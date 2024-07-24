2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Столица Забайкалья: обзорная прогулка по Чите
Погрузитесь в насыщенную событиями историю Читы, узнайте о развитии купечества и промышленности, строительстве Транссиба и многом другом
Начало: Памятник А. Невскому на площади перед ж/д вокзалом
Расписание: по договоренности
Завтра в 09:00
7 авг в 09:00
2 400₽ за всё до 4 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Декабристское движение как ящик Пандоры Российской империи
Погрузитесь в историю декабристского движения в Чите. Узнайте больше о восстании и жизни декабристов в Сибири
Начало: Музей декабристов, ул. Декабристов, д. 3Б
Завтра в 09:00
7 авг в 09:00
1 500₽ за всё до 4 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
След на Земле: декабристы на поселении в Забайкальском крае
Узнайте уникальные факты о декабристах на поселении в Забайкальском крае. Посетите исторические места и погрузитесь в атмосферу тех времён
Начало: Музей декабристов, ул. Декабристов, д. 3Б
Расписание: по договоренности
Завтра в 09:00
7 авг в 09:00
1 500₽ за всё до 4 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
В трендеПогружение в дореволюционную Читу: история и купеческие дома
Индивидуальная экскурсия по Чите перенесет вас в дореволюционную эпоху, где вы узнаете о жизни читинцев на рубеже 19-20 веков
Начало: Кинотеатр Удокан, ул. Ленина д. 79
Расписание: В любой день и в любое время.
Завтра в 10:00
7 авг в 09:00
2 200₽ за всё до 3 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Жёны декабристов: подвиг любви бескорыстной
Погрузитесь в историю декабристов и их жён, узнайте о их жизни в Сибири, их подвиге и значении для мужей. Откройте новые факты и мемуары участников
Начало: Музей декабристов, ул. Декабристов, д. 3Б
Расписание: по договоренности
Завтра в 09:00
7 авг в 09:00
1 500₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнжела24 июля 2024Экскурсию 21.07.24 по Чите для нас проводил Олег Исаев. Мы прошли по главным площадям и улицам города, узнали об его
- ССветалана19 июля 2024Добрый день! В г. Чита были первый раз, в служебной командировке. 17 июля посетили пешеходную обзорную прогулку по городу Чита.
- ССветлана15 июля 2024Спасибо!!! Мы узнали много интересного про историю создания города. Дружелюбный гид, было комфортно и позитивно!
- ААлександр11 июля 2024Отличная экскурсия!!! Олег очень интересный экскурсовод, который знает много интересных фактах о декабристах, очень интересно рассказывает и не дает заскучать. Рекомендую!
- ААнатолий22 мая 2024Замечательно.
- РРаиса21 мая 2024Интересные дома, возможность войти в некоторые из них. Позитивный экскурсовод, рекомендую. С погодой не повезло, сильный ветер был.
- ЛЛара15 мая 2024Спасибо за столь увлекательную экскурсию. Погрузились в прошлое города, прикоснулись к ценностям города и области, узнали основателей, архитекторов, исторические данные,
- ЕЕлена18 декабря 2023Олег, спасибо за удовольствие от экскурсии по Чите. За глубину погружения в историю декабризма, за об’емное видение этого сложного периода
- TTatiana18 декабря 2023До сих пор под впечатлением после экскурсии о декабристском движении и судьбах самих его участников, проведенной нам Олегом Исаевым. Стереотипы,
Ответы на вопросы от путешественников по Чите в категории «Популярные экскурсии»
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