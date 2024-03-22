Поволжский экспресс: уикенд в Чувашии, Татарстане и республике Марий Эл
Индивидуальный тур в Чебоксарах

Погрузиться в историю регионов, сравнить три национальные кухни и покататься на снегоходах

Отправляемся путешествовать по поволжскому треугольнику: за одни выходные вы исследуете 3 региона, раскинувшихся вдоль Волги.

В начале тура вы погрузитесь в историю и культуру Чувашии в парках «Чуваш Керем» и «Сувар», а также продегустируете несколько сортов пива. Затем посетите Марий Эл, увидите «маленькую Швейцарию» и отведаете обед из печи.

В завершение путешествия побываете в Татарстане, прогуляетесь по острову-граду Свияжску и покатаетесь на снегоходах по замёрзшей Волге.
Поволжский экспресс: уикенд в Чувашии, Татарстане и республике Марий Эл
Поволжский экспресс: уикенд в Чувашии, Татарстане и республике Марий Эл
Поволжский экспресс: уикенд в Чувашии, Татарстане и республике Марий Эл
Ближайшие даты:
22
мар

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет37 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Организационные детали

Возраст участников — 0+

Программа тура по дням

1 день

Чувашия: парки "Чуваш Керем" и "Сувар", дегустация в Музее пива

Встретимся на ж. -д. вокзале Чебоксар. После завтрака в кафе отправимся в этнопарк «Чуваш Керем», где окунёмся в атмосферу древней Чувашии и познакомимся с культурой местных жителей.

Следующий на нашем пути — парк «Сувар», в котором установлены 120 деревянных скульптур, отражающих чувашскую мифологию. Прервёмся на обед и попробуем национальную кухню.

Посетим Музей пива и продегустируем несколько сортов пенного. Прогуляемся по набережной Чебоксар и полюбуемся панорамами Волги. Затем поедем в Йошкар-Олу, поужинаем и разместимся в отеле.

Чувашия: парки "Чуваш Керем" и "Сувар", дегустация в Музее пиваЧувашия: парки "Чуваш Керем" и "Сувар", дегустация в Музее пиваЧувашия: парки "Чуваш Керем" и "Сувар", дегустация в Музее пиваЧувашия: парки "Чуваш Керем" и "Сувар", дегустация в Музее пива
2 день

Марий Эл: Йошкар-Ола и Визимбирь

После завтрака поближе познакомимся со столицей республики Марий Эл. Пройдёмся среди пряничных, словно сказочных, домиков на набережной, увидим памятник Йошкиному коту и часы-куранты.

Прибудем в «марийскую Швейцарию» — деревню Визимбирь. Этот живописный уголок поражает разнообразием пейзажей: здесь есть холмы, леса, степи, реки и озёра. С местным жителем отправимся пешком к урочищу Каменная гора и доберёмся до родника. По пути послушаем о старинных обычаях и обрядах. На обед подадут приготовленные в печи блюда марийской кухни.

Вечером стартуем в Казань. По прибытии поужинаем в ресторане традиционной кухни и поедем в отель отдыхать.

Марий Эл: Йошкар-Ола и ВизимбирьМарий Эл: Йошкар-Ола и ВизимбирьМарий Эл: Йошкар-Ола и ВизимбирьМарий Эл: Йошкар-Ола и Визимбирь
3 день

Татарстан: Свияжск, Казань и катание на снегоходах

Позавтракав, посетим село Свияжск, основанное по приказу Ивана Грозного. Оно раскинулось на острове и охраняется ЮНЕСКО. Тут погуляем по древним улочками и погрузимся в русскую историю.

Затем отправимся кататься на снегоходах по замёрзшей Волге. После поездки согреемся горячим чаем со сладостями. Пообедав татарскими блюдами, пойдём гулять по вечерней Казани и оставим свободное время для шопинга.

Татарстан: Свияжск, Казань и катание на снегоходахТатарстан: Свияжск, Казань и катание на снегоходахТатарстан: Свияжск, Казань и катание на снегоходахТатарстан: Свияжск, Казань и катание на снегоходах

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Чебоксары, ж. - д. вокзал, 09:10
Завершение: ж. - д. вокзал Казани, 19:45
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 17 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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