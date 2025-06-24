Мои заказы

Экскурсии в Дербенте

Найдено 182 экскурсии в Дербенте, цены от 300 ₽, скидки до 50%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2025 году
Джунгли Дагестана: групповая экскурсия в Самурский лиановый лес
На автобусе
На микроавтобусе
7.5 часов
27 отзывов
Групповая
до 19 чел.
Лучший выбор
Джунгли Дагестана: групповая экскурсия в Самурский лиановый лес
Отправьтесь в захватывающее путешествие по Самурскому лиановому лесу и пляжу «Чёрный песок». Включены трансфер, гид и обед
Начало: На улице Ленина
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
2 июл в 09:00
3000 ₽ за человека
Дербент: один из древнейших в мире
Пешая
3 часа
67 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
Дербент: путеводитель по древнейшим достопримечательностям
Познайте Дербент, пройдитесь по историческим местам и услышите уникальные рассказы от местных гидов
Начало: Возле цитадели Нарын-Кала
Расписание: в понедельник, вторник, среду и четверг в 09:00, в субботу и воскресенье в 09:00 и 14:00
Завтра в 09:00
2 июл в 09:00
2000 ₽ за человека
Из Дербента - в Сулакский каньон и бархан Сарыкум
На автобусе
12 часов
153 отзыва
Групповая
до 19 чел.
Путешествие по Дагестану: каньон, ГЭС и бархан Сарыкум
Встречайте рассвет в Дагестане, познавая культуру и природу на маршруте к Сулакскому каньону и бархану Сарыкум
Начало: В Дербенте на ул. Тагиева 4Я. (Приморская 16/5 по ...
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
2 июл в 06:00
3700 ₽ за человека
Дербент умеет удивлять: магалы, хаммамы и цитадель Нарын-Кала
Пешая
3 часа
11 отзывов
Групповая
до 13 чел.
Дербент умеет удивлять
Познакомьтесь с Дербентом через его крепость Нарын-Кала, старинные магалы и Девичью баню. Узнайте секреты древнего города и его культурное наследие
Начало: У цитадели Нарын-Кала
Расписание: ежедневно в 15:30
Завтра в 15:30
2 июл в 15:30
1300 ₽ за человека
Дербент - город контрастов
Пешая
3 часа
-
25%
98 отзывов
Групповая
до 15 чел.
Дербент - город контрастов
Прикоснуться к местной истории и легендам на экскурсии в мини-группе
Начало: У цитадели Нарын-кала
Расписание: ежедневно в 09:00, 13:00, 16:00 и 17:00
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
1500 ₽2000 ₽ за человека
Прогулка по вечернему Дербенту
Пешая
3.5 часа
38 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
Прогулка по вечернему Дербенту
Погрузитесь в атмосферу вечернего Дербента, исследуя его исторические улочки и современные достопримечательности. Вас ждут незабываемые виды и истории
Начало: Недалеко от крепости Нарын-Кала
Расписание: ежедневно в 19:00
Сегодня в 19:00
Завтра в 19:00
1500 ₽ за человека
Дербент - город историй
Пешая
1.5 часа
198 отзывов
Групповая
до 15 чел.
Дербент - город историй
Путешествие в самый древний город России - Дербент. Откройте для себя крепость Нарын-кала, магалы и старейшую мечеть страны. История ждет вас
Начало: У крепости Нарын-кала
Расписание: ежедневно в 09:00 и 16:00
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
1335 ₽ за человека
Дагестанская Швейцария: путешествие из Дербента
На машине
6 часов
29 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Дагестанская Швейцария: путешествие из Дербента
Раскройте потрясающие места Дагестана: древняя крепость, бурный водопад и советский экраноплан. Узнайте больше о традициях и истории региона
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
2 июл в 08:00
8000 ₽ за всё до 4 чел.
Восточный колорит древнего Дербента
Пешая
3 часа
-
50%
5 отзывов
Групповая
Восточный колорит древнего Дербента
