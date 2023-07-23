Познакомиться с главными достопримечательностями края, полюбоваться озёрами и расслабиться в бане
Наш тур совмещает велопробеги, познавательные экскурсии и время на отдых в бане и на берегах озёр.
За 5 дней вы увидите главные достопримечательности древней Вологодчины и знаменитые святыни: монастыри Кириллова, Ферапонтово и Белозерска. Насладитесь тишиной и живописными видами и замедлитесь на пикнике в сосновом лесу. Увидите реставрационные работы и уникальные фрески, заглянете в мастерскую керамики.
А в Вологде познакомитесь с бытом и обычаями наших предков, побываете в Музее кружева и рассмотрите резные наличники. Ехать будем преимущественно по асфальтовым дорогам, совершая небольшие дневные велопрогулки.
За 5 дней вы увидите главные достопримечательности древней Вологодчины и знаменитые святыни: монастыри Кириллова, Ферапонтово и Белозерска. Насладитесь тишиной и живописными видами и замедлитесь на пикнике в сосновом лесу. Увидите реставрационные работы и уникальные фрески, заглянете в мастерскую керамики.
А в Вологде познакомитесь с бытом и обычаями наших предков, побываете в Музее кружева и рассмотрите резные наличники. Ехать будем преимущественно по асфальтовым дорогам, совершая небольшие дневные велопрогулки.
Ближайшие даты:
23
июл
июл
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Организационные детали
Возможно участие с детьми от 14 лет.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Череповец, 08:00Завершение: Вологда, 19:00
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владимир — ваша команда гидов в Череповце
Добрый день! Я уже более 20 лет занимаюсь организацией велосипедных туров как по России, так и за рубежом. Имею опыт самостоятельных велопоходов высшей категории сложности и опыт инструкторской работы. В турах совмещаю спортивную часть с познавательными экскурсиями.
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Дата и количество участников выбирается при бронировании