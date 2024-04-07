2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Обзорная пешеходная экскурсия по историческому Челябинску
Прогулка по Челябинску обещает быть насыщенной: от Кировки до Алого поля, от особняка Валеева до Александро-Невской церкви
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
7 авг в 09:00
от 4 900₽ за всё до 5 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Обзорная экскурсия по Челябинску: от прошлого к настоящему
Погрузитесь в историю Челябинска, прогуляйтесь по его набережным и площадям, узнайте город с неожиданных сторон
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно по договоренности
Завтра в 09:00
7 авг в 09:00
6 000₽ за всё до 10 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Увлекательная прогулка по Челябинску с экскурсией в Исторический музей
Погрузитесь в историю Челябинска, пройдитесь по знаменитой улице Кирова и посетите уникальный Исторический музей
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
7 авг в 09:00
5 000₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга7 апреля 2024Экскурсовод Марина рассказввала о своем городе интересно, не травиально, показывала нетолько базовые достопримечательности, но и места, котрые знают и любят жители города
- ННиколаева21 ноября 2023Сказать, что Марина Александровна - прекрасный гид - ничего не сказать. Великолепный рассказ про историю города, знаковые и не самые
- ННатадья28 июня 2023Прекрасный экскурсовод, владеющая материалом, досконально знающая историю, прекрассный рассказчик
- ССгибнева8 января 2023Спасибо за тёплый приём! Нас встретили на ж/д вокзале водитель Сергей и экскурсовод Елена Владимировна, 3- х часовая экскурсия прошла на одном дыхании, мы увидели промышленную часть города, погуляли по центру, удивились вашим паркам!
- ГГалина30 июля 2022Экскурсия была очень интересной и позновательной!
Ответы на вопросы от путешественников по Челябинску в категории «Популярные экскурсии»
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