Об экскурсии

Иногда жителям каменных джунглей нужна природа, спокойный отдых с возможностью созерцать живописные и вдохновляющие виды вдали от суеты. Мы с вами отправимся за город, к природным объектам, которые помогут вам перезагрузиться и напитаться энергией.

Во время экскурсии за пределами Читы вы увидите озеро Кенон — одно из крупнейших озёр России, сливающееся с городом, Титовскую сопку — уснувший вулкан и место с самой красивой панорамой города, а также источник святой воды и священное место Молоковку и финал экскурсии состоится возле дацана Дамба Брайбунлинг