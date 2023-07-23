Кружева дорог: на велосипедах по Вологодской области

Познакомиться с главными достопримечательностями края, полюбоваться озёрами и расслабиться в бане

Описание
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О гиде
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Ответы на вопросы
Наш тур совмещает велопробеги, познавательные экскурсии и время на отдых в бане и на берегах озёр.

За 5 дней вы увидите главные достопримечательности древней Вологодчины и знаменитые святыни: монастыри Кириллова, Ферапонтово и Белозерска. Насладитесь тишиной и живописными видами и замедлитесь на пикнике в сосновом лесу. Увидите реставрационные работы и уникальные фрески, заглянете в мастерскую керамики.

А в Вологде познакомитесь с бытом и обычаями наших предков, побываете в Музее кружева и рассмотрите резные наличники. Ехать будем преимущественно по асфальтовым дорогам, совершая небольшие дневные велопрогулки.
Кружева дорог: на велосипедах по Вологодской области
Кружева дорог: на велосипедах по Вологодской области
Кружева дорог: на велосипедах по Вологодской области
Кружева дорог: на велосипедах по Вологодской области
Кружева дорог: на велосипедах по Вологодской области
Кружева дорог: на велосипедах по Вологодской области
Кружева дорог: на велосипедах по Вологодской области
Ближайшие даты:
23
июл
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Возможно участие с детьми от 14 лет.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Череповец, 08:00
Завершение: Вологда, 19:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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