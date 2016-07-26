Экскурсии по Чокурдаху

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Путешествие к Каменным Людям Сундуруна
15 дней
🚶 Пешая
Авторский тур
до 10 чел.
Организатор экскурсии Большая Страна
Большая Страна
5
1 отзыв
Путешествие к Каменным Людям Сундуруна
Авторский маршрут в один из самых уделенных мест Якутии
Россия, Республика Саха (Якутия) , Якутск
26 июля
16 авг
161000137 000 за 1 человека

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