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Приятный и вежливый гид Алексей заранее составил подробный маршрут, учел все наши пожелания, забрал нас вовремя из назначенного места, по дороге рассказывал об истории края и интересных фактах, провез и показал все основные достопримечательности, с двумя детьми мы бы сами столько не посмотрели. Организация на высшем уровне. Однозначно рекомендую!