Многие едут в Калининградскую область, как в «Русскую Европу».
Описание экскурсииЧто вас ждет Не секрет, что многие едут в Калининградскую область, как в «Русскую Европу». Туда мы вас и отвезем — в этом городе прекрасно все. По дороге остановимся, чтобы поближе рассмотреть, как устроен шлюз и зачем их строил. Почти 90% довоенной застройки города активно приводятся в порядок, на руинах замка Инстербург, который мы посетим, обучаются реставраторы, сохранившийся замок Георгенбург готовится стать музеем. В этом городе когда-то останавливался Наполеон Бонапарт и находится единственный конный памятник М. Б. Барклаю де Толли, памятник И. Д. Черняховскому, чьим именем назван город, а в школе в годы Первой Мировой располагался лазарет и медсестрами служили особы царской крови. Сегодня это чудесный город, где прогулявшись, мы подкрепимся, а также посетим кинотеатр начала ХХ века, где в разное время выступали Марлен Дитрих и Любовь Орлова, представляя свои фильмы. Этот город забирает сердце без остатка, в чем вам предстоит убедиться лично.
По воскресеньям с 09:00 до 17:00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Замок Инстербург
- Конезавод Георгенбург
- Кинотеатр начала 20 века
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер
- Посещение замка Инстербург
- Посещение кинотеатра начала 20 века
- Обед
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Ул. Шевченко, 11А
Когда и сколько длится?
Когда: По воскресеньям с 09:00 до 17:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
