Отправимся в путь на уникальную пасеку Мёдом в Ухо, где опробуем целительный сон на пчелах. В специальном помещении на кедровых подушках вам нужно уснуть под жужжание пчел. Далее нас ждёт небольшой трекинг на одну из смотровых гор на реку Катунь, граница двух Алтаев.



Здесь можно ощутить свежесть леса, аромат сверкающих своей красотой цветов и увидеть потрясающий закат на фоне моря гор на горизонте.