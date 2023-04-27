Эта экскурсия отлично подойдет для семей с детьми, ведь мы посетим увлекательный Палеопарк, где представлена крупнейшая в Сибири экспозиция окаменелостей животных.
А затем заглянем в Лохматую ферму, где уже настоящие и живые зверушки ждут ласки и тех, кто их покормит.
А затем заглянем в Лохматую ферму, где уже настоящие и живые зверушки ждут ласки и тех, кто их покормит.
Ближайшие даты:
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Сады пионов
- Лохматая ферма
- Палеопарк
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Посетим Палеопарк, Лохматую Ферму, а после мужской части команды может быть интересен форт Куюм (реконструкция древнего сибирского острога), а женская будет в восторге от уютной и ламповой атмосферы Сада Пионов.
Что брать с собой:
- солнцезащитные очки и крем.
- можно взять корм для собак.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Заберем вас из вашего отеля в окрестностях Горно-Алтайска или Чемала
- Транспорт
- Сопровождение гида
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: ул. Чаптынова, 16Завершение: Ваш отель
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Важная информация
- Что брать с собой:
- Солнцезащитные очки и крем
- Можно взять корм для собак
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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Дата и количество участников выбирается при бронировании