читать дальше впечатлением и от завораживающих видов Алтая и от замечательного экскурсовода Светланы. Светлана подстроилась под наш ритм, особенно в процессе посещения ущелья, очень много и интересно рассказывала, была очень приятным и эрудированным собеседником. Всем рекомендуем экскурсию!

Наша экскурсионная активность в Республике Алтай началась с экскурсии по Чемалу и с экскурсовода Светланы. Мы - под большим приятным