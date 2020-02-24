2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Череповец сквозь века

Экскурсия начнется в исторической части Череповца — на Соборной горке, расположенной у слияния двух рек. Я расскажу историю появления города и покажу памятник его основателям. Кроме того, вы посетите музей Милютина — человека, прослужившего на посту местного главы более полувека. Заглянете в интересное кафе с вкусными десертами и услышите, при каких обстоятельствах оно открылось.

Атмосфера старинной усадьбы

Вы посетите настоящий барский дом — усадьбу Гальских — и узнаете, как в городской среде удалось сохранить не просто помещичий дом, а всю систему хозяйственных построек с конюшнями, людскими избами, амбарами, маслобойней, садом и шорной мастерской. Следом я покажу памятник металлургам «Преемственность поколений», один из символов Череповца, поделюсь историей его возведения и многочисленными спорами, которые он вызывает.

Музей «Зеленая планета»

В завершение мы отправимся в музей «Зеленая планета», который находится за пределами Череповца и принадлежит крупнейшему градообразующему предприятию. По пути вы увидите легендарный Октябрьский мост и оцените мощь и величину наших заводов. А мультимедийная экспозиция музея расскажет о производстве минеральных удобрений и бережном отношении к окружающей среде.