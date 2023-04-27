Ороктойский мост, Еландинские пороги и маральник

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Мы посетим основные достопримечательности курортного Алтая. Это и знаменитый Ороктойский мост и бурные Тельдекпенские и прекрасные Еландинские пороги. Изюминкой нашей экскурсии станет посещение замечательного маральника.

Там вас ждет увлекательная прогулка, где вы можете увидеть естественную среду обитания алтайских маралов и то, почему же их панты обладают уникальной целительной силой.
Ороктойский мост, Еландинские пороги и маральник
Ороктойский мост, Еландинские пороги и маральник
Ороктойский мост, Еландинские пороги и маральник
Ороктойский мост, Еландинские пороги и маральник
Ороктойский мост, Еландинские пороги и маральник
Ближайшие даты:
27
апр
28
апр
29
апр
30
апр
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мая
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даты

Что вас ожидает:

  • Ороктойский мост
  • Тельдекпенские и Еландинские пороги
  • Маральник
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

  • Ороктойский мост.
  • Тельдекпенские и Еландинские пороги.
  • Маральник.

Что брать с собой:

  • воду, солнцезащитные очки и крем,
  • можно взять корм для собак.

ежедневно

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспорт
  • Сопровождение гида
Где начинаем и завершаем?
Начало: ул. Чаптынова, 12
Завершение: Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • Что брать с собой:
  • Воду, солнцезащитные очки и крем
  • Можно взять корм для собак
  • Заберем вас из вашего отеля в окрестностях Горно-Алтайска или Чемала
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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