Путешествие в Дербент - это возможность окунуться в историю и культуру древнего города, посетив его знаковые места и насладившись уникальной атмосферой
Начало: Возле крепости Нарын-Кала
Расписание: в четверг, субботу и воскресенье в 13:00
3 июл в 13:00
5 июл в 13:00
800 ₽1600 ₽ за человека
Экспресс-прогулка по Дербенту
Пешая
3 часа
135 отзывов
Групповая
до 20 чел.
Экспресс-прогулка по историческому Дербенту с профессиональным гидом
Исследуйте древний Дербент в компании опытного гида, погрузитесь в мир средневековья и культуры
Начало: В Дербенте
Расписание: ежедневно в 09:00, 13:00 и 17:00
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
900 ₽ за человека
Миры старинного Дербента
Пешая
2 часа
14 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
Миры старинного Дербента
Путешествие в Дербент обещает захватывающую прогулку по историческим местам, включая знаменитые крепостные ворота и старейшую мечеть России
Начало: У ворот Орта-капы
Завтра в 08:00
2 июл в 08:00
800 ₽ за человека
Дербент - первая встреча
Пешая
3 часа
-
15%
301 отзыв
Индивидуальная
до 8 чел.
Дербент - Первая встреча: История в каждом камне
Завораживающее путешествие по древнему Дербенту ждет вас. Откройте вековые тайны города вместе с нашим гидом
Начало: У крепости Нарын кала
Сегодня в 16:30
Завтра в 09:30
6800 ₽8000 ₽ за всё до 8 чел.
Из Дербента - к древней крепости, Хучнинскому водопаду и экраноплану «Лунь» (всё включено)
На автобусе
7.5 часов
43 отзыва
Групповая
до 19 чел.
Лучший выбор
Дербент: крепость, водопад и экраноплан «Лунь» (всё включено)
Посетите три уникальные локации в Дагестане: древнюю крепость, живописный водопад и экраноплан «Лунь». Включены трансфер, гид и обед из национальных блюд
Начало: В районе улицы Ленина
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
2 июл в 09:00
3300 ₽ за человека
Групповое путешествие из Дербента в Чеченскую республику
На автобусе
13 часов
25 отзывов
Групповая
до 19 чел.
Групповое путешествие из Дербента в Чеченскую республику
Побывать в Грозном, Аргуне, Шали и увидеть их главные достопримечательности
Начало: В Дербенте на УЛ.Х. Тагиева
Расписание: в среду, четверг, субботу и воскресенье в 06:00
2 июл в 06:00
3 июл в 06:00
3500 ₽ за человека
Из Дербента - в аул-призрак Гамсутль, Салтинскую теснину и на Чохские террасы
На автобусе
12 часов
46 отзывов
Групповая
до 20 чел.
Гамсутль, Салтинская теснина и Чохские террасы из Дербента
Погрузитесь в атмосферу забытого аула и величественных горных пейзажей, где каждый камень хранит историю
Начало: На улице Ленина
Расписание: во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 06:00
Завтра в 06:00
3 июл в 06:00
3700 ₽ за человека
Дагестанская Швейцария: сокровища Табасаранского района (из Дербента)
На машине
8 часов
32 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Дагестанская Швейцария: сокровища Табасаранского района (из Дербента)
Путешествие в Табасаран подарит вам уникальные впечатления: от древних крепостей до живописных водопадов и гостеприимных местных жителей
7 июл в 08:00
8 июл в 08:00
13 999 ₽ за всё до 4 чел.
Хунзах, Матлас и Каменная чаша
На машине
12 часов
9 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия: Хунзах, Матлас и Каменная чаша
Увлекательное путешествие по Дагестану: Хунзахское плато, водопад Тобот, Каменная чаша и Матлас. Включены трансфер, обед и услуги гида
Начало: В месте вашего проживания
Сегодня в 16:00
2 июл в 08:00
17 400 ₽ за всё до 4 чел.
Из Дербента - к Сулакскому каньону и другим чудесам
На машине
12 часов
8 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Дербента - к Сулакскому каньону и другим чудесам
