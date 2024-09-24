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информации не получится. Я сам себе составлял маршрут и задержался на экскурсии в Гвардейске, по пути в Черняховск, потому опоздал на встречу. Такое случатся, но Все гиды Калининграда и области этого не понимают, туристы иногда опаздывают и задерживаются, - это обычное дело, но дополнительного времени на такие случаи и/или неожиданные пробки и другие проблемы не закладывают. У всех всё впритык, надо закладывать дополнительно хотя бы 30 минут времени на каждую экскурсию. Экскурсовод была раздражена моим опозданием (это понятно), но после мы нашли общий язык и всё стало нормально. Рассказывает интересно и по делу. Где-то в середине рассказа я поплыл, не знаю, связано это с рассказчиком или с тем, что за 3 дня на меня вывалили очень много информации. В любом случае, я доволен, что заказал экскурсовода по Черняховску. Убеждён, что без него ни как!