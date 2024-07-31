Что ещё посмотреть – экскурсии в Дербенте

Найдено 3 экскурсии в категории «Что ещё посмотреть» в Дербенте, цены от 3 000 ₽, скидки до 30%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Хунзах, Матлас и «Каменная чаша»: поездка из Дербента
На автобусе
50 отзывов
13 часов
Групповая
до 19 чел.
Хунзах, Матлас и «Каменная чаша»: поездка из Дербента
Отправиться в отдаленные уголки Горного Дагестана на групповой автобусной экскурсии
Начало: В г. Дербент, УЛ.Х. Тагиева
Завтра в 07:00
6 авг в 07:00
3 500 за человека
Путешествие по Южному Дагестану: крепость, водопад и экраноплан Лунь
На машине
38 отзывов
4 часа
Групповая
до 15 чел.
Путешествие по Южному Дагестану: природа, история и техника
Откройте красоту Южного Дагестана: водопад Хучнинский, крепость и экраноплан Лунь ждут вас
Начало: В районе площади Свободы
Расписание: в будние дни в 09:00, в субботу в 10:00, в воскресенье в 13:00
6 авг в 09:00
7 авг в 09:00
3 000 за человека
Гамсутль и Чохские террасы: групповая экскурсия из Дербента
На машине
На микроавтобусе
скидка
30%
13 часов
Групповая
до 18 чел.
Гамсутль и Чохские террасы: групповая экскурсия из Дербента
Посетить одно из древнейших поселений Дагестана и увидеть знаменитые рукотворные террасы
Начало: В районе ТЦ «Россия» в Дербенте
Завтра в 06:00
6 авг в 06:00
50003 500 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Олеся
    31 июля 2024
    Хунзах, Матлас и «Каменная чаша»: поездка из Дербента
    Поездка очень понравилась, маршрут интересный, с красивейшими высокогорными пейзажами. Гид и водитель- это отдельный вид искусства))) они дополняли друг-друга)))экскурсия была насыщенная,
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    все по делу, ничего лишнего и естественно дагестанский юмор. Большое спасибо, за хорошо проведенное время, интересные рассказы, вкусную еду!!! Не большое дополнение. Нас, без сопровождения не оставляли. Не было такого:" вы вон там спускайтесь, пройдете, поднимитесь и я вас встречу". Мы всегда были под присмотром))) И за это Вам, отдельное спасибо!

    Поездка очень понравилась, маршрут интересный, с красивейшими высокогорными пейзажамиПоездка очень понравилась, маршрут интересный, с красивейшими высокогорными пейзажамиПоездка очень понравилась, маршрут интересный, с красивейшими высокогорными пейзажамиПоездка очень понравилась, маршрут интересный, с красивейшими высокогорными пейзажамиПоездка очень понравилась, маршрут интересный, с красивейшими высокогорными пейзажамиПоездка очень понравилась, маршрут интересный, с красивейшими высокогорными пейзажамиПоездка очень понравилась, маршрут интересный, с красивейшими высокогорными пейзажамиПоездка очень понравилась, маршрут интересный, с красивейшими высокогорными пейзажамиПоездка очень понравилась, маршрут интересный, с красивейшими высокогорными пейзажамиПоездка очень понравилась, маршрут интересный, с красивейшими высокогорными пейзажами
  • Е
    Елена
    16 июля 2024
    Хунзах, Матлас и «Каменная чаша»: поездка из Дербента
    Было очень интересно, красиво, познавательно. Гид Мирза очень интересно рассказывал, отвечал на вопросы, юморил))) водитель Адыль аккуратно вел машину, по каждому требованию пассажиров были остановки. Все здорово!!!
    Было очень интересно, красиво, познавательно. Гид Мирза очень интересно рассказывал, отвечал на вопросы, юморил))) водитель Адыль
  • Т
    Татьяна
    13 июля 2024
    Путешествие по Южному Дагестану: крепость, водопад и экраноплан Лунь
    Экскурсия-поездка с гидом и водителем Андреем нам очень понравилась. Андрей оказался очень внимательным и уважительным гидом, который с увлечением рассказывал
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    о своём родном крае. Мы посетили и осмотрели крепость семи братьев и одной сестры, насладились чудесными видами на окрестности и послушали интересные легенды. Далее увидели Хучнинский водопад и это зрелище было по-настоящему завораживающим. Впечатлило посещение экраноплана «Лунь» - интересный и очень масштабный объект прошедшей эпохи. Стройка будущего парка несколько портит впечатление, но, несмотря на это, мы сделали здесь множество эффектных фото. Андрей делал всё возможное, чтобы мы почувствовали красоту и богатство Дагестана, его знания и интересные истории сделали поездку незабываемой. Огромное спасибо за прекрасно организованный отдых, мы обязательно вернёмся снова!

