Благодаря нашей пешеходной экскурсии вы познакомитесь с центром Читы, основными улочками, фактами истории так, что у вас появится образ нашего города.



Мы обратим внимание на архитектуру города, встретим дома каменного и деревянного зодчества.



Мы прогуляемся по местам, связанными с декабристами и поговорим о знаменитостях Забайкалья.



Кроме истории обсудим местную кухню и сувениры региона.