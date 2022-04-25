Об экскурсии

А знаете ли вы, что по Челябинску проходит уникальная географическая граница? И не где-нибудь, а почти что по центру города! Именно в Челябинске можно увидеть место встречи Урала и Сибири.

Несмотря на то, что Челябинск никогда не находился близко от государственной границы, он всегда был городом пограничным. Возникнув как крепость на пересечении торговых путей из Азии в Европу, сегодня Челябинск раскинулся на границе двух масштабных географических зон. За время путешествия Вы обязательно посетите место, где установлен знак, обозначающий границу между Уралом и Сибирью, а также узнаете, чем отличаются друг от друга уральская и сибирская части города.

Путешествуя по городу, Вы наверняка сделаете для себя открытие, узнав, что Челябинск можно считать городом нескольких имен. С одной стороны, в отличии от многих других городов России, Челябинск никогда не менял своего названия. С другой, Челябинск — это один из немногих городов, имевших за свою историю столько неофициальных названий: «Ворота Великого Сибирского пути», «Зауральский Чикако», «Танкоград» и даже всем известное «Чугунная столица России». За время экскурсии Вы обязательно узнаете, как и почему появились все эти названия, а также о том, как и когда пытались переименовать Челябинск и что из этого получилось. Присоединяйтесь!