам: путешествие по историческим местам
Погрузитесь в уникальную атмосферу Чебоксар, исследуя его исторические памятники и культурные достопримечательности
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
7 авг в 09:00
4 500₽ за всё до 10 чел.
6 часов
Индивидуальная
до 8 чел.
Красивая и Вкусная Йошкар-Ола: индивидуальная экскурсия из Чебоксар
Погрузитесь в атмосферу Йошкар-Олы, узнайте её историю и насладитесь обедом в ресторане национальной кухни. Яркие эмоции и отличные фото гарантированы
Начало: Ярославская ул., 27, Чебоксары
Расписание: Каждый день в 10 00
7 авг в 10:00
9 авг в 10:00
22 000₽ за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья2 июня 2024Спасибо большое за экскурсию и красивые фотографии нашей семьи.
- ssasha_chobanyan25 мая 2024Спасибо за прекрасную поездку и времяпрепровождение! Отличный гид, дорога, виды и супер настроение!
- ССаша13 мая 2024Очень понравились фотографии, живые, яркие, настоящие! Огромное спасибо за такой классный формат) узнала много нового и зарядилась хорошим настроением!
Ответы на вопросы от путешественников по Чебоксарам в категории «Популярные экскурсии»
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