3 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Инстербург - Черняховск: прошлое и настоящее
Индивидуальная экскурсия по Черняховску. Увидите замок Инстербург, памятники и исторические здания. Узнайте о прошлом города и его известных жителях
Начало: У замка Инстербург
10 авг в 10:00
11 авг в 10:00
4 000₽ за всё до 6 чел.
5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Открыть Черняховск с коренным жителем
Прогулка по сердцу Восточной Пруссии, рыцарским руинам, древнему святилищу и аутентичным дворам
Начало: В Черняховске, на пл. Ленина
Сегодня в 08:00
9 авг в 08:30
5 000₽ за всё до 4 чел.
2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Инстербург и его женщины: от поэтесс до королевских особ
Узнать увлекательные истории о знаменитых инстербуржках от местной жительницы
10 авг в 10:00
11 авг в 12:00
3 500₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена3 августа 2024Алина замечательный рассказчик. Приятно, что при прогулке по городу был постоянный диалог, она постоянно включала в беседу наших подростков. В
- ЛЛатыпова2 августа 2024Величественные руины замка, отреставрированные домики старого Инстербурга, булыжные мостовые, уютные чистые скверы, парки и улочки - все это влюбляет вас
- ЕЕлена28 июля 2024Были на экскурсии с Алиной 28.07.2024. С погодой не очень повезло - лил дождь. Но Алина увлекла нас на прогулку
- ДДмитрий24 июня 2024Прекрасная экскурсия - таково единое мнение нашей группы! Большое спасибо Максиму за яркий, живой рассказ о его родном и любимом Черняховске -
- ИИнна21 мая 2024Очень душевная и приятная экскурсия-прогулка по Черняховску, как парадному, так и не очень. Максим любит свой город, знает его и
- ННаталья29 апреля 2024Максим - интересный рассказчик, любящий свой город. Знает много. Показал нам Черняховск именно как коренной житель, знающий особенные, тайные места.
Ответы на вопросы от путешественников по Черняховску в категории «Экскурсии для пенсионеров»
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