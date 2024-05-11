8 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Таганай в одно касание: Путешествие на Чёрную скалу и визит в Златоуст
Откройте для себя красоту Южного Урала с экскурсией на Чёрную скалу и посещением Златоуста. Погрузитесь в мир природы и мастерства гравировки на стали
12 авг в 08:00
14 авг в 08:00
14 900₽ за всё до 6 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Тургояк - «младший брат» Байкала: индивидуальная экскурсия
Тургояк - озеро-легенда в котловине между хребтами Ильменский и Урал-тау. Погуляйте по живописным берегам и поднимитесь на смотровую площадку «Крутики»
12 авг в 08:00
14 авг в 08:00
12 900₽ за всё до 6 чел.
12 часов
Фотопрогулка
до 4 чел.
Уральское Бали и уральский Марс: незабываемые фото-локации из Челябинска
Погрузитесь в мир ярких красок и необычных пейзажей в уникальной фото-прогулке по самым красивым местам Урала
Завтра в 13:00
9 авг в 08:00
20 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММаргарита11 мая 2024В целом, экскурсия очень познавательная, наш гид, Наталья, прекрасный рассказчик и влюбленный в свой город, регион и Уральскую природу человек,
- РРодион10 мая 2024Отлично организованная экскурсия, очень насыщенная и интересная. За один день можно увидеть очень много достопримечательностей. Рекомендую!
- ГГеннадий16 января 202414/01/24 при морозе -24 С и сильном ветре мыс женой поехали на эту эксурсию и не пожалели. В первую очередь
- ССветлана26 ноября 2023Невероятный!
- ЮЮлия10 сентября 2023От всей семьи огромная благодарность гиду Алексею - за интересные рассказы, за глубокое, но не нудное погружение в историю края,
- ЮЮлия2 сентября 2023Очень интересные и красивые места, не хватает информации от гида об этой красоте, пришлось все самим в интернете читать
- ЕЕлена21 августа 2023Экскурсия состоялась 1 июля, в Челябинске были на соревнованиях и свободным был лишь один день. Это было очень увлекательно! Путешествовали с
- ООльга18 августа 2023Здравствуйте, Женя. Экскурсия нам очень понравилась, очень интересно было слушать экскурсовода Светлану Григорьевну, узнали много нового о нашем крае, находились,
- ИИван15 августа 2023Большое спасибо Дарье за организацию прекрасной экскурсии на озеро Тургояк! Благодарность гиду Светлане Геннадьевне и водителю Виктору. Много интересного узнали
Ответы на вопросы от путешественников по Челябинску в категории «Однодневные»
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