Лучший выборПешком в историю Черняховска
Прогулка по Черняховску подарит встречу с его символами и историей. Узнайте о Петре I и русской армии 1914 года, посетив знаковые места
Начало: На площади Ленина
25 сен в 14:00
27 сен в 08:00
4750 ₽
5000 ₽ за всё до 8 чел.
По следам Зелёной кошки в Черняховске
Путешествие по Черняховску с детьми, где загадки и легенды оживают. Найдите кошек на улицах и узнайте тайны города вместе с Зелёной кошкой
Начало: У водонапорной башни
25 сен в 14:00
27 сен в 08:00
4085 ₽
4300 ₽ за всё до 8 чел.
Квест «По следам вора»
Глава Черняховска просит вас остановить вора, который планирует украсть древнюю реликвию. Разгадайте тайны города и спасите его от потрясений
Начало: На перекрёстке Пионерской и Крупской улиц
Завтра в 08:00
25 сен в 08:00
800 ₽ за всё до 6 чел.
