Иногда жителям каменных джунглей нужна природа, спокойный отдых с возможностью созерцать живописные...

Иногда жителям каменных джунглей нужна природа, спокойный отдых с возможностью созерцать живописные и вдохновляющие виды вдали от суеты.

Мы с вами отправимся за город, к природным объектам, которые помогут вам перезагрузиться и напитаться энергией.
За пределами Читы
За пределами Читы
За пределами Читы
За пределами Читы

Что вы увидите 🤩

  • Панорама города
  • Озеро Кенон
  • Титовская сопка
  • Источник Молоковка
  • Дацан Дамба Брайбунлинг
Об экскурсии
Иногда жителям каменных джунглей нужна природа, спокойный отдых с возможностью созерцать живописные и вдохновляющие виды вдали от суеты. Мы с вами отправимся за город, к природным объектам, которые помогут вам перезагрузиться и напитаться энергией.
Во время экскурсии за пределами Читы вы увидите озеро Кенон — одно из крупнейших озёр России, сливающееся с городом, Титовскую сопку — уснувший вулкан и место с самой красивой панорамой города, а также источник святой воды и священное место Молоковку и финал экскурсии состоится возле дацана Дамба Брайбунлинг

Цены на экскурсию

Для группы 1-5 человек
Общий
1 300 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида.
Что не входит
  • Аренда машины (1000 руб. /час), возможна экскурсия на транспорте туриста
  • Питание.
Где начинаем и завершаем
Начало: Набережная улица, 62, Чита
Завершение: Улица Богомягкова 72, Чита
Когда и сколько длится?
Когда: Будни после 20:00, выходные после 11:00
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

Будни после 20:00, выходные после 11:00

Марина Э.
Марина Э.
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