1.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Были и небыли челябинского Арбата
Прогулка по старейшей улице города: интересные факты, легендарные личности и удивительные события
10 авг в 18:00
11 авг в 11:00
4 500₽ за всё до 10 чел.
30 минут
Аудиогид
Аудиогид по архитектурным шедеврам и скульптурам Челябинска
Погрузитесь в историю вокзала Челябинска с аудиогидом. Узнайте о витражах, зимнем саде и фонтанах. Вокзал открыт 24/7, экскурсия доступна в любое время
Начало: На 1 этаже вокзала
Завтра в 01:30
10 авг в 00:30
300₽ за всё до 100 чел.
1.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Челябинская Кировка и три столетия истории
Услышать истории, которые хранит пешеходный проспект в центре города
Начало: Около улицы Труда и Кирова
Завтра в 16:30
10 авг в 10:00
3 000₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина29 июля 2024Замечательная экскурсия! Наш экскурсовод, Александр, вызывает восхищение своей эрудицией, любовью к родному городу, обаянием! Огромное спасибо!!!
- ИИрина25 июля 2024Прекрасный гид по Челябинску, человек творческий и увлеченный! Для меня это была не только возможность посмотреть вглубь истории, но и увидеть жизнь нынешнюю города глазами её современника.
- ААлександр24 июля 2024Спасибо за экскурсию. Узнали много про челябинский Арбат и сам Челябинск. Было интересно даже детям.
Ответы на вопросы от путешественников по Челябинску в категории «Экскурсии для пенсионеров»
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