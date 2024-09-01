На Рождество – экскурсии в Чемале

Найдено 3 экскурсии в категории «На Рождество» в Чемале, цены от 14 000 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Лучшие пейзажи Чемала
На машине
34 отзыва
7 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Индивидуальная экскурсия по живописной Чемальской долине
Исследуйте Чемал с гидом: от мощи Катуни до древних штолен. Погрузитесь в природу и историю Алтая, наслаждаясь каждым моментом
Начало: Чемальский район
Завтра в 10:30
16 сен в 10:00
14 000 за всё до 2 чел.
Аутентичный Алтай: петроглифы, курганы и водопад Бельтертуюк
На машине
5 отзывов
8 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Путешествие по Чемалу: древние рисунки, курганы и водопад
Путешествие по живописным местам Чемальского района, где вы увидите петроглифы, курганы и водопад Бельтертуюк. Узнайте о жизни и культуре древних людей
Начало: В Чемальском районе
Завтра в 10:00
22 сен в 10:00
18 500 за всё до 3 чел.
Чуйский тракт и Гейзерное озеро за 1 день
На машине
3 отзыва
13 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Чуйский тракт и Гейзерное озеро за 1 день
Прокатиться по одной самых красивых дорог мира и восхититься фантастическими горными пейзажами
16 сен в 07:00
17 сен в 07:00
32 000 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Марина
    1 сентября 2024
    Аутентичный Алтай: петроглифы, курганы и водопад Бельтертуюк
    С самой Светланой не удалось совершить данную поездку, так как накануне сломалась машина, однако Светлана предложила нам на замену другого
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    гида - это оказался алтаец - образованный, начитанный и много знающий гид, который подавал нам информацию сквозь призму местного жителя и это было очень интересно и познавательно. Ответил на всю нашу кучу вопросов, был внимателен, на локациях не торопил и мы как-то всё прекрасно успели. Рекомендовал фильмы, книги, музыку про Алтай, чтобы мы вернулись к воспоминаниям об Алтае после поездки и лучше поняли этот край. Так что всё сложилось наилучшим образом! Как и было запланировано в нашем туре, мы доехали только до Ороктойского моста, так как нельзя объять необъятное за один день, но очень хочется вернуться на Алтай и доехать еще и до Куюсского грота с петроглифами и водопада Бельтертуюк, так что, может, мы еще услышим и версию Светланы об этих невероятных местах! Наша благодарность Светлане за экскурсию и организацию!

  • Я
    Яна
    11 августа 2024
    Лучшие пейзажи Чемала
    Хочу выразить благодарность Светлане! Это было прекрасное путешествие в котором я испытала слёзы счастья от увиденной красоты и осознала, как
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    прекрасна эта жизнь! Прогулка дала внутреннюю энергию и новый глоток мотивации для свершения планов. Очень переживала как пройдёт такая длительная поездка т. к у меня хронический цистит и мне нужно часто посещать место для «уединения». Но прошло все замечательно! Светлана полностью подстроилась под наш темп, очень спокойно реагировала на все мои походы «уединится», относилась с пониманием. Помимо этого всего, у нас с мужем не оказалось налички и Светлана войдя в положение взяла все расходы в которых требовался наличный расчет на себя. А после экскурсии мы спокойно все потраченные средства за нас перевели. И самое главное, сама экскурсия: потрясающие виды, которые меняют твое восприятие мира, мировоззрение, открывают глаза и ты понимаешь КАК ПРЕКРАСЕН АЛТАЙ! Отдельная благодарность за то, что завезли в магазин с сувенирами! Приобрели для себя память об этом замечательном дне! Светлана, вы лучик, который заряжает нас. Без вас эта прогулка была бы абсолютно бесполезной. Важно именно осознавать историю и происхождение всего, что встречается на твоем пути. На следующий год обязательно обратимся снова. Всех Благ! 🙏🏼

  • Н
    Наталья
    8 августа 2024
    Лучшие пейзажи Чемала
    Спасибо Светлане за приятный день в красивых уголках Алтая!
    Спасибо Светлане за приятный день в красивых уголках Алтая!Спасибо Светлане за приятный день в красивых уголках Алтая!Спасибо Светлане за приятный день в красивых уголках Алтая!
  • N
    Natalia
    23 июля 2024
    Лучшие пейзажи Чемала
    Замечательная экскурсия! Заботливый предусмотрительный экскурсовод, интересная беседа - и в смысле новой информации, и в плане чисто человеческом, - и конечно,
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    красивейшие места! Светлана проводила по максимально комфортным немноголюдным маршрутам, показала настоящую Алтайскую сказку. Подача материала приятная, душевная, без чрезмерности в чём-либо. Мёд вкусный, чай полезный, дорога комфортная, собеседник интересный и приятный, места ошеломительные! Вот и отличная экскурсия сложилась ⭐️

