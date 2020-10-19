Как добраться до Читы на самолёте
В Чите 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Chita Airport» вам не избежать
Список аэропортов Читы
- Кадала HTAChita Airport
Самые дешёвые билеты в Читу из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
–нед.
|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|19.10.2020
|из 🇷🇺Улан-Удэ
|3 302
|1ч 20м
|31.10.2020
|из 🇷🇺Братска
|3 485
|2ч 10м
|15.11.2020
|из 🇷🇺Иркутска
|4 090
|2ч 10м
|21.10.2020
|из 🇷🇺Благовещенска
|4 650
|2ч
|21.10.2020
|из 🇷🇺Тынды
|5 065
|2ч 20м
|23.10.2020
|из 🇷🇺Красноярска
|5 250
|2ч 15м
|22.10.2020
|из 🇷🇺Якутска
|6 374
|2ч 20м
|13.10.2020
|из 🇷🇺Санкт-Петербурга
|7 974
|51ч 55м (⇵1)
|21.10.2020
|из 🇷🇺Москвы
|8 302
|30ч 35м (⇵1)
|26.10.2020
|из 🇷🇺Новосибирска
|8 456
|38ч (⇵1)
|14.10.2020
|из 🇷🇺Томска
|8 820
|36ч 35м (⇵2)
|14.01.2021
|из 🇷🇺Хабаровска
|8 996
|2ч 40м
|14.10.2020
|из 🇷🇺Владивостока
|9 495
|4ч 45м
|21.10.2020
|из 🇷🇺Екатеринбурга
|9 516
|46ч 15м (⇵2)
|19.10.2020
|из 🇷🇺Калининграда
|9 679
|37ч 45м (⇵2)
|22.10.2020
|из 🇷🇺Омска
|9 835
|7ч 50м (⇵1)
|28.10.2020
|из 🇷🇺Казани
|10 251
|36ч 55м (⇵2)
|19.10.2020
|из 🇷🇺Тюмени
|10 257
|46ч 55м (⇵2)
|09.11.2020
|из 🇷🇺Нижневартовска
|10 388
|41ч 50м (⇵2)
|19.11.2020
|из 🇷🇺Сочи
|10 619
|34ч 25м (⇵2)
|15.11.2020
|из 🇷🇺Уфы
|10 666
|30ч 50м (⇵2)
|06.12.2020
|из 🇷🇺Владикавказа
|10 856
|36ч 30м (⇵2)
|14.10.2020
|из 🇷🇺Сургута
|10 999
|46ч 20м (⇵1)
|27.10.2020
|из 🇷🇺Воронежа
|11 010
|50ч 10м (⇵2)
|13.10.2020
|из 🇷🇺Ноябрьска
|11 106
|18ч 20м (⇵1)
|23.10.2020
|из 🇷🇺Южно-Сахалинска
|11 134
|9ч 5м (⇵1)
|14.10.2020
|из 🇷🇺Набережных Челнов (Нижнекамск)
|11 180
|37ч 5м (⇵2)
|21.10.2020
|из 🇷🇺Ростова-на-Дону
|11 226
|37ч (⇵2)
|14.10.2020
|из 🇷🇺Белгорода
|11 237
|38ч (⇵2)
|19.10.2020
|из 🇷🇺Краснодара
|11 285
|35ч 55м (⇵2)
|16.10.2020
|из 🇷🇺Ставрополя
|11 285
|40ч 40м (⇵2)
|16.10.2020
|из 🇷🇺Махачкалы
|11 337
|40ч 30м (⇵2)
|16.10.2020
|из 🇷🇺Минеральных Вод
|11 344
|37ч 5м (⇵2)
|14.10.2020
|из 🇷🇺Перми
|11 400
|10ч 35м (⇵1)
|14.10.2020
|из 🇷🇺Саратова
|11 495
|41ч 15м (⇵2)
|14.10.2020
|из 🇷🇺Мурманска
|11 515
|44ч 20м (⇵2)
|25.10.2020
|из 🇷🇺Новокузнецка
|11 683
|43ч 40м (⇵2)
|11.11.2020
|из 🇷🇺Челябинска
|12 060
|43ч 15м (⇵2)
|14.10.2020
|из 🇷🇺Оренбурга
|12 167
|46ч 20м (⇵2)
|20.10.2020
|из 🇷🇺Нерюнгри
|12 209
|20ч 20м (⇵2)
|10.11.2020
|из Ялты
