12 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Озеро Тургояк и заповедник Таганай: индивидуальная экскурсия по легендам Южного Урала
Отправьтесь в увлекательное путешествие к озеру Тургояк и заповеднику Таганай. Узнайте местные легенды, посетите остров Веры и насладитесь панорамными видами
Завтра в 20:00
6 авг в 08:00
13 000₽ за всё до 4 чел.
1.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Были и небыли челябинского Арбата
Прогулка по старейшей улице города: интересные факты, легендарные личности и удивительные события
Завтра в 18:00
6 авг в 11:00
4 500₽ за всё до 10 чел.
2.5 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Челябинск, или Из Сибири на Урал и обратно
Узнайте, как железная дорога изменила Челябинск, посетите границу Урала и Сибири, сравните кварталы и раскройте тайны неофициальных названий города
Завтра в 18:00
6 авг в 11:00
9 000₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна2 августа 2024Это действительно две легенды! Если вы планируете поездку на Южный Урал, обязательно посетите. Кроме великолепной природы, мы посетили очень качественно сделанный Геологический музей в Миассе, Краеведческий музей в Златоусте, парк Бажова, музей тяжелой техники
- ИИрина29 июля 2024Замечательная экскурсия! Наш экскурсовод, Александр, вызывает восхищение своей эрудицией, любовью к родному городу, обаянием! Огромное спасибо!!!
- ААнна27 июля 2024Отличная экскурсия! Посмотрели все основные достопримечательности Миасса и Златоуста. Посетили музеи и смотровые площадки, окунулись в историю и природу края.
- ИИрина25 июля 2024Прекрасный гид по Челябинску, человек творческий и увлеченный! Для меня это была не только возможность посмотреть вглубь истории, но и увидеть жизнь нынешнюю города глазами её современника.
- ААлександр24 июля 2024Спасибо за экскурсию. Узнали много про челябинский Арбат и сам Челябинск. Было интересно даже детям.
- ВВалентина15 июля 2024Замечательная экскурсия, с замечательным гидом. От озера в полном восторге, парк чудесный. Все понравилось. Спасибо Алексею!
- ААлександр2 июля 2024Интересная и увлекательная автопешеходная экскурсия по Челябинску с гидом Ольгой. Проехались по ключевым районам и достопримечательностям города и основательно все
- ААртём12 июня 2024Очень понравилась экскурсовод Светлана Геннадьевна. Рассказывала интересно,много,хотелось слушать ещё и ещё. Рекомендуем!
- ААлександр1 июня 2024Спасибо за экскурсию. Информация достаточно интересная, но ещё раз убеждаюсь что без специального экскурсионного автомобиля (открытый верх или понарамное Остекление) впечатления смазываются.
Ответы на вопросы от путешественников по Челябинску в категории «Все»
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