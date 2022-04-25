Челябинск: в поисках места встречи Урала и Сибири

А знаете ли вы, что по Челябинску проходит уникальная географическая граница

3
2 отзыва
Индивидуальная
А знаете ли вы, что по Челябинску проходит уникальная географическая граница? И не где-нибудь, а почти что по центру города! Именно в Челябинске можно увидеть место встречи Урала и Сибири.

Я покажу вам, где проходит эта граница и расскажу массу интересных фактов о городе с богатой историей.
Челябинск: в поисках места встречи Урала и Сибири
Челябинск: в поисках места встречи Урала и Сибири
Челябинск: в поисках места встречи Урала и Сибири
Челябинск: в поисках места встречи Урала и Сибири
Челябинск: в поисках места встречи Урала и Сибири

Что вас ожидает 🤩

  • Стела, маркирующая место встречи Урала и Сибири
  • Достопримечательности сибирской части Челябинска: озеро Первое, соц. городок ЧТЗ и др.
  • Достопримечательности уральской части Челябинска: «Заповедник сталинского Ампира», городской бор и др.
  • Бывший Уфимский тракт и место основания города

Об экскурсии

А знаете ли вы, что по Челябинску проходит уникальная географическая граница? И не где-нибудь, а почти что по центру города! Именно в Челябинске можно увидеть место встречи Урала и Сибири.
Несмотря на то, что Челябинск никогда не находился близко от государственной границы, он всегда был городом пограничным. Возникнув как крепость на пересечении торговых путей из Азии в Европу, сегодня Челябинск раскинулся на границе двух масштабных географических зон. За время путешествия Вы обязательно посетите место, где установлен знак, обозначающий границу между Уралом и Сибирью, а также узнаете, чем отличаются друг от друга уральская и сибирская части города.
Путешествуя по городу, Вы наверняка сделаете для себя открытие, узнав, что Челябинск можно считать городом нескольких имен. С одной стороны, в отличии от многих других городов России, Челябинск никогда не менял своего названия. С другой, Челябинск — это один из немногих городов, имевших за свою историю столько неофициальных названий: «Ворота Великого Сибирского пути», «Зауральский Чикако», «Танкоград» и даже всем известное «Чугунная столица России». За время экскурсии Вы обязательно узнаете, как и почему появились все эти названия, а также о том, как и когда пытались переименовать Челябинск и что из этого получилось. Присоединяйтесь!

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортные услуги
  • Услуги гида
Что не входит
  • Входные билеты в музеи, смотровые площадки и пр.
  • Питание
Где начинаем и завершаем?
Начало: По договоренности
Завершение: От места начала экскурсии
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно, начало экскурсии в любое время под запрос
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Ежедневно, начало экскурсии в любое время под запрос

Отзывы от туристов

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