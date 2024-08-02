Все – экскурсии в Челябинске

Найдено 3 экскурсии в категории «Все» в Челябинске, цены от 4 500 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Легенды Южного Урала: озеро Тургояк и заповедный Таганай
На машине
49 отзывов
12 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Озеро Тургояк и заповедник Таганай: индивидуальная экскурсия по легендам Южного Урала
Отправьтесь в увлекательное путешествие к озеру Тургояк и заповеднику Таганай. Узнайте местные легенды, посетите остров Веры и насладитесь панорамными видами
Завтра в 20:00
6 авг в 08:00
13 000 за всё до 4 чел.
Были и небыли челябинского Арбата
Пешая
36 отзывов
1.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Были и небыли челябинского Арбата
Прогулка по старейшей улице города: интересные факты, легендарные личности и удивительные события
Завтра в 18:00
6 авг в 11:00
4 500 за всё до 10 чел.
Челябинск, или Из Сибири на Урал и обратно
На машине
35 отзывов
2.5 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Челябинск, или Из Сибири на Урал и обратно
Узнайте, как железная дорога изменила Челябинск, посетите границу Урала и Сибири, сравните кварталы и раскройте тайны неофициальных названий города
Завтра в 18:00
6 авг в 11:00
9 000 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    2 августа 2024
    Легенды Южного Урала: озеро Тургояк и заповедный Таганай
    Это действительно две легенды! Если вы планируете поездку на Южный Урал, обязательно посетите. Кроме великолепной природы, мы посетили очень качественно сделанный Геологический музей в Миассе, Краеведческий музей в Златоусте, парк Бажова, музей тяжелой техники
    Это действительно две легенды! Если вы планируете поездку на Южный Урал, обязательно посетите. Кроме великолепной природыЭто действительно две легенды! Если вы планируете поездку на Южный Урал, обязательно посетите. Кроме великолепной природыЭто действительно две легенды! Если вы планируете поездку на Южный Урал, обязательно посетите. Кроме великолепной природыЭто действительно две легенды! Если вы планируете поездку на Южный Урал, обязательно посетите. Кроме великолепной природыЭто действительно две легенды! Если вы планируете поездку на Южный Урал, обязательно посетите. Кроме великолепной природы
  • И
    Ирина
    29 июля 2024
    Были и небыли челябинского Арбата
    Замечательная экскурсия! Наш экскурсовод, Александр, вызывает восхищение своей эрудицией, любовью к родному городу, обаянием! Огромное спасибо!!!
  • А
    Анна
    27 июля 2024
    Легенды Южного Урала: озеро Тургояк и заповедный Таганай
    Отличная экскурсия! Посмотрели все основные достопримечательности Миасса и Златоуста. Посетили музеи и смотровые площадки, окунулись в историю и природу края.
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    Приятный и вежливый гид Алексей заранее составил подробный маршрут, учел все наши пожелания, забрал нас вовремя из назначенного места, по дороге рассказывал об истории края и интересных фактах, провез и показал все основные достопримечательности, с двумя детьми мы бы сами столько не посмотрели. Организация на высшем уровне. Однозначно рекомендую!

  • И
    Ирина
    25 июля 2024
    Были и небыли челябинского Арбата
    Прекрасный гид по Челябинску, человек творческий и увлеченный! Для меня это была не только возможность посмотреть вглубь истории, но и увидеть жизнь нынешнюю города глазами её современника.
  • А
    Александр
    24 июля 2024
    Были и небыли челябинского Арбата
    Спасибо за экскурсию. Узнали много про челябинский Арбат и сам Челябинск. Было интересно даже детям.
  • В
    Валентина
    15 июля 2024
    Легенды Южного Урала: озеро Тургояк и заповедный Таганай
    Замечательная экскурсия, с замечательным гидом. От озера в полном восторге, парк чудесный. Все понравилось. Спасибо Алексею!
  • А
    Александр
    2 июля 2024
    Челябинск, или Из Сибири на Урал и обратно
    Интересная и увлекательная автопешеходная экскурсия по Челябинску с гидом Ольгой. Проехались по ключевым районам и достопримечательностям города и основательно все
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    осмотрели: сад Победы, Ленинский район города, вокзал, стадион Трактор, Христорождественский собор, парк Алое поле, часть Кировки и многое другое. Благодаря великолепным комментариям гида Ольги узнал многое о городе, его истории, промышленности, а также знаменитых уроженцах и местных жителях. Экскурсия длилась несколько дольше, чем заявленные 2,5 часа, но время пролетело незаметно. Всем гостям города настоятельно ее рекомендую.

  • А
    Артём
    12 июня 2024
    Челябинск, или Из Сибири на Урал и обратно
    Очень понравилась экскурсовод Светлана Геннадьевна. Рассказывала интересно,много,хотелось слушать ещё и ещё. Рекомендуем!
  • А
    Александр
    1 июня 2024
    Челябинск, или Из Сибири на Урал и обратно
    Спасибо за экскурсию. Информация достаточно интересная, но ещё раз убеждаюсь что без специального экскурсионного автомобиля (открытый верх или понарамное Остекление) впечатления смазываются.

Ответы на вопросы от путешественников по Челябинску в категории «Все»

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  1. Легенды Южного Урала: озеро Тургояк и заповедный Таганай
  2. Были и небыли челябинского Арбата
  3. Челябинск, или Из Сибири на Урал и обратно
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3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в августе:
  1. Парк Таганай
  2. озеро Тургояк
  3. Кировка
Сколько стоит экскурсия по Челябинску в августе 2024
Сейчас в Челябинске в категории "Все" можно забронировать 3 экскурсии от 4 500 до 13 000. Туристы уже оставили гидам 120 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
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