Насладитесь красотой Сулакского каньона и других природных чудес Дагестана в индивидуальной экскурсии. Потрясающие виды и комфортный трансфер ждут вас
Начало: От места вашего проживания в Дербенте
Завтра в 07:00
2 июл в 07:00
14 500 ₽ за всё до 4 чел.
Хунзах, Матлас и «Каменная чаша»: поездка из Дербента
На автобусе
13 часов
69 отзывов
Групповая
до 19 чел.
Хунзах, Матлас и «Каменная чаша»: поездка из Дербента
Отправиться в отдаленные уголки Горного Дагестана на групповой автобусной экскурсии
Начало: В г. Дербент, УЛ.Х. Тагиева 4Я
Расписание: в понедельник, среду, пятницу и воскресенье в 07:00
2 июл в 07:00
4 июл в 07:00
3700 ₽ за человека
По историческим улочкам Дербента - на гольфкаре
1 час
-
20%
10 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
По историческим улочкам Дербента - на гольфкаре
Погрузитесь в историю Дербента, путешествуя на гольфкаре. Откройте для себя магалы, Джума-мечеть и многое другое в уникальной экскурсии
Начало: У крепости Нарын-Кала
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
8000 ₽10 000 ₽ за всё до 6 чел.
Путешествие по Южному Дагестану: крепость, водопад и экраноплан «Лунь»
На машине
4 часа
47 отзывов
Групповая
до 15 чел.
Путешествие по Южному Дагестану: природа, история и техника
Откройте красоту Южного Дагестана: водопад Хучнинский, крепость и экраноплан Лунь ждут вас
Начало: В районе площади Свободы
Расписание: в будние дни в 09:00, в субботу в 10:00, в воскресенье в 13:00
Завтра в 09:00
2 июл в 09:00
3500 ₽ за человека
Кубачи - в гости к горным ювелирам и оружейникам
На машине
10 часов
20 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Кубачи - в гости к горным ювелирам и оружейникам
Путешествие в Кубачи подарит вам уникальный опыт: мастер-классы по ювелирному делу и изготовлению клинков, а также знакомство с местной культурой
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 16:00
Завтра в 18:00
22 800 ₽ за всё до 6 чел.
Из Дербента - в Гоор, Кахиб и к Языку Тролля (в мини-группе)
На машине
На микроавтобусе
12 часов
17 отзывов
Групповая
до 16 чел.
Из Дербента - в Гоор, Кахиб и к Языку Тролля (в мини-группе)
Погрузитесь в историю Дагестана, посетив древние аулы Гоор и Кахиб, и сделайте уникальные фото на Языке Тролля. Гид расскажет интересные факты и легенды
Начало: Г. Дербент г. Избербаш г. Каспийск г. Махачкала
Расписание: в среду, пятницу и воскресенье в 07:00
2 июл в 07:00
4 июл в 07:00
3700 ₽ за человека
В Гуниб и Карадахскую теснину - с групповой экскурсией (всё включено)
На автобусе
На микроавтобусе
13 часов
11 отзывов
Групповая
до 19 чел.
Лучший выбор
В Гуниб и Карадахскую теснину - с групповой экскурсией (всё включено)
Побывать в горах, где вас ждут не только прекрасные пейзажи, но и исторические места
Начало: На ул. Ленина 41
Расписание: в понедельник, среду, пятницу и субботу в 06:00
2 июл в 06:00
4 июл в 06:00
3700 ₽ за человека
Путешествие мечты: Сулакский каньон и бархан Сарыкум
На машине
На катере
12 часов
26 отзывов
Водная прогулка
Путешествие мечты в Дербенте: Сулакский каньон и Сарыкум
Вас ждет захватывающее путешествие по самым живописным уголкам Дагестана с комфортом и новыми впечатлениями
Начало: В Дербенте, Избербаше или Махачкале
Завтра в 07:00
2 июл в 07:00
20 000 ₽ за всё до 4 чел.
Из Дербента - на юг Дагестана
На машине
4.5 часа
-
10%
36 отзывов
Индивидуальная
Из Дербента - на юг Дагестана: экраноплан, крепость, водопад
Отправляйтесь в захватывающее путешествие по югу Дагестана. Вас ждут экраноплан «Лунь», крепость семи братьев, Ханагский водопад и музей Табасаранского быта
Начало: Экскурсии начинается из г. Дербент или за дополнит...
Завтра в 08:00
2 июл в 08:00
