Групповая
до 19 чел.
Лучший выборДжунгли Дагестана: групповая экскурсия в Самурский лиановый лес
Отправьтесь в захватывающее путешествие по Самурскому лиановому лесу и пляжу «Чёрный песок». Включены трансфер, гид и обед
Начало: На улице Ленина
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
2 июл в 09:00
3000 ₽ за человека
Мини-группа
до 10 чел.
Дербент: путеводитель по древнейшим достопримечательностям
Познайте Дербент, пройдитесь по историческим местам и услышите уникальные рассказы от местных гидов
Начало: Возле цитадели Нарын-Кала
Расписание: в понедельник, вторник, среду и четверг в 09:00, в субботу и воскресенье в 09:00 и 14:00
Завтра в 09:00
2 июл в 09:00
2000 ₽ за человека
Групповая
до 19 чел.
Путешествие по Дагестану: каньон, ГЭС и бархан Сарыкум
Встречайте рассвет в Дагестане, познавая культуру и природу на маршруте к Сулакскому каньону и бархану Сарыкум
Начало: В Дербенте на ул. Тагиева 4Я. (Приморская 16/5 по ...
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
2 июл в 06:00
3700 ₽ за человека
Групповая
до 13 чел.
Дербент умеет удивлять
Познакомьтесь с Дербентом через его крепость Нарын-Кала, старинные магалы и Девичью баню. Узнайте секреты древнего города и его культурное наследие
Начало: У цитадели Нарын-Кала
Расписание: ежедневно в 15:30
Завтра в 15:30
2 июл в 15:30
1300 ₽ за человека
-
25%
Групповая
до 15 чел.
Дербент - город контрастов
Прикоснуться к местной истории и легендам на экскурсии в мини-группе
Начало: У цитадели Нарын-кала
Расписание: ежедневно в 09:00, 13:00, 16:00 и 17:00
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
1500 ₽
2000 ₽ за человека
Мини-группа
до 10 чел.
Прогулка по вечернему Дербенту
Погрузитесь в атмосферу вечернего Дербента, исследуя его исторические улочки и современные достопримечательности. Вас ждут незабываемые виды и истории
Начало: Недалеко от крепости Нарын-Кала
Расписание: ежедневно в 19:00
Сегодня в 19:00
Завтра в 19:00
1500 ₽ за человека
Групповая
до 15 чел.
Дербент - город историй
Путешествие в самый древний город России - Дербент. Откройте для себя крепость Нарын-кала, магалы и старейшую мечеть страны. История ждет вас
Начало: У крепости Нарын-кала
Расписание: ежедневно в 09:00 и 16:00
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
1335 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Дагестанская Швейцария: путешествие из Дербента
Раскройте потрясающие места Дагестана: древняя крепость, бурный водопад и советский экраноплан. Узнайте больше о традициях и истории региона
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
2 июл в 08:00
8000 ₽ за всё до 4 чел.
-
50%
Групповая
Восточный колорит древнего Дербента
Путешествие в Дербент - это возможность окунуться в историю и культуру древнего города, посетив его знаковые места и насладившись уникальной атмосферой
Начало: Возле крепости Нарын-Кала
Расписание: в четверг, субботу и воскресенье в 13:00
3 июл в 13:00
5 июл в 13:00
800 ₽
1600 ₽ за человека
Групповая
до 20 чел.
Экспресс-прогулка по историческому Дербенту с профессиональным гидом
Исследуйте древний Дербент в компании опытного гида, погрузитесь в мир средневековья и культуры
Начало: В Дербенте
Расписание: ежедневно в 09:00, 13:00 и 17:00
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
900 ₽ за человека
Мини-группа
до 10 чел.
Миры старинного Дербента
Путешествие в Дербент обещает захватывающую прогулку по историческим местам, включая знаменитые крепостные ворота и старейшую мечеть России
Начало: У ворот Орта-капы
Завтра в 08:00
2 июл в 08:00
800 ₽ за человека
-
15%
Индивидуальная
до 8 чел.
