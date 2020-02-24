2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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  3. Добро пожаловать в Череповец!

Все знаковые места города на насыщенной авто-пешеходной экскурсии

Татьяна
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Татьяна – ваш гид
Многие путешественники убеждены, что в Череповце совершенно нечего делать: мол, здесь одни фабрики да заводы.

Я сделаю все, чтобы развеять этот миф, и помогу отыскать следы дореволюционного прошлого города.

Расскажу, как он развивался на протяжении столетий и чем живет сегодня.
2500 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 2 друзей
Пешеходная
Продолжительность 6 часов
До 3 человек
Можно с детьми
Встреча на Соборной горке
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У этой экскурсии2 отзыва
4
Добро пожаловать в Череповец!
Добро пожаловать в Череповец!

Что вас ожидает

Череповец сквозь века
Экскурсия начнется в исторической части Череповца — на Соборной горке, расположенной у слияния двух рек. Я расскажу историю появления города и покажу памятник его основателям. Кроме того, вы посетите музей Милютина — человека, прослужившего на посту местного главы более полувека. Заглянете в интересное кафе с вкусными десертами и услышите, при каких обстоятельствах оно открылось.

Атмосфера старинной усадьбы
Вы посетите настоящий барский дом — усадьбу Гальских — и узнаете, как в городской среде удалось сохранить не просто помещичий дом, а всю систему хозяйственных построек с конюшнями, людскими избами, амбарами, маслобойней, садом и шорной мастерской. Следом я покажу памятник металлургам «Преемственность поколений», один из символов Череповца, поделюсь историей его возведения и многочисленными спорами, которые он вызывает.

Музей «Зеленая планета»
В завершение мы отправимся в музей «Зеленая планета», который находится за пределами Череповца и принадлежит крупнейшему градообразующему предприятию. По пути вы увидите легендарный Октябрьский мост и оцените мощь и величину наших заводов. А мультимедийная экспозиция музея расскажет о производстве минеральных удобрений и бережном отношении к окружающей среде.

Организационные детали

  • Экскурсия проводится частично пешком, частично на моем автомобиле (Mitsubishi Outlander).
  • Экскурсия предполагает остановку на обед в ресторане с интересной историей и одним из лучших шеф-поваров города. Средний чек — 500 рублей на человека. По желанию, мы можем заменить место и заехать перекусить в обычное кафе. Еда и напитки оплачиваются дополнительно.
  • Входные билеты не включены в стоимость экскурсии (посещение по желанию): усадьба Гальских — 150 рублей с человека (пн выходной), музей Милютина — 120 рублей с человека, индивидуальная экскурсия — 300 рублей с группы (пн выходной).
  • По музею «Зеленая планета» вы пройдете с радиогидом. Дети смогут поучаствовать в интересном квесте.
Добро пожаловать в Череповец!
Добро пожаловать в Череповец!
Добро пожаловать в Череповец!
Добро пожаловать в Череповец!
Добро пожаловать в Череповец!
Добро пожаловать в Череповец!
Добро пожаловать в Череповец!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура на Соборной горке.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Татьяна
Татьяна
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Татьяна, мне 34 года. Череповец — мой родной город. На экскурсиях я стремлюсь показать, что это не только крупный промышленный центр, но и действительно интересное место с богатой историей, необычными достопримечательностями и прекрасными людьми.
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2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

24 февраля 2020
Мне понравилось.
Татьяна встретила нас на вокзале, на машине, отвезла позавтракать, там мы уточнили план на день, потом объехали все места, на которые хватило сил. В конце завезла нас в гостиницу.
В городе, как оказалось, был карантин по гриппу и часть музеев не работали - Татьяна все это заранее узнала и продумала программу с учётом этого.
Очень хорошо, что предусмотрен обед - особенно для тех, кто с детьми.
Мы не успели на Зеленую планету - Татьяна подсказала нам, как это сделать самим на следующий день.
Пока катались по городу, Татьяна рассказала про то, чем он живет сейчас. И хоть у Череповца не очень высокий туристический потенциал, но Татьяна смогла подать его живо и интересно.
23 февраля 2020
Татьяна замечательная и очень внимательная и знающая! Но городу не нужна экскурсия.

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