Телецкое озеро - жемчужина Горного Алтая, потрясающее место со своей сильной энергетикой и...

Телецкое озеро — жемчужина Горного Алтая, потрясающее место со своей сильной энергетикой и девственной природой, которое мы с вами посетим.

Вы познакомитесь с его тайнами и загадками, узнаете почему же некоторые предпочитают искать страну «Беловодье» и «Шамбалу» именно там.

Нам предстоит не только живописная дорога, но и интересная поездка по озеру на катере с заездом на несколько водопадов.
Тайны Телецкого озера
Тайны Телецкого озера
Тайны Телецкого озера
Тайны Телецкого озера
Тайны Телецкого озера

Что вы увидите 🤩

  • Река Бия
  • Телецкое озеро
  • Водопад Корбу
Об экскурсии
Телецкое озеро — жемчужина Горного Алтая, потрясающее место со своей сильной энергетикой и девственной природой, которое мы с вами посетим. Вы познакомитесь с его тайнами и загадками, узнаете почему же некоторые предпочитают искать страну «Беловодье» и «Шамбалу» именно там. Нам предстоит не только живописная дорога, но и интересная поездка по озеру на катере с заездом на несколько водопадов.
Программа
  • Выезд из Чемала в 07:00.
  • Экскурсия по дороге.
  • Обед по пути (заезжаем в кафе).
  • Прибытие в с. Артыбаш около обеда.
  • Экскурсия на катере по Телецкому озеру (4 часа).
  • Выезд обратно.
Важная информация
Катер оплачивается отдельно. На эту экскурсию можем забрать не только из Чемала, но и по пути в г. Горно-Алтайск.

Цены на экскурсию

Для группы 1-5 человек
Телецкое озеро
3 500 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспорт
  • Экскурсовод.
Что не входит
  • Экскурсия на катере по Телецкому озеру (2000 руб. )
  • Питание.
Где начинаем и завершаем
Начало: Чемал
Завершение: Улица Пчёлкина, 66, село Чемал
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 7:00
Экскурсия длится около 14 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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Ежедневно в 7:00

Елена П.
Елена П.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
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