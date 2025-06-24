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ясно, что перед нами настоящий профессионал своего дела, влюбленный в историю родного края. Маршрут прогулки оказался продуманным до мелочей: от посещения величественной крепости Нарын-Кала до прогулок по живописным улицам старого города. Каждый объект сопровождался яркими рассказами о происхождении, значении и связанных с ними легендах. Эти рассказы позволили почувствовать особую ауру места, проникнуться духом древности и традиций. Отдельное спасибо хотелось бы выразить за чуткость и доброжелательность нашего гида. Мурад проявлял искренний интерес ко всем участникам группы, терпеливо выслушивал вопросы и старался сделать экскурсию комфортной и познавательной для каждого гостя. Особенно запомнилось посещение мечети Джума, где нам рассказали интересные факты о религии и архитектуре. А ещё полюбились небольшие остановки на уютных площадях, откуда открывались великолепные виды на Каспийское море. Для тех, кто планирует посетить Дербент впервые, настоятельно советую выбрать именно Мурада в качестве сопровождающего, ваш отдых станет насыщенным, информативным и приятным воспоминанием навсегда!