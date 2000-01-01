Об экскурсии

Телецкое озеро — жемчужина Горного Алтая, потрясающее место со своей сильной энергетикой и девственной природой, которое мы с вами посетим. Вы познакомитесь с его тайнами и загадками, узнаете почему же некоторые предпочитают искать страну «Беловодье» и «Шамбалу» именно там. Нам предстоит не только живописная дорога, но и интересная поездка по озеру на катере с заездом на несколько водопадов.

Программа

Выезд из Чемала в 07:00.

Экскурсия по дороге.

Обед по пути (заезжаем в кафе).

Прибытие в с. Артыбаш около обеда.

Экскурсия на катере по Телецкому озеру (4 часа).

Выезд обратно.

Важная информация

Катер оплачивается отдельно. На эту экскурсию можем забрать не только из Чемала, но и по пути в г. Горно-Алтайск.