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все по делу, ничего лишнего и естественно дагестанский юмор. Большое спасибо, за хорошо проведенное время, интересные рассказы, вкусную еду!!! Не большое дополнение. Нас, без сопровождения не оставляли. Не было такого:" вы вон там спускайтесь, пройдете, поднимитесь и я вас встречу". Мы всегда были под присмотром))) И за это Вам, отдельное спасибо!