Дербент - Первая встреча: История в каждом камне
Завораживающее путешествие по древнему Дербенту ждет вас. Откройте вековые тайны города вместе с нашим гидом
Начало: У крепости Нарын кала
Сегодня в 16:30
Завтра в 09:30
6800 ₽
8000 ₽ за всё до 8 чел.
Групповая
до 19 чел.
Лучший выборДербент: крепость, водопад и экраноплан «Лунь» (всё включено)
Посетите три уникальные локации в Дагестане: древнюю крепость, живописный водопад и экраноплан «Лунь». Включены трансфер, гид и обед из национальных блюд
Начало: В районе улицы Ленина
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
2 июл в 09:00
3300 ₽ за человека
Групповая
до 19 чел.
Групповое путешествие из Дербента в Чеченскую республику
Побывать в Грозном, Аргуне, Шали и увидеть их главные достопримечательности
Начало: В Дербенте на УЛ.Х. Тагиева
Расписание: в среду, четверг, субботу и воскресенье в 06:00
2 июл в 06:00
3 июл в 06:00
3500 ₽ за человека
Групповая
до 20 чел.
Гамсутль, Салтинская теснина и Чохские террасы из Дербента
Погрузитесь в атмосферу забытого аула и величественных горных пейзажей, где каждый камень хранит историю
Начало: На улице Ленина
Расписание: во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 06:00
Завтра в 06:00
3 июл в 06:00
3700 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Дагестанская Швейцария: сокровища Табасаранского района (из Дербента)
Путешествие в Табасаран подарит вам уникальные впечатления: от древних крепостей до живописных водопадов и гостеприимных местных жителей
7 июл в 08:00
8 июл в 08:00
13 999 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия: Хунзах, Матлас и Каменная чаша
Увлекательное путешествие по Дагестану: Хунзахское плато, водопад Тобот, Каменная чаша и Матлас. Включены трансфер, обед и услуги гида
Начало: В месте вашего проживания
Сегодня в 16:00
2 июл в 08:00
17 400 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Дербента - к Сулакскому каньону и другим чудесам
Насладитесь красотой Сулакского каньона и других природных чудес Дагестана в индивидуальной экскурсии. Потрясающие виды и комфортный трансфер ждут вас
Начало: От места вашего проживания в Дербенте
Завтра в 07:00
2 июл в 07:00
14 500 ₽ за всё до 4 чел.
Групповая
до 19 чел.
Хунзах, Матлас и «Каменная чаша»: поездка из Дербента
Отправиться в отдаленные уголки Горного Дагестана на групповой автобусной экскурсии
Начало: В г. Дербент, УЛ.Х. Тагиева 4Я
Расписание: в понедельник, среду, пятницу и воскресенье в 07:00
2 июл в 07:00
4 июл в 07:00
3700 ₽ за человека
-
20%
Индивидуальная
до 6 чел.
По историческим улочкам Дербента - на гольфкаре
Погрузитесь в историю Дербента, путешествуя на гольфкаре. Откройте для себя магалы, Джума-мечеть и многое другое в уникальной экскурсии
Начало: У крепости Нарын-Кала
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
8000 ₽
10 000 ₽ за всё до 6 чел.
Групповая
до 15 чел.
Путешествие по Южному Дагестану: природа, история и техника
Откройте красоту Южного Дагестана: водопад Хучнинский, крепость и экраноплан Лунь ждут вас
Начало: В районе площади Свободы
Расписание: в будние дни в 09:00, в субботу в 10:00, в воскресенье в 13:00
Завтра в 09:00
2 июл в 09:00
3500 ₽ за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Кубачи - в гости к горным ювелирам и оружейникам
Путешествие в Кубачи подарит вам уникальный опыт: мастер-классы по ювелирному делу и изготовлению клинков, а также знакомство с местной культурой
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 16:00
Завтра в 18:00
22 800 ₽ за всё до 6 чел.