от 9360 ₽10 400 ₽ за человека
Древний Дербент и цитадель Нарын-Кала
Пешая
3.5 часа
56 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Дербент: живая история в цитадели Нарын-Кала и улочках Старого города
Погрузитесь в вековую историю Дербента, исследуя древние крепости и узкие улочки с нашим гидом
Начало: Возле крепости Нарын-кала
3 июл в 09:00
4 июл в 09:00
8000 ₽ за всё до 5 чел.
Горный аул Кубачи - погружение в мир настоящего Дагестана
На машине
7 часов
17 отзывов
Групповая
до 18 чел.
Путешествие в Кубачи: традиции и мастерство дагестанских ремесленников
Вас ждет увлекательное путешествие в сердце Дагестана, где живая история и мастерство сочетаются с природой
Начало: В Дербенте
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
2 июл в 08:00
7700 ₽ за человека
Южный Дагестан - за один день
На машине
11 часов
7 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Южный Дагестан - за один день
Открыть историю Дербента и познакомиться с главными визитными карточками региона
Завтра в 09:00
2 июл в 09:00
24 900 ₽ за всё до 6 чел.
Самурский лес: изумрудная сказка России
На машине
6 часов
73 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Самурский лес Дербент: Эксклюзивное путешествие в джунгли России
Погрузитесь в зелёные чудеса Самурского леса, где диковинные животные и растения оживают в рассказах гида-биолога
Начало: От места вашего проживания
Завтра в 09:00
2 июл в 09:00
от 12 900 ₽ за всё до 6 чел.
Заповедный Южный Дагестан
На машине
5 часов
-
10%
5 отзывов
Индивидуальная
Заповедный Южный Дагестан: природа и история
Отправьтесь в уникальное путешествие по Южному Дагестану. Живописные ущелья, старинные башни и мечети, экраноплан «Лунь» ждут вас
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
2 июл в 09:00
от 10 350 ₽11 500 ₽ за человека
Крепость Нарын-Кала: отголоски прошлого
Пешая
1 час
14 отзывов
Групповая
до 20 чел.
Крепость Нарын-Кала: отголоски прошлого
Нарын-Кала в Дербенте - это место, где история оживает. Откройте для себя величие древней цитадели и насладитесь захватывающими видами на горы и море
Начало: У Цитадели «Нарын-кала»
Расписание: ежедневно в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00 и 17:00
Сегодня в 16:00
Завтра в 10:00
300 ₽ за человека
Аудиопрогулка по Дербенту
Пешая
2 часа
2 отзыва
Аудиогид
Аудиоэкскурсия по Дербенту: путешествие через века
Погрузитесь в историю Дербента с аудиогидом. Отправляйтесь в путешествие по времени, открывая секреты древних мест
Начало: Возле крепости Нарын-Кала
Сегодня в 16:00
Завтра в 08:00
590 ₽ за человека
Гастро-тур по Дербенту
На автобусе
6 часов
24 отзыва
Групповая
до 19 чел.
Гастро-тур по Дербенту: погружение в мир дагестанской кухни и культуры
Познакомьтесь с богатым кулинарным и культурным наследием Дербента в рамках одного захватывающего путешествия
Начало: Г. Дербент, УЛ.Х. Тагиева, д. 4Я. (Приморская 16/5...
Расписание: в понедельник, среду, пятницу и воскресенье в 10:00
2 июл в 10:00
4 июл в 10:00
5500 ₽ за человека
2 в 1: Сулакский каньон и бархан Сарыкум из Дербента
На автобусе
10 часов
217 отзывов
Групповая
до 20 чел.
Лучший выбор
2 в 1: Сулакский каньон и бархан Сарыкум из Дербента (всё включено)
Отправляйтесь в незабываемое путешествие по Дагестану! Вас ждут Сулакский каньон, бархан Сарыкум и Чиркейское водохранилище. Всё включено
Начало: На улице Ленина в Дербенте
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
2 июл в 06:00
3900 ₽ за человека
Огни ночного Дербента
Пешая
3 часа
4 отзыва
Групповая
Огни ночного Дербента
Погрузитесь в атмосферу ночного Дербента, прогуливаясь по его историческим улочкам и наслаждаясь уникальным световым шоу в парке
