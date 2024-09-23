читать дальше такая инициатива в нашем городе. Греет душу, что есть люди, которые с такой заботой и любовью собирают, структурируют и делятся знаниями о чудесном наукограде Черноголовка!!

Спасибо огромное Ульяне за экскурсию! Было много новой информации об истории города даже для местного жителя! Очень приятно, что существует