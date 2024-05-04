8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Очерки Восточной Пруссии
Начало: Ваш отель или по договоренности с гидом
Расписание: ежедневно
Завтра в 09:00
7 авг в 09:00
15 000₽ за всё до 4 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Памятники ратной славы Инстербурга
Начало: Замок Инстербург
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
3 500₽ за всё до 6 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Инстербург - Черняховск: истоки и современность
Погрузитесь в историю Черняховска, посетив замок Инстербург, Кафедральный собор Архангела Михаила и другие достопримечательности. Забронируйте заранее
Начало: Замок Инстербург
Завтра в 09:00
7 авг в 09:00
3 500₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛилит4 мая 2024Ну в целом было хорошо, у нас был очень душвный гид, спасибо за фото на поле) сама экскурсия была не полной потому что было многое закрыто из за праздников, но поехать посмотреть стоит.
- ММария24 ноября 2023Отличная экскурсия! Очень увлекательный рассказ! Увидели все запланированные достопримечательности! Огромное спасибо, Екатерине! Мы получили полное представление о истории и особенностях местности!
- ЕЕлена11 августа 2022Ездили на экскурсию с дочкой 10 лет. Гид Катерина много внимания уделяла ребенку. В результате экскурсия всем понравилась. Было интересно, познавательно и совсем неутомительно.
Ответы на вопросы от путешественников по Черняховску в категории «Популярные экскурсии»
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