Знакомство со столицей Забайкалья

Благодаря нашей пешеходной экскурсии вы познакомитесь с центром Читы, основными улочками, фактами...

Благодаря нашей пешеходной экскурсии вы познакомитесь с центром Читы, основными улочками, фактами истории так, что у вас появится образ нашего города.

Мы обратим внимание на архитектуру города, встретим дома каменного и деревянного зодчества.

Мы прогуляемся по местам, связанными с декабристами и поговорим о знаменитостях Забайкалья.

Кроме истории обсудим местную кухню и сувениры региона.
Знакомство со столицей Забайкалья
Знакомство со столицей Забайкалья
Знакомство со столицей Забайкалья
Знакомство со столицей Забайкалья
Знакомство со столицей Забайкалья
Знакомство со столицей Забайкалья

Что вы увидите 🤩

  • Полутовский квартал
  • Главпочтамт
  • Центральная площадь
  • Собор Казанской иконы Божьей матери
  • Сквер Любви и верности
  • Парк ОДОРА

Что вас ждет:

  • Благодаря нашей пешеходной экскурсии вы познакомитесь с центром Читы, основными улочками, фактами истории так, что у вас появится образ нашего города. Мы обратим внимание на архитектуру города, встретим дома каменного и деревянного зодчества.
  • Мы прогуляемся по местам, связанными с декабристами и поговорим о знаменитостях Забайкалья. Кроме истории обсудим местную кухню и сувениры региона. Постараюсь 2 часа прогулки сделать памятными на всю жизнь.

Наш маршрут:

    Отправление от остановки Сувениры к Полутовскому кварталу. Следование к Главпочтамту и привокзальной площади, отправление к Скверу Любви и верности. Прогулка по площади Декабристов, остановка возле Шумовского дворца и финал экскурсии возле гостиницы Забайкалье

    Цены на экскурсию

    Для группы 1-5 человек
    Знакомство со столицей Забайкалья
    1 100 ₽

    Ответы на вопросы

    Что входит
    • Услуга гида
    Что не входит
    • Обед
    • Перекусы во время экскурсии
    Где начинаем и завершаем
    Начало: Ленина 130, отсановка Сувениры
    Завершение: Ленина 36, гостиница Забайкалье
    Когда и сколько длится?
    Когда: по договорённости, в будни с 20:00 ч, в выходные с 11:00 ч
    Экскурсия длится около 2 часов
    Кто ещё будет на экскурсии?
    Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
    А если я передумаю?
    • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
    • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
    У меня есть вопрос
    Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

    по договорённости, в будни с 20:00 ч, в выходные с 11:00 ч

    Марина Э.
    Марина Э.
    Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
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