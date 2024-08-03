3 часа
Групповая
до 15 чел.
Когда Дербент засыпает: вечерняя обзорная экскурсия по древним улицам
Проникнуть в сны города и прикоснуться к его легендам и тайнам
Начало: У цитадели Нарын-кала
Расписание: ежедневно в 17:00
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
1 000₽ за человека
10 часов
Групповая
до 20 чел.
Лучший выбор2 в 1: Сулакский каньон и бархан Сарыкум из Дербента (всё включено)
Отправляйтесь в незабываемое путешествие по Дагестану! Вас ждут Сулакский каньон, бархан Сарыкум и Чиркейское водохранилище. Всё включено
Начало: На улице Ленина в Дербенте
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
6 авг в 06:00
3 700₽ за человека
3 часа
Групповая
до 15 чел.
Дербент - город историй: групповая экскурсия
Погрузитесь в атмосферу древнего Дербента. Посетите крепость Нарын-кала, магалы и старейшую мечеть России. Откройте для себя культурное наследие города
Начало: У крепости Нарын кала
Расписание: ежедневно в 09:00 и 17:00
Завтра в 09:00
6 авг в 09:00
1 500₽ за человека
13 часов
Групповая
до 19 чел.
Хунзах, Матлас и «Каменная чаша»: поездка из Дербента
Отправиться в отдаленные уголки Горного Дагестана на групповой автобусной экскурсии
Начало: В г. Дербент, УЛ.Х. Тагиева
Завтра в 07:00
6 авг в 07:00
3 500₽ за человека
скидка
30%
13 часов
Групповая
до 18 чел.
Гамсутль и Чохские террасы: групповая экскурсия из Дербента
Посетить одно из древнейших поселений Дагестана и увидеть знаменитые рукотворные террасы
Начало: В районе ТЦ «Россия» в Дербенте
Завтра в 06:00
6 авг в 06:00
50003 500₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья3 августа 2024Экскурсия огонь, Камаля обаятельная девушка, было очень интересно и познавательно!
- ССергей3 августа 2024Приятно слышать экскурсовода влюбленного в свой родной город, отлично знающего его историю и традиции. Спасибо Али за прекрасную экскурсию.
- ММарина1 августа 2024Очень интересная, красивая и познавательная экскурсия. Гид Камаля- умница! Прекрасный рассказчик, знает историю своего родного края. Отвечала на любые вопросы, скучать было некогда! Отлично!
- ААнна31 июля 2024Нам очень понравилась экскурсия! Камаля рассказывала очень интересно о самой крепости, Дербенте, о культуре Дагестана. Создала очень душевную атмосферу общения.
- ООлеся31 июля 2024Поездка очень понравилась, маршрут интересный, с красивейшими высокогорными пейзажами. Гид и водитель- это отдельный вид искусства))) они дополняли друг-друга)))экскурсия была насыщенная,
- ООльга29 июля 2024Без изюминки) монотонно… маршрут хороший, нашлись быстро, время погулять по крепости было. Купили сладости и миндальные пирожки. Спасибо!
- ИИрина28 июля 2024всё отлично, спасибо
- ККсения28 июля 2024Получили огромное удовольствие от тура. Великолепные локации, продуманный маршрут, четко рассчитанный по времени. И конечно же, красавчик гид Энвер! Очень
- ААлександра27 июля 2024Великолепная экскурсия, с которой обязательно стоит начать свое пребывание в Дербенте!
- ЕЕлена16 июля 2024Было очень интересно, красиво, познавательно. Гид Мирза очень интересно рассказывал, отвечал на вопросы, юморил))) водитель Адыль аккуратно вел машину, по каждому требованию пассажиров были остановки. Все здорово!!!
Ответы на вопросы от путешественников по Дербенту в категории «Экскурсии для пенсионеров»
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