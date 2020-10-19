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Как добраться до Читы на самолёте

В Чите 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Chita Airport» вам не избежать

Список аэропортов Читы

  1. Кадала HTA
    Chita Airport

Самые дешёвые билеты в Читу из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
19.10.2020из 🇷🇺Улан-Удэ3 3021ч 20м
31.10.2020из 🇷🇺Братска3 4852ч 10м
15.11.2020из 🇷🇺Иркутска4 0902ч 10м
21.10.2020из 🇷🇺Благовещенска4 650
21.10.2020из 🇷🇺Тынды5 0652ч 20м
23.10.2020из 🇷🇺Красноярска5 2502ч 15м
22.10.2020из 🇷🇺Якутска6 3742ч 20м
13.10.2020из 🇷🇺Санкт-Петербурга7 97451ч 55м (⇵1)
21.10.2020из 🇷🇺Москвы8 30230ч 35м (⇵1)
26.10.2020из 🇷🇺Новосибирска8 45638ч (⇵1)
14.10.2020из 🇷🇺Томска8 82036ч 35м (⇵2)
14.01.2021из 🇷🇺Хабаровска8 9962ч 40м
14.10.2020из 🇷🇺Владивостока9 4954ч 45м
21.10.2020из 🇷🇺Екатеринбурга9 51646ч 15м (⇵2)
19.10.2020из 🇷🇺Калининграда9 67937ч 45м (⇵2)
22.10.2020из 🇷🇺Омска9 8357ч 50м (⇵1)
28.10.2020из 🇷🇺Казани10 25136ч 55м (⇵2)
19.10.2020из 🇷🇺Тюмени10 25746ч 55м (⇵2)
09.11.2020из 🇷🇺Нижневартовска10 38841ч 50м (⇵2)
19.11.2020из 🇷🇺Сочи10 61934ч 25м (⇵2)
15.11.2020из 🇷🇺Уфы10 66630ч 50м (⇵2)
06.12.2020из 🇷🇺Владикавказа10 85636ч 30м (⇵2)
14.10.2020из 🇷🇺Сургута10 99946ч 20м (⇵1)
27.10.2020из 🇷🇺Воронежа11 01050ч 10м (⇵2)
13.10.2020из 🇷🇺Ноябрьска11 10618ч 20м (⇵1)
23.10.2020из 🇷🇺Южно-Сахалинска11 1349ч 5м (⇵1)
14.10.2020из 🇷🇺Набережных Челнов (Нижнекамск)11 18037ч 5м (⇵2)
21.10.2020из 🇷🇺Ростова-на-Дону11 22637ч (⇵2)
14.10.2020из 🇷🇺Белгорода11 23738ч (⇵2)
19.10.2020из 🇷🇺Краснодара11 28535ч 55м (⇵2)
16.10.2020из 🇷🇺Ставрополя11 28540ч 40м (⇵2)
16.10.2020из 🇷🇺Махачкалы11 33740ч 30м (⇵2)
16.10.2020из 🇷🇺Минеральных Вод11 34437ч 5м (⇵2)
14.10.2020из 🇷🇺Перми11 40010ч 35м (⇵1)
14.10.2020из 🇷🇺Саратова11 49541ч 15м (⇵2)
14.10.2020из 🇷🇺Мурманска11 51544ч 20м (⇵2)
25.10.2020из 🇷🇺Новокузнецка11 68343ч 40м (⇵2)
11.11.2020из 🇷🇺Челябинска12 06043ч 15м (⇵2)
14.10.2020из 🇷🇺Оренбурга12 16746ч 20м (⇵2)
20.10.2020из 🇷🇺Нерюнгри12 20920ч 20м (⇵2)
10.11.2020из Ялты12 26436ч (⇵2)
04.12.2020из 🇷🇺Волгограда12 45439ч 55м (⇵2)
19.10.2020из 🇷🇺Анапы12 53539ч 25м (⇵2)
14.10.2020из 🇷🇺Самары12 72036ч 25м (⇵2)
15.10.2020из 🇷🇺Ульяновска12 90128ч 35м (⇵1)
17.10.2020из 🇷🇺Астрахани12 91241ч 40м (⇵2)
21.10.2020из 🇷🇺Магадана12 98514ч 5м (⇵1)
20.12.2020из 🇷🇺Грозного13 55438ч 30м (⇵2)
14.10.2020из 🇷🇺Камчатки13 82451ч 30м (⇵1)
24.10.2020из 🇷🇺Ленска13 84537ч (⇵1)
09.11.2020из 🇷🇺Нижнего Новгорода13 92325ч 25м (⇵2)
14.10.2020из 🇷🇺Геленджика14 31038ч 35м (⇵2)
26.12.2020из 🇷🇺Барнаула15 68122ч 50м (⇵1)
22.10.2020из 🇷🇺Горно-Алтайска15 72118ч 40м (⇵2)
28.12.2020из 🇷🇺Мирного16 89023ч 10м (⇵1)
07.12.2020из 🇰🇬Бишкека16 90135ч 20м (⇵2)
26.11.2020из 🇷🇺Петрозаводска17 42131ч 55м (⇵2)
20.10.2020из 🇷🇺Абакана17 47920ч 10м (⇵1)
26.12.2020из 🇰🇿Нур-Султана (Астана)19 60839ч 45м (⇵2)
17.10.2020из 🇷🇺Усть-Илимска20 02432ч 35м (⇵2)
10.11.2020из 🇰🇬Оша20 36910ч 40м (⇵1)
11.12.2020из 🇦🇪Дубая20 38636ч 15м (⇵2)
01.11.2020из 🇺🇦Киева20 68528ч (⇵2)
01.04.2021из 🇷🇺Норильска20 71720ч 20м (⇵1)
21.10.2020из 🇷🇺Анадыря21 54952ч 45м (⇵2)
16.11.2020из 🇦🇲Еревана22 05335ч 25м (⇵2)
18.10.2020из 🇹🇷Стамбула24 09534ч 30м (⇵2)
05.11.2020из 🇰🇿Усть-Каменогорска25 04116ч 50м (⇵2)
08.11.2020из 🇧🇾Минска25 38118ч 5м (⇵2)
20.10.2020из 🇷🇺Усть-Неры25 89144ч 55м (⇵1)
23.10.2020из 🇨🇾Никосии28 02022ч 5м (⇵2)
25.12.2020из 🇷🇺Комсомольска-на-Амуре29 05645ч 40м (⇵2)
01.11.2020из 🇦🇪Шарджи29 32421ч 50м (⇵2)
20.01.2021из 🇦🇿Баку30 92133ч 55м (⇵1)
06.01.2021из 🇺🇿Ургенч32 92017ч 55м (⇵2)
22.10.2020из 🇰🇿Алматы33 53722ч 45м (⇵2)
31.10.2020из 🇺🇿Ташкента39 56236ч 55м (⇵2)
01.12.2020из 🇷🇺Кепервеема56 64243ч (⇵2)
03.12.2020из 🇳🇿Окленда75 28044ч 40м (⇵2)
25.10.2020из Сеула75 99356ч 15м (⇵2)
10.07.2021из 🇹🇼Тайбэй77 22331ч 30м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
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Авиакомпании которые летают из аэропортов Читы