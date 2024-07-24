Популярные экскурсии

Найдено 5 экскурсий в категории «Популярные экскурсии» в Чите, цены от 1 500 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Столица Забайкалья: обзорная прогулка по Чите
Пешая
20 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Столица Забайкалья: обзорная прогулка по Чите
Погрузитесь в насыщенную событиями историю Читы, узнайте о развитии купечества и промышленности, строительстве Транссиба и многом другом
Начало: Памятник А. Невскому на площади перед ж/д вокзалом
Расписание: по договоренности
Завтра в 09:00
7 авг в 09:00
2 400 за всё до 4 чел.
Декабристское движение как ящик Пандоры Российской империи
Пешая
5 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Декабристское движение как ящик Пандоры Российской империи
Погрузитесь в историю декабристского движения в Чите. Узнайте больше о восстании и жизни декабристов в Сибири
Начало: Музей декабристов, ул. Декабристов, д. 3Б
Завтра в 09:00
7 авг в 09:00
1 500 за всё до 4 чел.
След на Земле: декабристы на поселении в Забайкальском крае
Пешая
1 отзыв
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
След на Земле: декабристы на поселении в Забайкальском крае
Узнайте уникальные факты о декабристах на поселении в Забайкальском крае. Посетите исторические места и погрузитесь в атмосферу тех времён
Начало: Музей декабристов, ул. Декабристов, д. 3Б
Расписание: по договоренности
Завтра в 09:00
7 авг в 09:00
1 500 за всё до 4 чел.
По купеческим кварталам
Пешая
7 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
В тренде
Погружение в дореволюционную Читу: история и купеческие дома
Индивидуальная экскурсия по Чите перенесет вас в дореволюционную эпоху, где вы узнаете о жизни читинцев на рубеже 19-20 веков
Начало: Кинотеатр Удокан, ул. Ленина д. 79
Расписание: В любой день и в любое время.
Завтра в 10:00
7 авг в 09:00
2 200 за всё до 3 чел.
Жёны декабристов: подвиг любви бескорыстной
Пешая
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Жёны декабристов: подвиг любви бескорыстной
Погрузитесь в историю декабристов и их жён, узнайте о их жизни в Сибири, их подвиге и значении для мужей. Откройте новые факты и мемуары участников
Начало: Музей декабристов, ул. Декабристов, д. 3Б
Расписание: по договоренности
Завтра в 09:00
7 авг в 09:00
1 500 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анжела
    24 июля 2024
    Столица Забайкалья: обзорная прогулка по Чите
    Экскурсию 21.07.24 по Чите для нас проводил Олег Исаев. Мы прошли по главным площадям и улицам города, узнали об его
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    истории, основных архитектурных достопримечательностях города, архитекторах и заказчиках - купцах, чьи дома определили облик города в начале 20-го века. Посмотрели сталинскую и современную застройку. Нашего гида отличает прекрасное знание города, приятная и неспешная подача информации. Мы получили большое удовольствие, спасибо!

  • С
    Светалана
    19 июля 2024
    Столица Забайкалья: обзорная прогулка по Чите
    Добрый день! В г. Чита были первый раз, в служебной командировке. 17 июля посетили пешеходную обзорную прогулку по городу Чита.
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    Благодарим экскурсовода Олега за познавательную экскурсию, граммотно построенный маршрут, интересные факты, подкреплённые фотографиями, огромный объём информации, приятное общение. Печально, что историческое наследие находится в таком запущенном состоянии. Очень хочется чтобы городские власти нашли способ сохранить то, что ещё осталось, пока есть такая возможность.

  • С
    Светлана
    15 июля 2024
    Столица Забайкалья: обзорная прогулка по Чите
    Спасибо!!! Мы узнали много интересного про историю создания города. Дружелюбный гид, было комфортно и позитивно!
  • А
    Александр
    11 июля 2024
    Декабристское движение как ящик Пандоры Российской империи
    Отличная экскурсия!!! Олег очень интересный экскурсовод, который знает много интересных фактах о декабристах, очень интересно рассказывает и не дает заскучать. Рекомендую!
  • А
    Анатолий
    22 мая 2024
    По купеческим кварталам
    Замечательно.
  • Р
    Раиса
    21 мая 2024
    По купеческим кварталам
    Интересные дома, возможность войти в некоторые из них. Позитивный экскурсовод, рекомендую. С погодой не повезло, сильный ветер был.
  • Л
    Лара
    15 мая 2024
    По купеческим кварталам
    Спасибо за столь увлекательную экскурсию. Погрузились в прошлое города, прикоснулись к ценностям города и области, узнали основателей, архитекторов, исторические данные,
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    посмотрели кто и чем жил в прошлые века. Здорово, что сохранилось столько зданий по сей день и можно увидеть элементы архитектуры. Можно услышать шёпот из прошлого, который хранится в этих стенах.

  • Е
    Елена
    18 декабря 2023
    Декабристское движение как ящик Пандоры Российской империи
    Олег, спасибо за удовольствие от экскурсии по Чите. За глубину погружения в историю декабризма, за об’емное видение этого сложного периода
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    в жизни российской империи. Из музея (церкви) просто не хотелось уходить, жаль было расставаться с таким квалифицированным собеседником. Хоть и считаю себя отнюдь не профаном в этой теме, узнала много нового, а новое знание всегда в радость. И отдельное спасибо за то, что во всех Ваших рассказах о Чите была любовь к этому прекрасному городу с нелегкой судьбой, очень дорогому для меня

  • T
    Tatiana
    18 декабря 2023
    Декабристское движение как ящик Пандоры Российской империи
    До сих пор под впечатлением после экскурсии о декабристском движении и судьбах самих его участников, проведенной нам Олегом Исаевым. Стереотипы,
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    которые мы все получили из учебников истории, заметно потускнели. Много фактов, исторических свидетельств, свидетельствующих о причинах восстания декабристов, их жизни, деталях быта в Чите и Забайкалье, сложившихся далее судьбах - многое было для нас просто удивительным. Детали жизни "во глубине сибирских руд" и преувеличенные истории о жестокости царского режима оказались несколько не такими, как нам раньше представлялось. Но вот истории о самоотверженности русских женщин - жёнах декабристов, решившихся разделить судьбу своих мужей, добровольно отправившихся за ними из своих уютных особняков, - это безусловно подвиг и это отдельная история. Во время экскурсии Олег дал нам так много информации и так увлеченно ее преподнес, что захотелось и пересмотреть фильм "Звезда пленительного счастья" и переосмыслить все услышанное и увиденное на экскурсии. Спасибо огромное!

Ответы на вопросы от путешественников по Чите в категории «Популярные экскурсии»

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  1. Столица Забайкалья: обзорная прогулка по Чите
  2. Декабристское движение как ящик Пандоры Российской империи
  3. След на Земле: декабристы на поселении в Забайкальском крае
  4. По купеческим кварталам
  5. Жёны декабристов: подвиг любви бескорыстной
Сколько стоит экскурсия по Чите в августе 2024
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