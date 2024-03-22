Встретимся на ж. -д. вокзале Чебоксар. После завтрака в кафе отправимся в этнопарк «Чуваш Керем», где окунёмся в атмосферу древней Чувашии и познакомимся с культурой местных жителей.

Следующий на нашем пути — парк «Сувар», в котором установлены 120 деревянных скульптур, отражающих чувашскую мифологию. Прервёмся на обед и попробуем национальную кухню.

Посетим Музей пива и продегустируем несколько сортов пенного. Прогуляемся по набережной Чебоксар и полюбуемся панорамами Волги. Затем поедем в Йошкар-Олу, поужинаем и разместимся в отеле.