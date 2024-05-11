Однодневные – экскурсии в Челябинске

Найдено 3 экскурсии в категории «Однодневные» в Челябинске, цены от 12 900 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Таганай в одно касание, или Путешествие на Чёрную скалу
На машине
12 отзывов
8 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Таганай в одно касание: Путешествие на Чёрную скалу и визит в Златоуст
Откройте для себя красоту Южного Урала с экскурсией на Чёрную скалу и посещением Златоуста. Погрузитесь в мир природы и мастерства гравировки на стали
12 авг в 08:00
14 авг в 08:00
14 900 за всё до 6 чел.
Тургояк - «младший брат» Байкала
На машине
5 отзывов
8 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Тургояк - «младший брат» Байкала: индивидуальная экскурсия
Тургояк - озеро-легенда в котловине между хребтами Ильменский и Урал-тау. Погуляйте по живописным берегам и поднимитесь на смотровую площадку «Крутики»
12 авг в 08:00
14 авг в 08:00
12 900 за всё до 6 чел.
Уральское Бали и уральский Марс: фото-локации в поездке из Челябинска
На машине
10 отзывов
12 часов
Фотопрогулка
до 4 чел.
Уральское Бали и уральский Марс: незабываемые фото-локации из Челябинска
Погрузитесь в мир ярких красок и необычных пейзажей в уникальной фото-прогулке по самым красивым местам Урала
Завтра в 13:00
9 авг в 08:00
20 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Маргарита
    11 мая 2024
    Таганай в одно касание, или Путешествие на Чёрную скалу
    В целом, экскурсия очень познавательная, наш гид, Наталья, прекрасный рассказчик и влюбленный в свой город, регион и Уральскую природу человек,
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    что делало ее рассказ еще более красочным. Тем не менее, снимаю звезду исключительно за то, что немного не наш формат экскурсионной программы. Очень много времени уходит на дорогу и проходит в автомобиле. В основном, экскурсия информационная. Не хватило активности, возможности побольше прогуляться (особенно, по природным достопримечательностям). Несмотря на количество времени, проведенного в рамках поездки, охватывается не так много мест. Отдельное спасибо сопровождающему водителю.

    В целом, экскурсия очень познавательная, наш гид, Наталья, прекрасный рассказчик и влюбленный в свой город, регионВ целом, экскурсия очень познавательная, наш гид, Наталья, прекрасный рассказчик и влюбленный в свой город, регионВ целом, экскурсия очень познавательная, наш гид, Наталья, прекрасный рассказчик и влюбленный в свой город, регион
  • Р
    Родион
    10 мая 2024
    Таганай в одно касание, или Путешествие на Чёрную скалу
    Отлично организованная экскурсия, очень насыщенная и интересная. За один день можно увидеть очень много достопримечательностей. Рекомендую!
  • Г
    Геннадий
    16 января 2024
    Таганай в одно касание, или Путешествие на Чёрную скалу
    14/01/24 при морозе -24 С и сильном ветре мыс женой поехали на эту эксурсию и не пожалели. В первую очередь
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    благодаря гиду - Светлане Геннадьевне и водителю Виктору. Очень доброжелательные люди, мы чувствовали себя с ними, как со старыми друзьями. Светлана очень интересно и доступно для восприятия рассказывала об истории и природе тех мест, которые мы посетили. Хорошее сочетание природных и культурно-исторических обектов, делает экскурсию очень привлекательной. Машина шикарная, водитель ночью прогревал её дважды, в результате ещё ранним утром мы сели в тёплую машину, водит прекрасно. Обедали в ресторане "Счастливый кузюк", который нам посоветовала Светлана. Отличное место, прекрасные блюда уральской кухни, включая знаменитые заячьи почки верчёные и варенники с редькой. Спасибо Светлане и Виктору!

