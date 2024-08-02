Что ещё посмотреть – экскурсии в Челябинске

Найдено 3 экскурсии в категории «Что ещё посмотреть» в Челябинске, цены от 6 545 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Легенды Южного Урала: озеро Тургояк и заповедный Таганай
На машине
49 отзывов
12 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Озеро Тургояк и заповедник Таганай: индивидуальная экскурсия по легендам Южного Урала
Отправьтесь в увлекательное путешествие к озеру Тургояк и заповеднику Таганай. Узнайте местные легенды, посетите остров Веры и насладитесь панорамными видами
7 авг в 08:00
8 авг в 08:00
13 000 за всё до 4 чел.
Таганай и Тургояк: горы и «море» за 1 день (в группе)
На автобусе
5 отзывов
9 часов
Групповая
до 15 чел.
Таганай и Тургояк: горы и «море» за 1 день (в группе)
Путешествие по Южному Уралу: национальный парк Таганай, озеро Тургояк и исторический Златоуст. Уникальные виды и увлекательные истории за один день
Начало: В районе отеля «Малахит»
9 авг в 09:00
10 авг в 09:00
6 545 за человека
Тургояк - «младший брат» Байкала
На машине
5 отзывов
8 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Тургояк - «младший брат» Байкала: индивидуальная экскурсия
Тургояк - озеро-легенда в котловине между хребтами Ильменский и Урал-тау. Погуляйте по живописным берегам и поднимитесь на смотровую площадку «Крутики»
7 авг в 08:00
8 авг в 08:00
12 900 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    2 августа 2024
    Легенды Южного Урала: озеро Тургояк и заповедный Таганай
    Это действительно две легенды! Если вы планируете поездку на Южный Урал, обязательно посетите. Кроме великолепной природы, мы посетили очень качественно сделанный Геологический музей в Миассе, Краеведческий музей в Златоусте, парк Бажова, музей тяжелой техники
    Это действительно две легенды! Если вы планируете поездку на Южный Урал, обязательно посетите. Кроме великолепной природыЭто действительно две легенды! Если вы планируете поездку на Южный Урал, обязательно посетите. Кроме великолепной природыЭто действительно две легенды! Если вы планируете поездку на Южный Урал, обязательно посетите. Кроме великолепной природыЭто действительно две легенды! Если вы планируете поездку на Южный Урал, обязательно посетите. Кроме великолепной природыЭто действительно две легенды! Если вы планируете поездку на Южный Урал, обязательно посетите. Кроме великолепной природы
  • А
    Анна
    27 июля 2024
    Легенды Южного Урала: озеро Тургояк и заповедный Таганай
    Отличная экскурсия! Посмотрели все основные достопримечательности Миасса и Златоуста. Посетили музеи и смотровые площадки, окунулись в историю и природу края.
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    Приятный и вежливый гид Алексей заранее составил подробный маршрут, учел все наши пожелания, забрал нас вовремя из назначенного места, по дороге рассказывал об истории края и интересных фактах, провез и показал все основные достопримечательности, с двумя детьми мы бы сами столько не посмотрели. Организация на высшем уровне. Однозначно рекомендую!

  • В
    Валентина
    15 июля 2024
    Легенды Южного Урала: озеро Тургояк и заповедный Таганай
    Замечательная экскурсия, с замечательным гидом. От озера в полном восторге, парк чудесный. Все понравилось. Спасибо Алексею!

Ответы на вопросы от путешественников по Челябинску в категории «Что ещё посмотреть»

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В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Легенды Южного Урала: озеро Тургояк и заповедный Таганай
  2. Таганай и Тургояк: горы и «море» за 1 день (в группе)
  3. Тургояк - «младший брат» Байкала
Какие места ещё посмотреть в Челябинске
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в августе:
  1. Парк Таганай
  2. озеро Тургояк
  3. Кировка
Сколько стоит экскурсия по Челябинску в августе 2024
Сейчас в Челябинске в категории "Что ещё посмотреть" можно забронировать 3 экскурсии от 6 545 до 13 000. Туристы уже оставили гидам 59 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
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