Начало: У цитадели Нарын-кала
Расписание: ежедневно в 16:00
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
1200 ₽ за человека
Магия старинного Дербента
Пешая
2.5 часа
64 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Магия старинного Дербента: путешествие по древним улицам
Познайте тайны Дербента, пройдитесь по древним улицам и почувствуйте дух времени в групповой экскурсии
Начало: На смотровой площадке цитадели Нарын-кала
Сегодня в 16:00
Завтра в 08:30
7000 ₽ за всё до 6 чел.
Аулы Кахиб и Гоор: групповая экскурсия из Дербента
На автобусе
На микроавтобусе
12 часов
2 отзыва
Групповая
до 18 чел.
Аулы Кахиб и Гоор: групповая экскурсия
Погрузитесь в атмосферу древних аулов Кахиб и Гоор, ощутите дух истории и насладитесь захватывающими видами горных ландшафтов
Начало: У ТЦ «Россия»
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
2 июл в 06:00
3700 ₽ за человека
Грозный, Шали и Аргун - групповая экскурсия из Дербента
На автобусе
На микроавтобусе
13 часов
28 отзывов
Групповая
до 19 чел.
Грозный, Шали и Аргун - групповая экскурсия из Дербента
Уникальная групповая экскурсия из Дербента: Аргун, Шали, Грозный. Величественные мечети, панорамы городов и местная кухня ждут вас
Начало: Ул. Ленина
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг и субботу в 06:00, в воскресенье в 08:30
Завтра в 06:00
2 июл в 06:00
2950 ₽ за человека
Чечня во всей красе: поездка из Дербента в Грозный, Аргун и Шали
На автобусе
13 часов
1 отзыв
Групповая
до 19 чел.
Чечня во всей красе: поездка из Дербента в Грозный, Аргун и Шали
Познакомиться с историей республики через архитектуру и традиции
Начало: В районе улицы Мамедбекова
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
2 июл в 06:00
2800 ₽ за человека
Старый Дербент: обзорная экскурсия
Пешая
2.5 часа
1 отзыв
Групповая
до 20 чел.
Захватывающая прогулка по Дербенту
Погрузитесь в атмосферу древнего Дербента, где каждая улица хранит свои тайны. Откройте для себя архитектурные шедевры и культурные традиции города
Начало: У крепости Нарын-Кала
Расписание: ежедневно в 09:00, 13:00 и 17:00
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
1500 ₽ за человека
Винное искусство в Дербенте
Пешая
2 часа
2 отзыва
Групповая
Винное искусство в Дербенте
Почувствуйте атмосферу Дербента, пройдитесь по его улицам и насладитесь местными винами. Откройте для себя тайны виноделия на заводе
Начало: На площади Свободы
Расписание: в понедельник, вторник, четверг и пятницу в 11:30
Завтра в 11:30
3 июл в 11:30
5000 ₽ за человека
Дербент - путешествие сквозь века
Пешая
3 часа
1 отзыв
Групповая
до 15 чел.
Дербент - путешествие сквозь века
Познакомьтесь с Дербентом через его историю и современность. Прогулка по магалам и центральным улицам раскроет секреты этого уникального города
Начало: У крепости Нарын-Кала
Расписание: ежедневно в 15:00
Завтра в 15:00
2 июл в 15:00
1499 ₽ за человека
Трансфер из аэропорта в любую точку Дербента или обратно
На машине
2 часа
2 отзыва
Индивидуальная
до 1 чел.
Индивидуальный трансфер в Дербенте
Удобный трансфер из аэропорта Уйташ в Дербент обеспечит комфортное начало вашего путешествия. Опытный водитель встретит вас и довезёт до места назначения
Начало: В аэропорту Уйташ
Сегодня в 16:00
Завтра в 08:00
6500 ₽ за экскурсию
Сулакский каньон и не только - глазами гида-горца! (из Дербента)
На машине
13 часов
2 отзыва
Индивидуальная
до 7 чел.
Сулакский каньон и не только - глазами гида-горца
Уникальная экскурсия из Дербента: бархан Сарыкум, Сулакский каньон, Чиркейское озеро. Погрузитесь в культуру и природу Дагестана с гидом-горцем
4 июл в 08:00
5 июл в 08:00
20 000 ₽ за всё до 7 чел.

