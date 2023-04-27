Палеопарк и Лохматая ферма, Форт Куюм и Сад Пионов

Описание
Фото
Выбрать день
Ответы на вопросы
Эта экскурсия отлично подойдет для семей с детьми, ведь мы посетим увлекательный Палеопарк, где представлена крупнейшая в Сибири экспозиция окаменелостей животных.

А затем заглянем в Лохматую ферму, где уже настоящие и живые зверушки ждут ласки и тех, кто их покормит.
Палеопарк и Лохматая ферма, Форт Куюм и Сад Пионов
Палеопарк и Лохматая ферма, Форт Куюм и Сад Пионов
Палеопарк и Лохматая ферма, Форт Куюм и Сад Пионов
Палеопарк и Лохматая ферма, Форт Куюм и Сад Пионов
Ближайшие даты:
27
апр
28
апр
29
апр
30
апр
1
мая
2
мая
3
мая
Ещё
даты

Что вас ожидает:

  • Сады пионов
  • Лохматая ферма
  • Палеопарк
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Посетим Палеопарк, Лохматую Ферму, а после мужской части команды может быть интересен форт Куюм (реконструкция древнего сибирского острога), а женская будет в восторге от уютной и ламповой атмосферы Сада Пионов.

Что брать с собой:

  • солнцезащитные очки и крем.
  • можно взять корм для собак.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Заберем вас из вашего отеля в окрестностях Горно-Алтайска или Чемала
  • Транспорт
  • Сопровождение гида
Где начинаем и завершаем?
Начало: ул. Чаптынова, 16
Завершение: Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • Что брать с собой:
  • Солнцезащитные очки и крем
  • Можно взять корм для собак
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Похожие туры из Чемала

Трекинг с собаками в окрестностях Ботанического сада
Индивидуальная
4 часа
Трекинг с собаками в окрестностях Ботанического сада
ул. Чаптынова, 16
Завтра
28 апр
29 апр
30 апр
от 2 000 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Чемале. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Чемале
Дата и количество участников выбирается при бронировании
ХОРОШО
🧭
ТАМ