Групповая
до 16 чел.
Из Дербента - в Гоор, Кахиб и к Языку Тролля (в мини-группе)
Погрузитесь в историю Дагестана, посетив древние аулы Гоор и Кахиб, и сделайте уникальные фото на Языке Тролля. Гид расскажет интересные факты и легенды
Начало: Г. Дербент г. Избербаш г. Каспийск г. Махачкала
Расписание: в среду, пятницу и воскресенье в 07:00
2 июл в 07:00
4 июл в 07:00
3700 ₽ за человека
Групповая
до 19 чел.
Лучший выборВ Гуниб и Карадахскую теснину - с групповой экскурсией (всё включено)
Побывать в горах, где вас ждут не только прекрасные пейзажи, но и исторические места
Начало: На ул. Ленина 41
Расписание: в понедельник, среду, пятницу и субботу в 06:00
2 июл в 06:00
4 июл в 06:00
3700 ₽ за человека
Водная прогулка
Путешествие мечты в Дербенте: Сулакский каньон и Сарыкум
Вас ждет захватывающее путешествие по самым живописным уголкам Дагестана с комфортом и новыми впечатлениями
Начало: В Дербенте, Избербаше или Махачкале
Завтра в 07:00
2 июл в 07:00
20 000 ₽ за всё до 4 чел.
-
10%
Индивидуальная
Из Дербента - на юг Дагестана: экраноплан, крепость, водопад
Отправляйтесь в захватывающее путешествие по югу Дагестана. Вас ждут экраноплан «Лунь», крепость семи братьев, Ханагский водопад и музей Табасаранского быта
Начало: Экскурсии начинается из г. Дербент или за дополнит...
Завтра в 08:00
2 июл в 08:00
от 9360 ₽
10 400 ₽ за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Дербент: живая история в цитадели Нарын-Кала и улочках Старого города
Погрузитесь в вековую историю Дербента, исследуя древние крепости и узкие улочки с нашим гидом
Начало: Возле крепости Нарын-кала
3 июл в 09:00
4 июл в 09:00
8000 ₽ за всё до 5 чел.
Групповая
до 18 чел.
Путешествие в Кубачи: традиции и мастерство дагестанских ремесленников
Вас ждет увлекательное путешествие в сердце Дагестана, где живая история и мастерство сочетаются с природой
Начало: В Дербенте
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
2 июл в 08:00
7700 ₽ за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Южный Дагестан - за один день
Открыть историю Дербента и познакомиться с главными визитными карточками региона
Завтра в 09:00
2 июл в 09:00
24 900 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Самурский лес Дербент: Эксклюзивное путешествие в джунгли России
Погрузитесь в зелёные чудеса Самурского леса, где диковинные животные и растения оживают в рассказах гида-биолога
Начало: От места вашего проживания
Завтра в 09:00
2 июл в 09:00
от 12 900 ₽ за всё до 6 чел.
-
10%
Индивидуальная
Заповедный Южный Дагестан: природа и история
Отправьтесь в уникальное путешествие по Южному Дагестану. Живописные ущелья, старинные башни и мечети, экраноплан «Лунь» ждут вас
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
2 июл в 09:00
от 10 350 ₽
11 500 ₽ за человека
Групповая
до 20 чел.
Крепость Нарын-Кала: отголоски прошлого
Нарын-Кала в Дербенте - это место, где история оживает. Откройте для себя величие древней цитадели и насладитесь захватывающими видами на горы и море
Начало: У Цитадели «Нарын-кала»
Расписание: ежедневно в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00 и 17:00
Сегодня в 16:00
Завтра в 10:00
300 ₽ за человека
Аудиогид
Аудиоэкскурсия по Дербенту: путешествие через века
Погрузитесь в историю Дербента с аудиогидом. Отправляйтесь в путешествие по времени, открывая секреты древних мест
Начало: Возле крепости Нарын-Кала
Сегодня в 16:00
Завтра в 08:00
590 ₽ за человека
Групповая
до 19 чел.