Что посмотреть в Дербенте на экскурсиях?

Интересные экскурсии по Дербенту способны завлечь на весь день. Турист, отправившийся в путешествие, может пойти на прогулку по историческим достопримечательностям, пройтись по окрестностям города, осмотреть следы великих цивилизаций древности. В Дербенте уникальная архитектура, множество религиозных достопримечательностей, завораживающая природа с высокими горами и шумными водопадами. На автобусе можно доехать до глубочайших каньонов, посмотреть на Матласские водопады, уникальный Бархан Сарыкум, Озеро Мочох. На большинство экскурсий можно с детьми — им будет интересно посмотреть на неукротимую восточную природу

Местные экскурсоводы

На сайте вы можете забронировать лучшие экскурсии в Дербент. В нашем каталоге представлен большой выбор всевозможных экскурсионных туров: от пеших прогулок по городу до выездных маршрутов по главным достопримечательностям. Рядом с каждым предложением вы можете почитать отзывы от других реальных путешественников

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    24 июня 2025
    Из Дербента - в аул-призрак Гамсутль, Салтинскую теснину и на Чохские террасы
    Всё прошло отлично рекомендую. Эльвина молодец всё доходчиво объясняла, к каждому туристу внимательна.
  • Н
    Надежда
    24 июня 2025
    Из Дербента - на юг Дагестана
    Отличная экскурсия с посещением водопада, крепости, экраноплана. Услышали много легенд, узнали много исторических фактов. Завершили экскурсию чаепитием.
    Отличная экскурсия с посещением водопада, крепости, экраноплана. Услышали много легенд, узнали много исторических фактов. Завершили экскурсиюОтличная экскурсия с посещением водопада, крепости, экраноплана. Услышали много легенд, узнали много исторических фактов. Завершили экскурсиюОтличная экскурсия с посещением водопада, крепости, экраноплана. Услышали много легенд, узнали много исторических фактов. Завершили экскурсию
  • А
    Андрей
    24 июня 2025
    Экспресс-прогулка по Дербенту
    Экскурсия в Дербент была потрясающей, и большую роль в этом сыграл наш замечательный экскурсовод Мурад. С первых минут знакомства стало
    читать дальше

    ясно, что перед нами настоящий профессионал своего дела, влюбленный в историю родного края. Маршрут прогулки оказался продуманным до мелочей: от посещения величественной крепости Нарын-Кала до прогулок по живописным улицам старого города. Каждый объект сопровождался яркими рассказами о происхождении, значении и связанных с ними легендах. Эти рассказы позволили почувствовать особую ауру места, проникнуться духом древности и традиций. Отдельное спасибо хотелось бы выразить за чуткость и доброжелательность нашего гида. Мурад проявлял искренний интерес ко всем участникам группы, терпеливо выслушивал вопросы и старался сделать экскурсию комфортной и познавательной для каждого гостя. Особенно запомнилось посещение мечети Джума, где нам рассказали интересные факты о религии и архитектуре. А ещё полюбились небольшие остановки на уютных площадях, откуда открывались великолепные виды на Каспийское море. Для тех, кто планирует посетить Дербент впервые, настоятельно советую выбрать именно Мурада в качестве сопровождающего, ваш отдых станет насыщенным, информативным и приятным воспоминанием навсегда!

  • И
    Ирина
    24 июня 2025
    Хунзах, Матлас и «Каменная чаша»: поездка из Дербента
    Большое спасибо за прекрасную экскурсию, за подобранные интересные локации! Несмотря на то, что я бронировала накануне утром, для нас смогли найти
    читать дальше

    гида и компаньонов. Ездили впятером (+ гид/водитель Расим). Расиму огромная благодарность за интересную экскурсию, за ответственность, внимание к нам. Экскурсия долгая, и он прекрасно "держал энергию группы" весь день. Как водитель тоже показал себя профи - на серпантине во время дождя, вел машину аккуратно и внимательно. Обед был в потрясающем месте, очень вкусный и сытный. Про красоты не пишу намеренно, - просто поезжайте и посмотрите. Дух захватывает!

    Большое спасибо за прекрасную экскурсию, за подобранные интересные локации!Большое спасибо за прекрасную экскурсию, за подобранные интересные локации!Большое спасибо за прекрасную экскурсию, за подобранные интересные локации!Большое спасибо за прекрасную экскурсию, за подобранные интересные локации!Большое спасибо за прекрасную экскурсию, за подобранные интересные локации!Большое спасибо за прекрасную экскурсию, за подобранные интересные локации!Большое спасибо за прекрасную экскурсию, за подобранные интересные локации!Большое спасибо за прекрасную экскурсию, за подобранные интересные локации!Большое спасибо за прекрасную экскурсию, за подобранные интересные локации!
  • Т
    Татьяна
    24 июня 2025
    Миры старинного Дербента
    Спасибо большое за экскурсию! С удовольствием прогулялись по старому городу, его колоритным улочкам, крепости. Информация подается очень доступно.
  • Н
    Нина
    23 июня 2025
    Дербент - город контрастов
    Были на экскурссии в крепости с гидом Али, все прошло интересно, 3часа пролетели, много узнали про древний город Дербент, погуляли
    читать дальше

