Приглашаем вас отправиться в путешествие по одной из самых красивых дорог во всем мире

Приглашаем вас отправиться в путешествие по одной из самых красивых дорог во всем мире.

Мы с вами проедем по Чуйскому тракту, соединяющему Новосибирск и границу с Монголией — точнее, по двум его перевалам: Семинскому и Чике-Таману.

Вы увидите водопад Ширлак, Гейзеровое озеро и место, где река Чуя сливается с Катунью, попробуете национальную алтайскую кухню, а если повезет, перед нами откроются горные вершины Северо-Чуйского хребта.
Красоты Горного Алтая
Красоты Горного Алтая
Красоты Горного Алтая
Красоты Горного Алтая
Красоты Горного Алтая
Красоты Горного Алтая

Что вы увидите 🤩

  • Семинский перевал
  • Перевал Чике-Таман
  • Слияние Чуи и Катуни
  • Водопад Ширлак
  • Гейзеровое озеро
  • Белки Северо-Чуйского хребта
Об экскурсии
Вас ждет поездка по одной из самых красивых дорог мира и обзор уникальных природных объектов. Автомобильная дорога под названием «Чуйский тракт» тянется от Новосибирска до перевала Дурбэт-Даба, на границе с Монголией и показывает проезжающим красивейшие пейзажи Горного Алтая. Мы же с вами проедем отрезок в два перевала – Семинский и Чике-Таман, увидим слияние двух самых мощных рек Алтая – Чуи и Катуни, пообедаем в кафе национальной алтайский кухни, прогуляемся к небольшому водопаду Ширлак, увидим знаменитое Гейзеровое озеро и если повезёт, то Северо-Чуйский хребет покажет нам свои снежные вершины! Потрясающие виды и богатая, великая история этих мест – то, что вас ожидает.
Организационные детали
  • Экскурсия длится около 9 часов, не забудьте взять перекус.
  • Выезд в 07:00, двигаемся от вашего места пребывания, заберём и привезём вас обратно (детали обговорим после бронирования). Возвращение ориентировочно в 21:00.

Цены на экскурсию

Для группы 1-6 человек
Стандартное предложение
4 000 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер
  • Транспорт
  • Услуга гида.
Что не входит
  • Питание
  • Урочище Калбак-Таш (наскальные рисунки) (200 руб. /чел.)
  • Гейзеровое озеро (100 руб. /чел.).
Место начала и завершения
Улица Пчёлкина, 66, село Чемал
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 7:00
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
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Ежедневно в 7:00

Елена П.
Елена П.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
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