Гастро-тур по Дербенту: погружение в мир дагестанской кухни и культуры
Познакомьтесь с богатым кулинарным и культурным наследием Дербента в рамках одного захватывающего путешествия
Начало: Г. Дербент, УЛ.Х. Тагиева, д. 4Я. (Приморская 16/5...
Расписание: в понедельник, среду, пятницу и воскресенье в 10:00
2 июл в 10:00
4 июл в 10:00
5500 ₽ за человека
Групповая
до 20 чел.
Лучший выбор2 в 1: Сулакский каньон и бархан Сарыкум из Дербента (всё включено)
Отправляйтесь в незабываемое путешествие по Дагестану! Вас ждут Сулакский каньон, бархан Сарыкум и Чиркейское водохранилище. Всё включено
Начало: На улице Ленина в Дербенте
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
2 июл в 06:00
3900 ₽ за человека
Групповая
Огни ночного Дербента
Погрузитесь в атмосферу ночного Дербента, прогуливаясь по его историческим улочкам и наслаждаясь уникальным световым шоу в парке
Начало: У цитадели Нарын-кала
Расписание: ежедневно в 16:00
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
1200 ₽ за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Магия старинного Дербента: путешествие по древним улицам
Познайте тайны Дербента, пройдитесь по древним улицам и почувствуйте дух времени в групповой экскурсии
Начало: На смотровой площадке цитадели Нарын-кала
Сегодня в 16:00
Завтра в 08:30
7000 ₽ за всё до 6 чел.
Групповая
до 18 чел.
Аулы Кахиб и Гоор: групповая экскурсия
Погрузитесь в атмосферу древних аулов Кахиб и Гоор, ощутите дух истории и насладитесь захватывающими видами горных ландшафтов
Начало: У ТЦ «Россия»
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
2 июл в 06:00
3700 ₽ за человека
Групповая
до 19 чел.
Грозный, Шали и Аргун - групповая экскурсия из Дербента
Уникальная групповая экскурсия из Дербента: Аргун, Шали, Грозный. Величественные мечети, панорамы городов и местная кухня ждут вас
Начало: Ул. Ленина
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг и субботу в 06:00, в воскресенье в 08:30
Завтра в 06:00
2 июл в 06:00
2950 ₽ за человека
Групповая
до 19 чел.
Чечня во всей красе: поездка из Дербента в Грозный, Аргун и Шали
Познакомиться с историей республики через архитектуру и традиции
Начало: В районе улицы Мамедбекова
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
2 июл в 06:00
2800 ₽ за человека
Групповая
до 20 чел.
Захватывающая прогулка по Дербенту
Погрузитесь в атмосферу древнего Дербента, где каждая улица хранит свои тайны. Откройте для себя архитектурные шедевры и культурные традиции города
Начало: У крепости Нарын-Кала
Расписание: ежедневно в 09:00, 13:00 и 17:00
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
1500 ₽ за человека
Групповая
Винное искусство в Дербенте
Почувствуйте атмосферу Дербента, пройдитесь по его улицам и насладитесь местными винами. Откройте для себя тайны виноделия на заводе
Начало: На площади Свободы
Расписание: в понедельник, вторник, четверг и пятницу в 11:30
Завтра в 11:30
3 июл в 11:30
5000 ₽ за человека
Групповая
до 15 чел.
Дербент - путешествие сквозь века
Познакомьтесь с Дербентом через его историю и современность. Прогулка по магалам и центральным улицам раскроет секреты этого уникального города
Начало: У крепости Нарын-Кала
Расписание: ежедневно в 15:00
Завтра в 15:00
2 июл в 15:00
1499 ₽ за человека
Индивидуальная
до 1 чел.
