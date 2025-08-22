Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Многие едут в Калининградскую область, как в «Русскую Европу».



Описание экскурсии Что вас ждет Не секрет, что многие едут в Калининградскую область, как в «Русскую Европу». Туда мы вас и отвезем — в этом городе прекрасно все. По дороге остановимся, чтобы поближе рассмотреть, как устроен шлюз и зачем их строил. Почти 90% довоенной застройки города активно приводятся в порядок, на руинах замка Инстербург, который мы посетим, обучаются реставраторы, сохранившийся замок Георгенбург готовится стать музеем. В этом городе когда-то останавливался Наполеон Бонапарт и находится единственный конный памятник М. Б. Барклаю де Толли, памятник И. Д. Черняховскому, чьим именем назван город, а в школе в годы Первой Мировой располагался лазарет и медсестрами служили особы царской крови. Сегодня это чудесный город, где прогулявшись, мы подкрепимся, а также посетим кинотеатр начала ХХ века, где в разное время выступали Марлен Дитрих и Любовь Орлова, представляя свои фильмы. Этот город забирает сердце без остатка, в чем вам предстоит убедиться лично.

