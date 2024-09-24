2.5 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Инстербург - Черняховск: прошлое и настоящее
Индивидуальная экскурсия по Черняховску. Увидите замок Инстербург, памятники и исторические здания. Узнайте о прошлом города и его известных жителях
Начало: У замка Инстербург
Завтра в 12:00
13 окт в 10:00
4 000₽ за всё до 6 чел.
4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Открыть Черняховск с коренным жителем
Прогулка по сердцу Восточной Пруссии, рыцарским руинам, древнему святилищу и аутентичным дворам
Начало: В Черняховске, на пл. Ленина
Завтра в 08:30
12 окт в 08:30
5 000₽ за всё до 4 чел.
2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Инстербург и его женщины: от поэтесс до королевских особ
Узнать увлекательные истории о знаменитых инстербуржках от местной жительницы
Завтра в 10:30
13 окт в 12:00
3 500₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММарина24 сентября 2024Были на экскурсии по замечательному и как оказалось очень интересному городу Черняховску. Спасибо Максиму за открытие города с новой стороны. Экскурсия
- ААрина22 сентября 2024Алина - прекрасный экскурсовод. Подробно рассказала историю города. Уделила достаточно времени. Остались с мамой очень довольны!
- ИИлья2 сентября 2024На экскурсии был 27 августа 2024 г. Экскурсия была индивидуальной. Было интересно, по городу нужен экскурсовод, без него охватить весь объём
- ЮЮлия23 августа 2024Экскурсия по Черняховску очень понравилась! Красивый город, интересная история! Спасибо!
- ААлексей17 августа 2024Первый раз, когда однозначно можно сказать, без гида Максима мы бы город не увидели, не узнали, не оценили! Интересное сравнение отреставрированной
- ДДмитрий24 июня 2024Прекрасная экскурсия - таково единое мнение нашей группы! Большое спасибо Максиму за яркий, живой рассказ о его родном и любимом Черняховске -
Ответы на вопросы от путешественников по Черняховску в категории «На Рождество»
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Сколько стоит экскурсия по Черняховску в октябре 2024
Сейчас в Черняховске в категории "На Рождество" можно забронировать 3 экскурсии от 3 500 до 5 000. Туристы уже оставили гидам 36 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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