  • Л
    Лилия
    9 июля 2024
    Хунзах, Матлас и «Каменная чаша»: поездка из Дербента
    Насыщенная пррграмма под руководством опытного гида, знания и навыки работы с гостями, спасибо туркомпании за хороший маршрут, за обед до отвалу из несңольких блюд (это что-то!) все понравилось, рекомендую. Ггстеприимство по-дагестански, хорошие впечатления! Успехов!
  • И
    Ирина
    28 июня 2024
    Путешествие по Южному Дагестану: крепость, водопад и экраноплан Лунь
    По Южному Дагестану нас возил гид Фарман, сам по себе интереснейший человек, он еще и с большой любовью и гордостью
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    показывал свои родные места, много рассказывал как об истории, так и о современной жизни. Это всегда очень интересно - погрузиться в совершенно другой мир, такой, как Дагестан. Обалденная природа, особый колорит республики, где еще слышны отголоски древности, ну и конечно же, завтрак, состоявший из горячего хлеба, домашнего сыра и дагестанских помидоров - прямо на смотровой площадке над пропастью - все это незабываемо! Очень рекомендую!

  • Д
    Дмитрий
    24 июня 2024
    Путешествие по Южному Дагестану: крепость, водопад и экраноплан Лунь
    Очень понравилась экскурсия на Хучнинский водопад и экраноплан Лунь! Большое спасибо нашему гиду Андрею за интересную и насыщенную поездку!
    Очень понравилась экскурсия на Хучнинский водопад и экраноплан Лунь! Большое спасибо нашему гиду Андрею за интересную и насыщенную поездку!Очень понравилась экскурсия на Хучнинский водопад и экраноплан Лунь! Большое спасибо нашему гиду Андрею за интересную и насыщенную поездку!Очень понравилась экскурсия на Хучнинский водопад и экраноплан Лунь! Большое спасибо нашему гиду Андрею за интересную и насыщенную поездку!Очень понравилась экскурсия на Хучнинский водопад и экраноплан Лунь! Большое спасибо нашему гиду Андрею за интересную и насыщенную поездку!Очень понравилась экскурсия на Хучнинский водопад и экраноплан Лунь! Большое спасибо нашему гиду Андрею за интересную и насыщенную поездку!

Ответы на вопросы от путешественников по Дербенту в категории «Что ещё посмотреть»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Дербенте
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Хунзах, Матлас и «Каменная чаша»: поездка из Дербента
  2. Путешествие по Южному Дагестану: крепость, водопад и экраноплан Лунь
  3. Гамсутль и Чохские террасы: групповая экскурсия из Дербента
Какие места ещё посмотреть в Дербенте
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Крепость Нарын-Кала
  2. Бархан Сарыкум
  3. Джума-Мечеть
  4. Самое главное
  5. Сулакский каньон
  6. Экраноплан «Лунь»
  7. Девичьи бани
  8. Старый город
  9. Гамсутль
  10. Водопад Тобот
Сколько стоит экскурсия по Дербенту в августе 2024
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