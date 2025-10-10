-
Индивидуальная
до 8 чел.
Пешком в историю Черняховска
Прогулка по Черняховску подарит встречу с его символами и историей. Узнайте о Петре I и русской армии 1914 года, посетив знаковые места
Начало: На площади Ленина
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
4750 ₽
5000 ₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Инстербург и его женщины
Погрузитесь в атмосферу Черняховска, узнав о женщинах, оставивших след в его истории. Это путешествие через время и судьбы
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:00
5000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Инстербург - Черняховск: прошлое и настоящее
Индивидуальная экскурсия по Черняховску. Увидите замок Инстербург, памятники и исторические здания. Узнайте о прошлом города и его известных жителях
Начало: У замка Инстербург
Сегодня в 12:00
Завтра в 10:00
5000 ₽ за всё до 10 чел.
