Погрузиться в историю регионов, сравнить три национальные кухни и покататься на снегоходах
В начале тура вы погрузитесь в историю и культуру Чувашии в парках «Чуваш Керем» и «Сувар», а также продегустируете несколько сортов пива. Затем посетите Марий Эл, увидите «маленькую Швейцарию» и отведаете обед из печи.
В завершение путешествия побываете в Татарстане, прогуляетесь по острову-граду Свияжску и покатаетесь на снегоходах по замёрзшей Волге.
мар
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|37 000 ₽
Описание
Организационные детали
Возраст участников — 0+
Программа тура по дням
Чувашия: парки "Чуваш Керем" и "Сувар", дегустация в Музее пива
Встретимся на ж. -д. вокзале Чебоксар. После завтрака в кафе отправимся в этнопарк «Чуваш Керем», где окунёмся в атмосферу древней Чувашии и познакомимся с культурой местных жителей.
Следующий на нашем пути — парк «Сувар», в котором установлены 120 деревянных скульптур, отражающих чувашскую мифологию. Прервёмся на обед и попробуем национальную кухню.
Посетим Музей пива и продегустируем несколько сортов пенного. Прогуляемся по набережной Чебоксар и полюбуемся панорамами Волги. Затем поедем в Йошкар-Олу, поужинаем и разместимся в отеле.
Марий Эл: Йошкар-Ола и Визимбирь
После завтрака поближе познакомимся со столицей республики Марий Эл. Пройдёмся среди пряничных, словно сказочных, домиков на набережной, увидим памятник Йошкиному коту и часы-куранты.
Прибудем в «марийскую Швейцарию» — деревню Визимбирь. Этот живописный уголок поражает разнообразием пейзажей: здесь есть холмы, леса, степи, реки и озёра. С местным жителем отправимся пешком к урочищу Каменная гора и доберёмся до родника. По пути послушаем о старинных обычаях и обрядах. На обед подадут приготовленные в печи блюда марийской кухни.
Вечером стартуем в Казань. По прибытии поужинаем в ресторане традиционной кухни и поедем в отель отдыхать.
Татарстан: Свияжск, Казань и катание на снегоходах
Позавтракав, посетим село Свияжск, основанное по приказу Ивана Грозного. Оно раскинулось на острове и охраняется ЮНЕСКО. Тут погуляем по древним улочками и погрузимся в русскую историю.
Затем отправимся кататься на снегоходах по замёрзшей Волге. После поездки согреемся горячим чаем со сладостями. Пообедав татарскими блюдами, пойдём гулять по вечерней Казани и оставим свободное время для шопинга.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Чебоксары, ж. - д. вокзал, 09:10Завершение: ж. - д. вокзал Казани, 19:45
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 17 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.