Хребет Таганай можно назвать одним из самых живописных уголков Урала. Настоящее царство скал и каменных рек, горных ручьев, непроходимой тайги и горной тундры. Неповторимая по своей красоте горная страна, овеянная множеством легенд и сказаний. Одних Таганай привлекает красотой первозданной природы, другие ищут здесь таинственные оракулы легендарной Гипербореи. Мифический народ чудь хранит в недрах таганайских гор бесценные клады редких минералов и драгоценных камней.

Если у вас группа от 4 человек, мы проведем поход по парку Таганай в удобные для вас даты.

Таганай – неповторимая по своей красоте горная страна с величайшими природными богатствами, интереснейшей историей и еще неразгаданными тайнами.

Программа тура по дням

1 день Переход двуглавая Сопка и гремучий ключ

Встреча в Челябинске до 09:00. Трансфер до г.Златоуст, НП Таганай. У входа в парк регистрируемся и начинаем активную часть маршрута. Через несколько километров на нашем пути встретится река большая Тесьма. От реки нас ожидает подъем до родника Белый Ключ, там же находится туристический приют с одноименным названием. Небольшой перекус. Рюкзаки оставим в приюте, и сделаем радиальное восхождение на одну из вершин Двуглавой сопки (перья). После спуска нам предстоит переход (3 км.) до ручья Гремучий ключ, где и будем ночевать.

2 день Переход до Откликного гребня и Киалимского кордона

Продолжаем путь до скал Откликного гребня (1155 м) это скальный гребень длиной более 1 км, и высотой более 100 метров. Нам предстоит на него забраться. От реки большая Тесьма до Откликного гребня мы шли все время вверх, теперь же будем спускаться, на старую киалимскую дорогу к приюту «Таганай». И далее по старой киалимской дороге дойдем до «Киалимского кордона». На ночь остановимся в нем.

3 день Восхождение дальний Таганай и Ицыл

После завтрака сделаем радиальное восхождение на гору Дальний Таганай. На вершине расположилась высокогорная метеостанция «Таганай гора» в данное время она уже не работает, и является приютом для туристов. По мере набора высоты меняется растительность, начиная с тайги и заканчивая высокогорной тундрой. По возвращении на кордон перекусим и идем в радиальный выход на г. Ицыл.

4 день Переход приют «Таганай», восхождение г. Круглица

Сегодня мы пойдем обратно по киалимской дороге до приюта «Таганай». Оставим рюкзаки и совершим восхождение на гору Круглица, самая высокая точка парка Таганай. С вершины открываются виды на все вершины парка.

5 день Переход до Центральной Усадьбы

Возвращаемся к началу маршрута. Пройдем через каменные реки, пересечем реку большая Тесьма и выйдем к центральной усадьбе. На этом наш маршрут завершится. Ночека. Баня.

6 день Возвращение в Челябинск