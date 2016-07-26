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Авторский тур
до 10 чел.
Большая Страна
Путешествие к Каменным Людям Сундуруна
Авторский маршрут в один из самых уделенных мест Якутии
Россия, Республика Саха (Якутия) , Якутск
26 июля
16 авг
161000137 000₽ за 1 человека
Последние отзывы «Экскурсии по Чокурдаху»
- ННиколай5 сентября 2022Отзыв на: Путешествие к Каменным Людям СундурунаТур был чётко организован, никаких сбоев и накладок не было. Соответственно и оценка