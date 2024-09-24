На Рождество – экскурсии в Черняховске

Найдено 3 экскурсии в категории «На Рождество» в Черняховске, цены от 3 500 ₽. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
Инстербург - Черняховск: прошлое и настоящее
Пешая
30 отзывов
2.5 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Инстербург - Черняховск: прошлое и настоящее
Индивидуальная экскурсия по Черняховску. Увидите замок Инстербург, памятники и исторические здания. Узнайте о прошлом города и его известных жителях
Начало: У замка Инстербург
Завтра в 12:00
13 окт в 10:00
4 000 за всё до 6 чел.
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На машине
6 отзывов
4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
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Прогулка по сердцу Восточной Пруссии, рыцарским руинам, древнему святилищу и аутентичным дворам
Начало: В Черняховске, на пл. Ленина
Завтра в 08:30
12 окт в 08:30
5 000 за всё до 4 чел.
Инстербург и его женщины: от поэтесс до королевских особ
Пешая
2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Инстербург и его женщины: от поэтесс до королевских особ
Узнать увлекательные истории о знаменитых инстербуржках от местной жительницы
Завтра в 10:30
13 окт в 12:00
3 500 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Марина
    24 сентября 2024
    Открыть Черняховск с коренным жителем
    Были на экскурсии по замечательному и как оказалось очень интересному городу Черняховску. Спасибо Максиму за открытие города с новой стороны. Экскурсия
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    была прогулкой друзей/знакомых по городу, что очень ценно. Время пролетело незаметно. Очень понравилось общение, обсуждение, контакт экскурсовода с туристами города, а не просто рассказ с указанием дат и имен. Маршрут продуман хорошо, успеваешь насладиться картинкой города с открыток, посмотреть как живут чуть подальше от дома расовых видов, почувствовать город во всей своей красе. Однозначно буду рекомендовать экскурсию, а также с удовольствием поеду на другую экскурсию с Максимом! Спасибо за экскурсию, подарки и рекомендации!

  • А
    Арина
    22 сентября 2024
    Инстербург - Черняховск: прошлое и настоящее
    Алина - прекрасный экскурсовод. Подробно рассказала историю города. Уделила достаточно времени. Остались с мамой очень довольны!
  • И
    Илья
    2 сентября 2024
    Инстербург - Черняховск: прошлое и настоящее
    На экскурсии был 27 августа 2024 г. Экскурсия была индивидуальной. Было интересно, по городу нужен экскурсовод, без него охватить весь объём
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    информации не получится. Я сам себе составлял маршрут и задержался на экскурсии в Гвардейске, по пути в Черняховск, потому опоздал на встречу. Такое случатся, но Все гиды Калининграда и области этого не понимают, туристы иногда опаздывают и задерживаются, - это обычное дело, но дополнительного времени на такие случаи и/или неожиданные пробки и другие проблемы не закладывают. У всех всё впритык, надо закладывать дополнительно хотя бы 30 минут времени на каждую экскурсию. Экскурсовод была раздражена моим опозданием (это понятно), но после мы нашли общий язык и всё стало нормально. Рассказывает интересно и по делу. Где-то в середине рассказа я поплыл, не знаю, связано это с рассказчиком или с тем, что за 3 дня на меня вывалили очень много информации. В любом случае, я доволен, что заказал экскурсовода по Черняховску. Убеждён, что без него ни как!

  • Ю
    Юлия
    23 августа 2024
    Инстербург - Черняховск: прошлое и настоящее
    Экскурсия по Черняховску очень понравилась! Красивый город, интересная история! Спасибо!
    Экскурсия по Черняховску очень понравилась! Красивый город, интересная история! Спасибо!Экскурсия по Черняховску очень понравилась! Красивый город, интересная история! Спасибо!Экскурсия по Черняховску очень понравилась! Красивый город, интересная история! Спасибо!Экскурсия по Черняховску очень понравилась! Красивый город, интересная история! Спасибо!Экскурсия по Черняховску очень понравилась! Красивый город, интересная история! Спасибо!Экскурсия по Черняховску очень понравилась! Красивый город, интересная история! Спасибо!Экскурсия по Черняховску очень понравилась! Красивый город, интересная история! Спасибо!Экскурсия по Черняховску очень понравилась! Красивый город, интересная история! Спасибо!Экскурсия по Черняховску очень понравилась! Красивый город, интересная история! Спасибо!Экскурсия по Черняховску очень понравилась! Красивый город, интересная история! Спасибо!
  • А
    Алексей
    17 августа 2024
    Открыть Черняховск с коренным жителем
    Первый раз, когда однозначно можно сказать, без гида Максима мы бы город не увидели, не узнали, не оценили! Интересное сравнение отреставрированной
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    части города, и той, что осталась нетронутой. Город и его люди, атмосфера внутренних дворов, спокойная река, передающая это спокойствие жителям. Мы не зря посетили Черняховск и познакомились с Максимом! Спасибо!

  • Д
    Дмитрий
    24 июня 2024
    Открыть Черняховск с коренным жителем
    Прекрасная экскурсия - таково единое мнение нашей группы! Большое спасибо Максиму за яркий, живой рассказ о его родном и любимом Черняховске -
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    Инстербурге. Путешествие во времени увлекает с первых минут и проходит на одном дыхании. Это, безусловно, заслуга гида. Максим открытый и душевный человек, очень знающий, с широким кругом интересов. Материал большой. Это не только сам город-жемчужина Калининградской области, но и замки, башня Бисмарка, капище древних пруссов и, конечно, предания, городские легенды и много другое. Голодными и без сувениров вы тоже не останетесь)). Еще раз спасибо Максиму! Но, не будем раскрывать всех секретов.. Обязательное к посещению место! Настоятельно рекомендуем!

Ответы на вопросы от путешественников по Черняховску в категории «На Рождество»

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Сколько стоит экскурсия по Черняховску в октябре 2024
Сейчас в Черняховске в категории "На Рождество" можно забронировать 3 экскурсии от 3 500 до 5 000. Туристы уже оставили гидам 36 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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