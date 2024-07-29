Замечательная экскурсия! Наш экскурсовод, Александр, вызывает восхищение своей эрудицией, любовью к родному городу, обаянием! Огромное спасибо!!!

И Ирина

Прекрасный гид по Челябинску, человек творческий и увлеченный! Для меня это была не только возможность посмотреть вглубь истории, но и увидеть жизнь нынешнюю города глазами её современника.