читать дальше известные достопримечательности. Нам очень понравилось и сильно подозреваю, что, если бы не наша некоторая ограниченность во времени, мы ещё многое могли бы увидеть и услышать, поэтому обязательно вернёмся. Спасибо огромное ❤️❤️❤️

Сказать, что Марина Александровна - прекрасный гид - ничего не сказать. Великолепный рассказ про историю города, знаковые и не самые