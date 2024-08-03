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Татьяну как замечательного гида и организатора. Прогулялись по набережной Брюгге и Амстердам, полюбовались красивыми пряничными домиками. Увидели часы с оживающей скульптурой: 12 апостолов с Иисусом Христом, входящим в Иерусалим, а также часы с иконой на ослике. Современная архитектура Йошкар-Олы необычна для наших городах - здесь можно увидеть Спасскую башню Московского Кремля по соседству с набережной средневековой Фландрии. Можно много описывать того, что мы посетили, но лучше один раз увидеть! Огромное спасибо Татьяне за наши отличные фото!!! Очень благодарны! 🥰