|12 264
|36ч (⇵2)
|04.12.2020
|из 🇷🇺Волгограда
|12 454
|39ч 55м (⇵2)
|19.10.2020
|из 🇷🇺Анапы
|12 535
|39ч 25м (⇵2)
|14.10.2020
|из 🇷🇺Самары
|12 720
|36ч 25м (⇵2)
|15.10.2020
|из 🇷🇺Ульяновска
|12 901
|28ч 35м (⇵1)
|17.10.2020
|из 🇷🇺Астрахани
|12 912
|41ч 40м (⇵2)
|21.10.2020
|из 🇷🇺Магадана
|12 985
|14ч 5м (⇵1)
|20.12.2020
|из 🇷🇺Грозного
|13 554
|38ч 30м (⇵2)
|14.10.2020
|из 🇷🇺Камчатки
|13 824
|51ч 30м (⇵1)
|24.10.2020
|из 🇷🇺Ленска
|13 845
|37ч (⇵1)
|09.11.2020
|из 🇷🇺Нижнего Новгорода
|13 923
|25ч 25м (⇵2)
|14.10.2020
|из 🇷🇺Геленджика
|14 310
|38ч 35м (⇵2)
|26.12.2020
|из 🇷🇺Барнаула
|15 681
|22ч 50м (⇵1)
|22.10.2020
|из 🇷🇺Горно-Алтайска
|15 721
|18ч 40м (⇵2)
|28.12.2020
|из 🇷🇺Мирного
|16 890
|23ч 10м (⇵1)
|07.12.2020
|из 🇰🇬Бишкека
|16 901
|35ч 20м (⇵2)
|26.11.2020
|из 🇷🇺Петрозаводска
|17 421
|31ч 55м (⇵2)
|20.10.2020
|из 🇷🇺Абакана
|17 479
|20ч 10м (⇵1)
|26.12.2020
|из 🇰🇿Нур-Султана (Астана)
|19 608
|39ч 45м (⇵2)
|17.10.2020
|из 🇷🇺Усть-Илимска
|20 024
|32ч 35м (⇵2)
|10.11.2020
|из 🇰🇬Оша
|20 369
|10ч 40м (⇵1)
|11.12.2020
|из 🇦🇪Дубая
|20 386
|36ч 15м (⇵2)
|01.11.2020
|из 🇺🇦Киева
|20 685
|28ч (⇵2)
|01.04.2021
|из 🇷🇺Норильска
|20 717
|20ч 20м (⇵1)
|21.10.2020
|из 🇷🇺Анадыря
|21 549
|52ч 45м (⇵2)
|16.11.2020
|из 🇦🇲Еревана
|22 053
|35ч 25м (⇵2)
|18.10.2020
|из 🇹🇷Стамбула
|24 095
|34ч 30м (⇵2)
|05.11.2020
|из 🇰🇿Усть-Каменогорска
|25 041
|16ч 50м (⇵2)
|08.11.2020
|из 🇧🇾Минска
|25 381
|18ч 5м (⇵2)
|20.10.2020
|из 🇷🇺Усть-Неры
|25 891
|44ч 55м (⇵1)
|23.10.2020
|из 🇨🇾Никосии
|28 020
|22ч 5м (⇵2)
|25.12.2020
|из 🇷🇺Комсомольска-на-Амуре
|29 056
|45ч 40м (⇵2)
|01.11.2020
|из 🇦🇪Шарджи
|29 324
|21ч 50м (⇵2)
|20.01.2021
|из 🇦🇿Баку
|30 921
|33ч 55м (⇵1)
|06.01.2021
|из 🇺🇿Ургенч
|32 920
|17ч 55м (⇵2)
|22.10.2020
|из 🇰🇿Алматы
|33 537
|22ч 45м (⇵2)
|31.10.2020
|из 🇺🇿Ташкента
|39 562
|36ч 55м (⇵2)
|01.12.2020
|из 🇷🇺Кепервеема
|56 642
|43ч (⇵2)
|03.12.2020
|из 🇳🇿Окленда
|75 280
|44ч 40м (⇵2)
|25.10.2020
|из Сеула
|75 993
|56ч 15м (⇵2)
|10.07.2021
|из 🇹🇼Тайбэй
|77 223
|31ч 30м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Читы
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Читы, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Сочи, Иркутск, Калининград, Красноярск и Краснодар
- 14.10.202016.10.2020
- 23.10.202030.10.2020
- 11.11.202016.11.2020
- 18.10.202024.10.2020
- 01.11.202006.11.2020
- 21.10.202031.10.2020
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