  • С
    Светлана
    26 ноября 2023
    Уральское Бали и уральский Марс: фото-локации в поездке из Челябинска
    Невероятный!
    Невероятный!Невероятный!
  • Ю
    Юлия
    10 сентября 2023
    Уральское Бали и уральский Марс: фото-локации в поездке из Челябинска
    От всей семьи огромная благодарность гиду Алексею - за интересные рассказы, за глубокое, но не нудное погружение в историю края,
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    за внимание и терпение. Алексей подстроился под наш темп, показал нам даже больше, чем было завялено. Ответил на все наши вопросы! Настолько эрудированного гида я еще не встречала! Комфортный автомобиль, приятное общение всю дорогу на разные темы. Сумел всех заинтересовать историей родного края, мы узнали много нового и после экскурсии с Алексеем хочется еще исследовать Челябинскую область. Спасибо Вам, пусть Ваше дело процветает и набирает обороты. Если будем в Челябинске или в Екатеринбурге, то обязательно обратимся к Вам еще раз:)

  • Ю
    Юлия
    2 сентября 2023
    Уральское Бали и уральский Марс: фото-локации в поездке из Челябинска
    Очень интересные и красивые места, не хватает информации от гида об этой красоте, пришлось все самим в интернете читать
  • Е
    Елена
    21 августа 2023
    Тургояк - «младший брат» Байкала
    Экскурсия состоялась 1 июля, в Челябинске были на соревнованиях и свободным был лишь один день. Это было очень увлекательно! Путешествовали с
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    ребёнком 9 лет. Наш гид Светлана Геннадьевна с первых минут встречи начала рассказ и до конца поездки держала внимание и мое и ребёнка! Мы узнали исторические факты о Челябинске, Миассе, горах, озёрах и многом другом, с интересом слушали легенды. А по дороге назад гид играла с ребёнком, загадывали друг другу загадки:) Озеро Тургояк очень красивое, как с высоты смотровых площадок, так и с берега. Не забудьте с собой купальники, при хорошей погоде можно искупаться, хотя вода бодрящая даже в жаркую погоду. Удобный автомобиль и профессиональный водитель Виктор сделали нашу поездку ещё и комфортной! Прошло больше месяца, а сын до сих пор вспоминает само озеро и разные истории. За это отдельное спасибо гиду Светлане Геннадьевне! Очень рекомендуем ее, особенно если вы с детьми.

    Экскурсия состоялась 1 июля, в Челябинске были на соревнованиях и свободным был лишь один деньЭкскурсия состоялась 1 июля, в Челябинске были на соревнованиях и свободным был лишь один деньЭкскурсия состоялась 1 июля, в Челябинске были на соревнованиях и свободным был лишь один деньЭкскурсия состоялась 1 июля, в Челябинске были на соревнованиях и свободным был лишь один деньЭкскурсия состоялась 1 июля, в Челябинске были на соревнованиях и свободным был лишь один деньЭкскурсия состоялась 1 июля, в Челябинске были на соревнованиях и свободным был лишь один деньЭкскурсия состоялась 1 июля, в Челябинске были на соревнованиях и свободным был лишь один день
  • О
    Ольга
    18 августа 2023
    Тургояк - «младший брат» Байкала
    Здравствуйте, Женя. Экскурсия нам очень понравилась, очень интересно было слушать экскурсовода Светлану Григорьевну, узнали много нового о нашем крае, находились,
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    накупались, налюбовались природой. Комфортабельный автомобиль, очень удобно, что забирают от дома и туда же привозят. Отдельное спасибо водителю Виктору за спокойное, уверенное вождение. Оценка «отлично»

  • И
    Иван
    15 августа 2023
    Тургояк - «младший брат» Байкала
    Большое спасибо Дарье за организацию прекрасной экскурсии на озеро Тургояк! Благодарность гиду Светлане Геннадьевне и водителю Виктору. Много интересного узнали
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    о родных местах, увидели красивые места, сделали прекрасные фотографии на память! Организовано всё было четко и время пролетело быстро и насыщенно!

Ответы на вопросы от путешественников по Челябинску в категории «Однодневные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Челябинске
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Таганай в одно касание, или Путешествие на Чёрную скалу
  2. Тургояк - «младший брат» Байкала
  3. Уральское Бали и уральский Марс: фото-локации в поездке из Челябинска
Какие места ещё посмотреть в Челябинске
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в августе:
  1. озеро Тургояк
  2. Парк Таганай
  3. Кировка
Сколько стоит экскурсия по Челябинску в августе 2024
Сейчас в Челябинске в категории "Однодневные" можно забронировать 3 экскурсии от 12 900 до 20 000. Туристы уже оставили гидам 27 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
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