Экскурсии для пенсионеров

Найдено 3 экскурсии в категории «Экскурсии для пенсионеров» в Черняховске, цены от 3 500 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Инстербург - Черняховск: прошлое и настоящее
Пешая
25 отзывов
3 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Инстербург - Черняховск: прошлое и настоящее
Индивидуальная экскурсия по Черняховску. Увидите замок Инстербург, памятники и исторические здания. Узнайте о прошлом города и его известных жителях
Начало: У замка Инстербург
10 авг в 10:00
11 авг в 10:00
4 000 за всё до 6 чел.
Открыть Черняховск с коренным жителем
На машине
4 отзыва
5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Открыть Черняховск с коренным жителем
Прогулка по сердцу Восточной Пруссии, рыцарским руинам, древнему святилищу и аутентичным дворам
Начало: В Черняховске, на пл. Ленина
Сегодня в 08:00
9 авг в 08:30
5 000 за всё до 4 чел.
Инстербург и его женщины: от поэтесс до королевских особ
Пешая
2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Инстербург и его женщины: от поэтесс до королевских особ
Узнать увлекательные истории о знаменитых инстербуржках от местной жительницы
10 авг в 10:00
11 авг в 12:00
3 500 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    3 августа 2024
    Инстербург - Черняховск: прошлое и настоящее
    Алина замечательный рассказчик. Приятно, что при прогулке по городу был постоянный диалог, она постоянно включала в беседу наших подростков. В
    читать дальше

    результате прогулки по Черняховску познакомились с городом, узнали истории людей тесно связанных с данным местом, также удалось узнать, чем город живет сейчас. Однозначно рекомендуем данную экскурсию

    Алина замечательный рассказчик. Приятно, что при прогулке по городу был постоянный диалог, она постоянно включала вАлина замечательный рассказчик. Приятно, что при прогулке по городу был постоянный диалог, она постоянно включала вАлина замечательный рассказчик. Приятно, что при прогулке по городу был постоянный диалог, она постоянно включала вАлина замечательный рассказчик. Приятно, что при прогулке по городу был постоянный диалог, она постоянно включала вАлина замечательный рассказчик. Приятно, что при прогулке по городу был постоянный диалог, она постоянно включала вАлина замечательный рассказчик. Приятно, что при прогулке по городу был постоянный диалог, она постоянно включала вАлина замечательный рассказчик. Приятно, что при прогулке по городу был постоянный диалог, она постоянно включала вАлина замечательный рассказчик. Приятно, что при прогулке по городу был постоянный диалог, она постоянно включала в
  • Л
    Латыпова
    2 августа 2024
    Инстербург - Черняховск: прошлое и настоящее
    Величественные руины замка, отреставрированные домики старого Инстербурга, булыжные мостовые, уютные чистые скверы, парки и улочки - все это влюбляет вас
    читать дальше

    в Черняховск🤗 Алина познакомила нас с историей и настоящим своего городка. Легкая и позитивная подача материала, которую подросток воспринимал с интересом, для меня критерий профессионализма гида. Время экскурсии пролетело незаметно! Спасибо, Алине за новый город, в который хочется вернуться!

  • Е
    Елена
    28 июля 2024
    Инстербург - Черняховск: прошлое и настоящее
    Были на экскурсии с Алиной 28.07.2024. С погодой не очень повезло - лил дождь. Но Алина увлекла нас на прогулку
    читать дальше

    по городу, и мы забыли про непогоду. Небольшой городок под рассказы нашего экскурсовода и погружение в историю разных веков показал нам свое очарование! Спасибо большое, Алина!

  • Д
    Дмитрий
    24 июня 2024
    Открыть Черняховск с коренным жителем
    Прекрасная экскурсия - таково единое мнение нашей группы! Большое спасибо Максиму за яркий, живой рассказ о его родном и любимом Черняховске -
    читать дальше

    Инстербурге. Путешествие во времени увлекает с первых минут и проходит на одном дыхании. Это, безусловно, заслуга гида. Максим открытый и душевный человек, очень знающий, с широким кругом интересов. Материал большой. Это не только сам город-жемчужина Калининградской области, но и замки, башня Бисмарка, капище древних пруссов и, конечно, предания, городские легенды и много другое. Голодными и без сувениров вы тоже не останетесь)). Еще раз спасибо Максиму! Но, не будем раскрывать всех секретов.. Обязательное к посещению место! Настоятельно рекомендуем!

  • И
    Инна
    21 мая 2024
    Открыть Черняховск с коренным жителем
    Очень душевная и приятная экскурсия-прогулка по Черняховску, как парадному, так и не очень. Максим любит свой город, знает его и
    читать дальше

    умеет делиться своей любовью, и в ходе прогулки с ним город открылся нам с другой стороны, очень искренней и настоящей. Обязательно сюда еще вернемся не раз. Спасибо Вам, Максим.

  • Н
    Наталья
    29 апреля 2024
    Открыть Черняховск с коренным жителем
    Максим - интересный рассказчик, любящий свой город. Знает много. Показал нам Черняховск именно как коренной житель, знающий особенные, тайные места.
    читать дальше

    Особенно приятно, что Максим любит поэзию, выразительно читает стихи о родном городе наизусть. Были в Черняховске второй раз, не пожалели, город меняется к лучшему!

Ответы на вопросы от путешественников по Черняховску в категории «Экскурсии для пенсионеров»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Черняховске
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Инстербург - Черняховск: прошлое и настоящее
  2. Открыть Черняховск с коренным жителем
  3. Инстербург и его женщины: от поэтесс до королевских особ
Сколько стоит экскурсия по Черняховску в августе 2024
Сейчас в Черняховске в категории "Экскурсии для пенсионеров" можно забронировать 3 экскурсии от 3 500 до 5 000. Туристы уже оставили гидам 29 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
Забронируйте экскурсию в Черняховске на 2024 год по теме «Экскурсии для пенсионеров», 29 ⭐ отзывов, цены от 3500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь
ХорошоТам