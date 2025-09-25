Мои заказы

Экскурсии 2025

Найдено 3 экскурсии в категории «Экскурсии 2025» в Черняховске, цены от 800 ₽, скидки до 5%. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году
Пешком в историю Черняховска
Пешая
2.5 часа
-
5%
8 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Лучший выбор
По следам Зелёной кошки в Черняховске
Пешая
2 часа
-
5%
3 отзыва
Квест
до 8 чел.
Мобильный квест в Черняховске «По следам вора»
Пешая
1.5 часа
3 отзыва
Квест
до 6 чел.
Сколько стоит экскурсия по Черняховску в сентябре 2025
Сейчас в Черняховске в категории "Экскурсии 2025" можно забронировать 3 экскурсии от 800 до 4750 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 14 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