    по магалам, послушали истории от гида, прекрасные виды, хорошее настроение, по пути купили сладости к чаю, получили массу положительных эмоций от компании, спасибо

    Были на экскурссии в крепости с гидом Али, все прошло интересно, 3часа пролетели, много узнали проБыли на экскурссии в крепости с гидом Али, все прошло интересно, 3часа пролетели, много узнали проБыли на экскурссии в крепости с гидом Али, все прошло интересно, 3часа пролетели, много узнали проБыли на экскурссии в крепости с гидом Али, все прошло интересно, 3часа пролетели, много узнали проБыли на экскурссии в крепости с гидом Али, все прошло интересно, 3часа пролетели, много узнали проБыли на экскурссии в крепости с гидом Али, все прошло интересно, 3часа пролетели, много узнали проБыли на экскурссии в крепости с гидом Али, все прошло интересно, 3часа пролетели, много узнали проБыли на экскурссии в крепости с гидом Али, все прошло интересно, 3часа пролетели, много узнали проБыли на экскурссии в крепости с гидом Али, все прошло интересно, 3часа пролетели, много узнали проБыли на экскурссии в крепости с гидом Али, все прошло интересно, 3часа пролетели, много узнали про
  • А
    Анастасия
    23 июня 2025
    Дербент умеет удивлять: магалы, хаммамы и цитадель Нарын-Кала
    Шикарная экскурсия. Отличная подача информации с тонким и уместным юмором. Роману огромное спасибо за приятно проведённое время и массу полезных знаний.
  • Г
    Григорьева
    23 июня 2025
    Экспресс-прогулка по Дербенту
    Дербент поразил своей древностью и величием. Крепостные стены, узкие улочки, мечети и бани – каждый уголок города дышит историей. Мурад
    читать дальше

    не только показал нам главные достопримечательности, но и поделился малоизвестными легендами и преданиями, которые сделали нашу экскурсию незабываемой. Благодаря Мураду, Дербент останется в нашей памяти не просто как точка на карте, а как город с богатой историей и культурой. Рекомендую всем, кто хочет узнать Дербент по-настоящему, обратится к данному турагентству.

  • з
    зая
    23 июня 2025
    Экспресс-прогулка по Дербенту
    Очень хочу выразить огромную благодарность нашему гиду-экскурсоводу Мураду. Я была с ним в 3-х поездках по Дагестану 2025 г. Великолепное знание всех мест по которым проезжали, речь, стилистика, ударения, всё прекрасно. Доброжелательное отношение, рекомендую.
    Очень хочу выразить огромную благодарность нашему гиду-экскурсоводу Мураду. Я была с ним в 3-х поездках по
  • И
    Ирина
    23 июня 2025
    Миры старинного Дербента
    Отличная экскурсия, всей семье очень понравилось! Спасибо большое!

Ответы на вопросы от путешественников по Дербенту

Самые популярные экскурсии в Дербенте
В июне 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 45
  1. Джунгли Дагестана: групповая экскурсия в Самурский лиановый лес
  2. Дербент: один из древнейших в мире
  3. Из Дербента - в Сулакский каньон и бархан Сарыкум
  4. Дербент умеет удивлять: магалы, хаммамы и цитадель Нарын-Кала
  5. Дербент - город контрастов
Что посмотреть в Дербенте
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Крепость Нарын-Кала
  2. Сулакский каньон
  3. Самое главное
  4. Джума-Мечеть
  5. Экраноплан «Лунь»
  6. Девичьи бани
  7. Старый город
  8. Бархан Сарыкум
  9. Гамсутль
  10. Матлас
Сколько стоит экскурсия по Дербенту в июне 2025
Сейчас в Дербенте можно забронировать 182 экскурсии от 300 до 35 000 со скидкой до 50%. Туристы уже оставили гидам 5739 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.78 из 5
Экскурсии в Дербент в Дагестанском регионе дают возможность погрузиться в необычную историю самого древнего города России. Тут можно увидеть древнейшую крепость, посетить церкви всех конфессий, пообедать в необычном ресторане или отправиться на завораживающие водопады. Ниже вы можете почитать отзывы о лучших экскурсиях и забронировать понравившийся экскурсионный тур