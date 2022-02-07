Таганай – неповторимая по своей красоте горная страна с величайшими природными богатствами, интереснейшей историей и еще неразгаданными тайнами.
Если у вас группа от 4 человек, мы проведем поход по парку Таганай в удобные для вас даты.
Встреча в Челябинске до 09:00.
Трансфер до г.Златоуст, НП Таганай.
У входа в парк регистрируемся и начинаем активную часть маршрута.
Через несколько километров на нашем пути встретится река большая Тесьма.
От реки нас ожидает подъем до родника Белый Ключ, там же находится туристический приют с одноименным названием.
Небольшой перекус.
Рюкзаки оставим в приюте, и сделаем радиальное восхождение на одну из вершин Двуглавой сопки (перья).
После спуска нам предстоит переход (3 км.) до ручья Гремучий ключ, где и будем ночевать.
Продолжаем путь до скал Откликного гребня (1155 м) это скальный гребень длиной более 1 км, и высотой более 100 метров.
Нам предстоит на него забраться.
От реки большая Тесьма до Откликного гребня мы шли все время вверх, теперь же будем спускаться, на старую киалимскую дорогу к приюту «Таганай».
И далее по старой киалимской дороге дойдем до «Киалимского кордона».
На ночь остановимся в нем.
После завтрака сделаем радиальное восхождение на гору Дальний Таганай.
На вершине расположилась высокогорная метеостанция «Таганай гора» в данное время она уже не работает, и является приютом для туристов.
По мере набора высоты меняется растительность, начиная с тайги и заканчивая высокогорной тундрой.
По возвращении на кордон перекусим и идем в радиальный выход на г. Ицыл.
Сегодня мы пойдем обратно по киалимской дороге до приюта «Таганай».
Оставим рюкзаки и совершим восхождение на гору Круглица, самая высокая точка парка Таганай.
С вершины открываются виды на все вершины парка.
Возвращаемся к началу маршрута.
Пройдем через каменные реки, пересечем реку большая Тесьма и выйдем к центральной усадьбе.
На этом наш маршрут завершится.
Ночека.
Баня.
11:00 – 14:00 Трансфер от Центральной Усадьбы до Челябинска.
Вспоминаем и надолго фиксируем в памяти все самые интересные моменты вашего путешествия.
Для того чтобы весь год хранить красоту Уральских гор в своем сердце.
Протяженность активной части маршрута 65 км.
Маршрут или график движения по маршруту может быть скорректирован на месте, исходя из погодных условий, подготовленности группы и других обстоятельств.
Во время похода для ночевок останавливаемся в приютах Национального парка «Таганай» — это домики либо зимние стационарные палатки (в зависимости от приюта). И те и другие отапливаются печкой.
Необходимые документы: паспорт, страховой медицинский полис.
Рекомендации по снаряжению.
Готовя экипировку к туру, руководствуйтесь тем, что ваши личные вещи будут перемещаться вместе с вами. Отнеситесь продумано к подбору необходимых вам вещей, исключите лишние вещи, которые заведомо будут тяготить вас и занимать место.
Какое снаряжение необходимо:
Все запасные вещи нужно упаковать в непромокаемые мешки.
Часто люди берут с собой много лишних вещей, и, как следствие, их рюкзак значительно тяжелее, чем у других (организованных) членов группы.
Важно помнить, что лишние вещи в походе – это утяжеление рюкзака, который вам нужно нести на себе. Тяжелый рюкзак – меньшая возможность получить удовольствие от похода. Собирайте рюкзак с умом. Взвесьте все вещи, которые планируете брать с собой и хорошо подумайте, что вам действительно нужно.
К участникам пешеходных походов не предъявляются особые физические требования, однако на маршруте будет гораздо проще физически активным, выносливым и терпеливым людям.
С 12 лет в сопровождении взрослых.
Ежедневно группа проходит по 10 – 15 км. Во время похода каждый участник несет свои личные вещи и часть общего снаряжения: котлы, продукты и др. (около 3-5 кг на человека).
Супы: борщ, щи, рассольник, харчо, суп-лапша, гороховый, с фасолью, рыбный и др.
Для приготовления используется тушенка и рыбные консервы.
Каши молочные: рисовая, геркулес с изюмом, курагой, пшенная, кукурузная.
Для приготовления используется сухое и/или сгущенное молоко.
Другие блюда: гречка с тушенкой, плов, овощное рагу, макароны с тушенкой и др.
В приготовлении так же используется тушенка и рыбные консервы.
Горячее питание – завтрак и ужин, обед в некоторых случаях перекус.
Что мы кушаем во время перекуса:
Колбаса, рыбные консервы, мясной паштет, икра кабачковая или баклажанная, плавленый или колбасный сыр, хлеб, печенье, конфеты, чай, вода.
Воду для приготовления пищи и питья берем из рек и ручьев.
Особенности вашего питания необходимо сообщить заранее. Если у вас аллергия на какие-то продукты питания или вы предпочитаете вегетарианскую кухню, то инструктор должен об этом знать заранее, пересмотр меню будет в рамках предлагаемых нами продуктов. Бывают достаточно серьезные ограничения, когда участнику кроме гречки из наших продуктов больше ничего нельзя. В таком случае дополнительными продуктами питания вам необходимо обеспечить себя самостоятельно.