Индивидуальный трансфер в Дербенте
Удобный трансфер из аэропорта Уйташ в Дербент обеспечит комфортное начало вашего путешествия. Опытный водитель встретит вас и довезёт до места назначения
Начало: В аэропорту Уйташ
Сегодня в 16:00
Завтра в 08:00
6500 ₽ за экскурсию
Индивидуальная
до 7 чел.
Сулакский каньон и не только - глазами гида-горца
Уникальная экскурсия из Дербента: бархан Сарыкум, Сулакский каньон, Чиркейское озеро. Погрузитесь в культуру и природу Дагестана с гидом-горцем
4 июл в 08:00
5 июл в 08:00
20 000 ₽ за всё до 7 чел.
Интересные экскурсии по Дербенту способны завлечь на весь день. Турист, отправившийся в путешествие, может пойти на прогулку по историческим достопримечательностям, пройтись по окрестностям города, осмотреть следы великих цивилизаций древности. В Дербенте уникальная архитектура, множество религиозных достопримечательностей, завораживающая природа с высокими горами и шумными водопадами. На автобусе можно доехать до глубочайших каньонов, посмотреть на Матласские водопады, уникальный Бархан Сарыкум, Озеро Мочох. На большинство экскурсий можно с детьми — им будет интересно посмотреть на неукротимую восточную природу
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Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья24 июня 2025Всё прошло отлично рекомендую. Эльвина молодец всё доходчиво объясняла, к каждому туристу внимательна.
- ННадежда24 июня 2025Отличная экскурсия с посещением водопада, крепости, экраноплана. Услышали много легенд, узнали много исторических фактов. Завершили экскурсию чаепитием.
- ААндрей24 июня 2025Экскурсия в Дербент была потрясающей, и большую роль в этом сыграл наш замечательный экскурсовод Мурад. С первых минут знакомства стало
- ИИрина24 июня 2025Большое спасибо за прекрасную экскурсию, за подобранные интересные локации! Несмотря на то, что я бронировала накануне утром, для нас смогли найти
- ТТатьяна24 июня 2025Спасибо большое за экскурсию! С удовольствием прогулялись по старому городу, его колоритным улочкам, крепости. Информация подается очень доступно.
- ННина23 июня 2025Были на экскурссии в крепости с гидом Али, все прошло интересно, 3часа пролетели, много узнали про древний город Дербент, погуляли
- ААнастасия23 июня 2025Шикарная экскурсия. Отличная подача информации с тонким и уместным юмором. Роману огромное спасибо за приятно проведённое время и массу полезных знаний.
- ГГригорьева23 июня 2025Дербент поразил своей древностью и величием. Крепостные стены, узкие улочки, мечети и бани – каждый уголок города дышит историей. Мурад
- ззая23 июня 2025Очень хочу выразить огромную благодарность нашему гиду-экскурсоводу Мураду. Я была с ним в 3-х поездках по Дагестану 2025 г. Великолепное знание всех мест по которым проезжали, речь, стилистика, ударения, всё прекрасно. Доброжелательное отношение, рекомендую.
- ИИрина23 июня 2025Отличная экскурсия, всей семье очень понравилось! Спасибо большое!
Ответы на вопросы от путешественников по Дербенту
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Сколько стоит экскурсия по Дербенту в июне 2025
Сейчас в Дербенте можно забронировать 182 экскурсии от 300 до 35 000 со скидкой до 50%. Туристы уже оставили гидам 5739 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.78 из 5
Экскурсии в Дербент в Дагестанском регионе дают возможность погрузиться в необычную историю самого древнего города России. Тут можно увидеть древнейшую крепость, посетить церкви всех конфессий, пообедать в необычном ресторане или отправиться на завораживающие водопады. Ниже вы можете почитать отзывы о лучших экскурсиях и забронировать понравившийся экскурсионный тур