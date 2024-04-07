Популярные экскурсии

Найдено 3 экскурсии в категории «Популярные экскурсии» в Челябинске, цены от 4 900 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Обзорная пешеходная экскурсия по Челябинску
10 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Обзорная пешеходная экскурсия по историческому Челябинску
Прогулка по Челябинску обещает быть насыщенной: от Кировки до Алого поля, от особняка Валеева до Александро-Невской церкви
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
7 авг в 09:00
от 4 900 за всё до 5 чел.
Обзорная экскурсия по Челябинску на транспорте туриста
7 отзывов
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Обзорная экскурсия по Челябинску: от прошлого к настоящему
Погрузитесь в историю Челябинска, прогуляйтесь по его набережным и площадям, узнайте город с неожиданных сторон
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно по договоренности
Завтра в 09:00
7 авг в 09:00
6 000 за всё до 10 чел.
Экскурсия по Челябинску с посещением Исторического музея
3 отзыва
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Увлекательная прогулка по Челябинску с экскурсией в Исторический музей
Погрузитесь в историю Челябинска, пройдитесь по знаменитой улице Кирова и посетите уникальный Исторический музей
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
7 авг в 09:00
5 000 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    7 апреля 2024
    Обзорная пешеходная экскурсия по Челябинску
    Экскурсовод Марина рассказввала о своем городе интересно, не травиально, показывала нетолько базовые достопримечательности, но и места, котрые знают и любят жители города
  • Н
    Николаева
    21 ноября 2023
    Обзорная экскурсия по Челябинску на транспорте туриста
    Сказать, что Марина Александровна - прекрасный гид - ничего не сказать. Великолепный рассказ про историю города, знаковые и не самые
    читать дальше

    известные достопримечательности. Нам очень понравилось и сильно подозреваю, что, если бы не наша некоторая ограниченность во времени, мы ещё многое могли бы увидеть и услышать, поэтому обязательно вернёмся. Спасибо огромное ❤️❤️❤️

  • Н
    Натадья
    28 июня 2023
    Обзорная экскурсия по Челябинску на транспорте туриста
    Прекрасный экскурсовод, владеющая материалом, досконально знающая историю, прекрассный рассказчик
  • С
    Сгибнева
    8 января 2023
    Экскурсия по Челябинску с посещением Исторического музея
    Спасибо за тёплый приём! Нас встретили на ж/д вокзале водитель Сергей и экскурсовод Елена Владимировна, 3- х часовая экскурсия прошла на одном дыхании, мы увидели промышленную часть города, погуляли по центру, удивились вашим паркам!
  • Г
    Галина
    30 июля 2022
    Экскурсия по Челябинску с посещением Исторического музея
    Экскурсия была очень интересной и позновательной!

Ответы на вопросы от путешественников по Челябинску в категории «Популярные экскурсии»

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  3. Экскурсия по Челябинску с посещением Исторического музея
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  2. озеро Тургояк
  3. Кировка
Сколько стоит экскурсия по Челябинску в августе 2024
Сейчас в Челябинске в категории "Популярные экскурсии" можно забронировать 3 экскурсии от 4 900 до 6 000. Туристы уже оставили гидам 20 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
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