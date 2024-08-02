12 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Озеро Тургояк и заповедник Таганай: индивидуальная экскурсия по легендам Южного Урала
Отправьтесь в увлекательное путешествие к озеру Тургояк и заповеднику Таганай. Узнайте местные легенды, посетите остров Веры и насладитесь панорамными видами
7 авг в 08:00
8 авг в 08:00
13 000₽ за всё до 4 чел.
9 часов
Групповая
до 15 чел.
Таганай и Тургояк: горы и «море» за 1 день (в группе)
Путешествие по Южному Уралу: национальный парк Таганай, озеро Тургояк и исторический Златоуст. Уникальные виды и увлекательные истории за один день
Начало: В районе отеля «Малахит»
9 авг в 09:00
10 авг в 09:00
6 545₽ за человека
8 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Тургояк - «младший брат» Байкала: индивидуальная экскурсия
Тургояк - озеро-легенда в котловине между хребтами Ильменский и Урал-тау. Погуляйте по живописным берегам и поднимитесь на смотровую площадку «Крутики»
7 авг в 08:00
8 авг в 08:00
12 900₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна2 августа 2024Это действительно две легенды! Если вы планируете поездку на Южный Урал, обязательно посетите. Кроме великолепной природы, мы посетили очень качественно сделанный Геологический музей в Миассе, Краеведческий музей в Златоусте, парк Бажова, музей тяжелой техники
- ААнна27 июля 2024Отличная экскурсия! Посмотрели все основные достопримечательности Миасса и Златоуста. Посетили музеи и смотровые площадки, окунулись в историю и природу края.
- ВВалентина15 июля 2024Замечательная экскурсия, с замечательным гидом. От озера в полном восторге, парк чудесный. Все понравилось. Спасибо Алексею!
Ответы на вопросы от путешественников по Челябинску в категории «Что ещё посмотреть»
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