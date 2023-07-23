Наш тур совмещает велопробеги, познавательные экскурсии и время на отдых в бане и на берегах озёр.



За 5 дней вы увидите главные достопримечательности древней Вологодчины и знаменитые святыни: монастыри Кириллова, Ферапонтово и Белозерска. Насладитесь тишиной и живописными видами и замедлитесь на пикнике в сосновом лесу. Увидите реставрационные работы и уникальные фрески, заглянете в мастерскую керамики.



А в Вологде познакомитесь с бытом и обычаями наших предков, побываете в Музее кружева и рассмотрите резные наличники. Ехать будем преимущественно по асфальтовым дорогам, совершая небольшие дневные велопрогулки.