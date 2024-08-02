Т Татьяна Легенды Южного Урала: озеро Тургояк и заповедный Таганай Это действительно две легенды! Если вы планируете поездку на Южный Урал, обязательно посетите. Кроме великолепной природы, мы посетили очень качественно сделанный Геологический музей в Миассе, Краеведческий музей в Златоусте, парк Бажова, музей тяжелой техники

И Ирина Были и небыли челябинского Арбата Замечательная экскурсия! Наш экскурсовод, Александр, вызывает восхищение своей эрудицией, любовью к родному городу, обаянием! Огромное спасибо!!!

А Анна Легенды Южного Урала: озеро Тургояк и заповедный Таганай читать дальше Приятный и вежливый гид Алексей заранее составил подробный маршрут, учел все наши пожелания, забрал нас вовремя из назначенного места, по дороге рассказывал об истории края и интересных фактах, провез и показал все основные достопримечательности, с двумя детьми мы бы сами столько не посмотрели. Организация на высшем уровне. Однозначно рекомендую! Отличная экскурсия! Посмотрели все основные достопримечательности Миасса и Златоуста. Посетили музеи и смотровые площадки, окунулись в историю и природу края.

И Ирина Были и небыли челябинского Арбата Прекрасный гид по Челябинску, человек творческий и увлеченный! Для меня это была не только возможность посмотреть вглубь истории, но и увидеть жизнь нынешнюю города глазами её современника.

А Александр Были и небыли челябинского Арбата Спасибо за экскурсию. Узнали много про челябинский Арбат и сам Челябинск. Было интересно даже детям.

В Валентина Легенды Южного Урала: озеро Тургояк и заповедный Таганай Замечательная экскурсия, с замечательным гидом. От озера в полном восторге, парк чудесный. Все понравилось. Спасибо Алексею!

А Александр Челябинск, или Из Сибири на Урал и обратно читать дальше осмотрели: сад Победы, Ленинский район города, вокзал, стадион Трактор, Христорождественский собор, парк Алое поле, часть Кировки и многое другое. Благодаря великолепным комментариям гида Ольги узнал многое о городе, его истории, промышленности, а также знаменитых уроженцах и местных жителях. Экскурсия длилась несколько дольше, чем заявленные 2,5 часа, но время пролетело незаметно. Всем гостям города настоятельно ее рекомендую. Интересная и увлекательная автопешеходная экскурсия по Челябинску с гидом Ольгой. Проехались по ключевым районам и достопримечательностям города и основательно все

А Артём Челябинск, или Из Сибири на Урал и обратно Очень понравилась экскурсовод Светлана Геннадьевна. Рассказывала интересно,много,хотелось слушать ещё и ещё. Рекомендуем!