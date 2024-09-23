2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Черноголовка - столица science-art
Увидеть памятник чёрной дыре и понять, как связаны сингулярность и халат
Начало: В районе проспекта Академика Семёнова
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
5 000₽ за всё до 10 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Черноголовка: научная и популярная
Пройти по главным местам наукограда и заповедника советского модернизма
Начало: В городе Черноголовка, Московская область
Завтра в 11:00
13 окт в 11:00
5 000₽ за всё до 10 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Силы нежные: женский взгляд на историю Черноголовки
Осознать роль женщин в развитии города, пронизанного духом созиданий и научных открытий
Начало: У автовокзала Черноголовки
Сегодня в 16:00
Завтра в 08:00
7 000₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛюбовь23 сентября 2024Очень много интересного, научные факты, история городка, муралы.
- ДДима10 марта 2024Интересная экскурсия, спасибо.
- ВВ10 марта 2024Отличная экскурсия, очень радостно видеть, что в Черноголовке кипит жизнь с таким уважением к прошлому. Прекрасный экскурсовод Ульяна. Классный маршрут, хоть и со значительным километражем. Если будете планировать экскурсию обязательно наденьте удобную обувь, нужно будет много ходить!
- ААнна10 марта 2024Спасибо огромное Ульяне за экскурсию! Было много новой информации об истории города даже для местного жителя! Очень приятно, что существует
- ЕЕлена9 марта 2024Мы всей семьёй решили ближе познакомиться с Черноголовкой и выбрали экскурсию "Черноголовка - столица science-art". Елена, наш экскурсовод, с воодушевлением
- ООльга24 декабря 2023Нам очень понравилась экскурсия (5 взрослых). Интересно, занимательно, нескучно. Открыли для себя Черноголовку в лучшем виде. После экскурсии рекомендуем посетить кафе "Семёнов", стильное и вкусное.
Ответы на вопросы от путешественников по Черноголовке в категории «На Рождество»
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Сколько стоит экскурсия по Черноголовке в октябре 2024
Сейчас в Черноголовке в категории "На Рождество" можно забронировать 3 экскурсии от 5 000 до 7 000. Туристы уже оставили гидам 14 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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