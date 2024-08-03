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Инстербурге. Путешествие во времени увлекает с первых минут и проходит на одном дыхании. Это, безусловно, заслуга гида. Максим открытый и душевный человек, очень знающий, с широким кругом интересов. Материал большой. Это не только сам город-жемчужина Калининградской области, но и замки, башня Бисмарка, капище древних пруссов и, конечно, предания, городские легенды и много другое. Голодными и без сувениров вы тоже не останетесь)). Еще раз спасибо Максиму! Но, не будем раскрывать всех секретов.. Обязательное к посещению место! Настоятельно рекомендуем!