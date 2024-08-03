Все – экскурсии в Чебоксарах

Найдено 5 экскурсий в категории «Все» в Чебоксарах, цены от 1 200 ₽, скидки до 5%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Чебоксары вчера и сегодня
Пешая
61 отзыв
2 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
Путешествие по Чебоксарам: от исторических корней до современности
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Чебоксарам, где история и современность переплетаются в едином ритме
Начало: Бульвар купца Ефремова
Завтра в 19:00
6 авг в 15:00
2 900 за всё до 7 чел.
Групповая обзорная экскурсия по Чебоксарам
Пешая
55 отзывов
2 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Групповая экскурсия по Чебоксарам: путешествие через века
Погрузитесь в уникальную атмосферу Чебоксар, узнайте о жизни чувашей и насладитесь красотой старинных зданий и современных площадей
Начало: На Красной площади
10 авг в 10:30
17 авг в 10:30
1 200 за человека
Чебоксары - истории и легенды
Пешая
189 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Чебоксары: погружение в историю и культуру за 2 часа
Познакомьтесь с Чебоксарами через истории и легенды. Отправьтесь в увлекательное путешествие по времени и культуре города
Начало: На Красной площади
Завтра в 15:00
6 авг в 13:30
3 990 за всё до 6 чел.
Чебоксары и Йошкар-Ола за 1 день (на вашем авто)
40 отзывов
6 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Путешествие по Чебоксарам и Йошкар-Оле: культурное наследие за один день
Погрузитесь в уникальную атмосферу Чебоксар и Йошкар-Олы, исследуя их исторические и культурные сокровища в течение одного дня
11 авг в 08:30
12 авг в 08:00
5 900 за всё до 7 чел.
Гастро-исторический променад в центре Чебоксар
Пешая
скидка
5%
1.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Прогулка по Чебоксарам с дегустацией национальной кухни
Прогулка по Чебоксарам с погружением в историю и национальную кухню. Узнайте о местных традициях и попробуйте чувашские блюда
Начало: У национального музея
9 авг в 12:00
14 авг в 12:00
40003 800 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Владимир
    3 августа 2024
    Групповая обзорная экскурсия по Чебоксарам
    Спасибо большое Наталье за отличную экскурсию! Все очень понравилось 3 августа 2024 года
  • Е
    Елена
    3 августа 2024
    Чебоксары - истории и легенды
    Благодарим Елену за потрясающую экскурсию по городу. Отличная подача нового для нас материала в ненавязчивой манере! Грамотно, продуманно и с любовью! Рекомендуем)))
  • И
    Игорь
    1 августа 2024
    Чебоксары вчера и сегодня
    Экскурсию для Двоих (мы с женой) Татьяна провела с вежливым профессионализмом и трепетным отношением к истории города Чебоксары, Чувашии сопредельных
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    Марий Эл, Мордовии и др. Только носитель языка может с легкостью и лирической иронией рассказать и объяснить исторические, культурные и религиозные аспекты жизни многонационального региона. Спасибо Татьяна!!!

  • Е
    Елена
    1 августа 2024
    Чебоксары - истории и легенды
    Экскурсию нам поводила Елена, коллега Натальи, о замене нас предупредили заранее и была возможность отказаться от экскурсии. Но мы этого
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    делать не стали и не пожалели. У нас получилась спокойная, душевная прогулка! Елена много рассказала об истории и современной жизни города. Сделала для нас очень хорошие фотографии! Посоветовала дальнейшие маршруты по городу. Благодаря ее советам побывали в музее Чапаева, изначально не рассматривали его для посещения. Елена, спасибо!

    Экскурсию нам поводила Елена, коллега Натальи, о замене нас предупредили заранее и была возможность отказаться от
  • Ю
    Юлия
    30 июля 2024
    Чебоксары - истории и легенды
    Все было в лучшем виде!
  • А
    Александр
    29 июля 2024
    Чебоксары вчера и сегодня
    Полюбил Чебоксары еще 2 года назад, побывав там по работе. В этот раз приехал целенаправленно, с семьей. Прекрасный город, с интересной историей. Благодаря Татьяне узнали его еще лучше. Все прошло просто отлично!
  • А
    Александра
    24 июля 2024
    Чебоксары и Йошкар-Ола за 1 день (на вашем авто)
    Ездили вчетвером с Татьяной на однодневную экскурсию в республику Марий Эл - город Йошкар-Ола и Чебоксары (республика Чувашия). Экскурсия понравилась, рекомендуем
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    Татьяну как замечательного гида и организатора. Прогулялись по набережной Брюгге и Амстердам, полюбовались красивыми пряничными домиками. Увидели часы с оживающей скульптурой: 12 апостолов с Иисусом Христом, входящим в Иерусалим, а также часы с иконой на ослике. Современная архитектура Йошкар-Олы необычна для наших городах - здесь можно увидеть Спасскую башню Московского Кремля по соседству с набережной средневековой Фландрии. Можно много описывать того, что мы посетили, но лучше один раз увидеть! Огромное спасибо Татьяне за наши отличные фото!!! Очень благодарны! 🥰

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  • Т
    Татьяна
    22 июля 2024
    Чебоксары вчера и сегодня
    Татьяна провела для нас прекрасную экскурсию по Чебоксарам. Мы были на автомобиле, поэтому объехали основные улицы города, познакомились с его
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    историей, достопримечательностями, особенностями. Татьяна хороший рассказчик, ответила на все наши вопросы, мы узнали много нового и интересного. Все организационные вопросы решили легко и с учетом наших пожеланий. Рекомендую

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  • С
    Светлана
    21 июля 2024
    Групповая обзорная экскурсия по Чебоксарам
    13 июля 2024 года мы с сестрой были на экскурсии по Чебоксарам у Натальи. Очень рекомендую ее, нам понравилось всё
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    -от организации до подачи информации. Грамотная подача информации, хорошо продуманный маршрут, всё продумано до мелочей… нашла подход к каждому -и взрослому и ребенку.

    13 июля 2024 года мы с сестрой были на экскурсии по Чебоксарам у Натальи. Очень рекомендую
  • А
    Андрей
    15 июля 2024
    Чебоксары и Йошкар-Ола за 1 день (на вашем авто)
    Эксаурсию рекомендую. Экскурсовод великолепно знает материал и интересно его доносит. Время пролетело незаметно.

Ответы на вопросы от путешественников по Чебоксарам в категории «Все»

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В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
  1. Чебоксары вчера и сегодня
  2. Групповая обзорная экскурсия по Чебоксарам
  3. Чебоксары - истории и легенды
  4. Чебоксары и Йошкар-Ола за 1 день (на вашем авто)
  5. Гастро-исторический променад в центре Чебоксар
Какие места ещё посмотреть в Чебоксарах
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Самое главное
  2. Монумент Матери
  3. Красная площадь
  4. Парк Победы
  5. Парк Амазония
  6. Площадь Республики
  7. Набережная
  8. Сквер Чапаева
  9. Введенский Собор
  10. Музей пива
Сколько стоит экскурсия по Чебоксарам в августе 2024
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