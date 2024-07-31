13 часов
Групповая
до 19 чел.
Хунзах, Матлас и «Каменная чаша»: поездка из Дербента
Отправиться в отдаленные уголки Горного Дагестана на групповой автобусной экскурсии
Начало: В г. Дербент, УЛ.Х. Тагиева
Завтра в 07:00
6 авг в 07:00
3 500₽ за человека
4 часа
Групповая
до 15 чел.
Путешествие по Южному Дагестану: природа, история и техника
Откройте красоту Южного Дагестана: водопад Хучнинский, крепость и экраноплан Лунь ждут вас
Начало: В районе площади Свободы
Расписание: в будние дни в 09:00, в субботу в 10:00, в воскресенье в 13:00
6 авг в 09:00
7 авг в 09:00
3 000₽ за человека
скидка
30%
13 часов
Групповая
до 18 чел.
Гамсутль и Чохские террасы: групповая экскурсия из Дербента
Посетить одно из древнейших поселений Дагестана и увидеть знаменитые рукотворные террасы
Начало: В районе ТЦ «Россия» в Дербенте
Завтра в 06:00
6 авг в 06:00
50003 500₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ООлеся31 июля 2024Поездка очень понравилась, маршрут интересный, с красивейшими высокогорными пейзажами. Гид и водитель- это отдельный вид искусства))) они дополняли друг-друга)))экскурсия была насыщенная,
- ЕЕлена16 июля 2024Было очень интересно, красиво, познавательно. Гид Мирза очень интересно рассказывал, отвечал на вопросы, юморил))) водитель Адыль аккуратно вел машину, по каждому требованию пассажиров были остановки. Все здорово!!!
- ТТатьяна13 июля 2024Экскурсия-поездка с гидом и водителем Андреем нам очень понравилась. Андрей оказался очень внимательным и уважительным гидом, который с увлечением рассказывал
- ЛЛилия9 июля 2024Насыщенная пррграмма под руководством опытного гида, знания и навыки работы с гостями, спасибо туркомпании за хороший маршрут, за обед до отвалу из несңольких блюд (это что-то!) все понравилось, рекомендую. Ггстеприимство по-дагестански, хорошие впечатления! Успехов!
- ИИрина28 июня 2024По Южному Дагестану нас возил гид Фарман, сам по себе интереснейший человек, он еще и с большой любовью и гордостью
- ДДмитрий24 июня 2024Очень понравилась экскурсия на Хучнинский водопад и экраноплан Лунь! Большое спасибо нашему гиду Андрею за интересную и насыщенную поездку!
Ответы на вопросы от путешественников по Дербенту в категории «Что ещё посмотреть»
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