    Замечательная экскурсия!Замечательная экскурсия!Замечательная экскурсия!Замечательная экскурсия!Замечательная экскурсия!
  • Н
    Наталия
    23 июня 2024
    Чуйский тракт и Гейзерное озеро за 1 день
    Экскурсовод Елена замечательный знаток своего дела. Отлично знает историю мест и не равнодушна к тому, что происходит. По возможности всёсторонне
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    рассказывает о теме экскурсии и не только. Алтайский край не простая территория, и как мне показалось, Елена пытается слиться с самобытной историей этой культуры. Очень грамотный человек. И очень приятный и не навязчивый в общении. Брали частную экскурсию на машине по Чуйскому тракту на весь день. Остались довольны на всё сто процентов.

  • О
    Ольга
    17 июня 2024
    Аутентичный Алтай: петроглифы, курганы и водопад Бельтертуюк
    Не скрою, волновалась, делая заказ экскурсии. И зря. Светлана забрала прямо из дома и с первых минут появилась непринуждённость. Очень
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    позитивная, знает свое дело. Ненавязчиво рассказывает, но очень интересно. Учитывает, хотя нет, умело угадывает все пожелания и действует на опережение. Экскурсия незабываема. В следующем году обязательно буду путешествовать со Светланой. Спасибо за эти эмоции!

  • О
    Ольга
    2 июня 2024
    Аутентичный Алтай: петроглифы, курганы и водопад Бельтертуюк
    Если вы хотите узнать, что такое петроглиф и еще его увидеть, то вам на эту экскурсию. Прикоснуться к исчезающей истории
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    и задуматься, что останется после нас. Проехать до конца Чемальского тракта и попасть в прекрасную долину Катунь с суетливыми сусликами, не торопливыми стадами и потрясающими видами. Водопад Бельтертуюк скромно шумит вдали от массового туризма и ждёт только своего пытливого туриста. Светлана осуществит вам эту возможность и не торопливо даст вам насладиться этими местами.

    Если вы хотите узнать, что такое петроглиф и еще его увидеть, то вам на эту экскурсиюЕсли вы хотите узнать, что такое петроглиф и еще его увидеть, то вам на эту экскурсиюЕсли вы хотите узнать, что такое петроглиф и еще его увидеть, то вам на эту экскурсиюЕсли вы хотите узнать, что такое петроглиф и еще его увидеть, то вам на эту экскурсиюЕсли вы хотите узнать, что такое петроглиф и еще его увидеть, то вам на эту экскурсиюЕсли вы хотите узнать, что такое петроглиф и еще его увидеть, то вам на эту экскурсиюЕсли вы хотите узнать, что такое петроглиф и еще его увидеть, то вам на эту экскурсиюЕсли вы хотите узнать, что такое петроглиф и еще его увидеть, то вам на эту экскурсиюЕсли вы хотите узнать, что такое петроглиф и еще его увидеть, то вам на эту экскурсиюЕсли вы хотите узнать, что такое петроглиф и еще его увидеть, то вам на эту экскурсию
  • В
    Валерия
    13 мая 2024
    Чуйский тракт и Гейзерное озеро за 1 день
    Всё на высшем уровне!
  • А
    Алиса
    26 апреля 2023
    Чуйский тракт и Гейзерное озеро за 1 день
    Отличная экскурсия, благодарности Экскурсоводу Елене, отвечает на все вопросы, очень интересно рассказывает! Остановки по маршруту раскиданы удобно, не замечаешь долгой дороги.

Ответы на вопросы от путешественников по Чемалу в категории «На Рождество»

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  3. Чуйский тракт и Гейзерное озеро за 1 день
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  1. Чуйский тракт
  2. Ороктойский мост
Сколько стоит экскурсия по Чемалу в сентябре 2024
Сейчас в Чемале в категории "На Рождество" можно забронировать 3 экскурсии от 14 000 до 32 000. Туристы уже оставили гидам 42 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Забронируйте экскурсию в Чемале на 2024 год на рождество, 42 ⭐ отзыва, цены от 14000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь
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