Что вас ждет:
- Благодаря нашей пешеходной экскурсии вы познакомитесь с центром Читы, основными улочками, фактами истории так, что у вас появится образ нашего города. Мы обратим внимание на архитектуру города, встретим дома каменного и деревянного зодчества.
- Мы прогуляемся по местам, связанными с декабристами и поговорим о знаменитостях Забайкалья. Кроме истории обсудим местную кухню и сувениры региона. Постараюсь 2 часа прогулки сделать памятными на всю жизнь.
Наш маршрут:
Отправление от остановки Сувениры к Полутовскому кварталу. Следование к Главпочтамту и привокзальной площади, отправление к Скверу Любви и верности. Прогулка по площади Декабристов, остановка возле Шумовского дворца и финал экскурсии возле гостиницы Забайкалье