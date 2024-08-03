Экскурсии для пенсионеров

Найдено 5 экскурсий в категории «Экскурсии для пенсионеров» в Дербенте, цены от 1 000 ₽, скидки до 30%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Когда Дербент засыпает: вечерняя обзорная экскурсия по древним улицам
Пешая
70 отзывов
3 часа
Групповая
до 15 чел.
Когда Дербент засыпает: вечерняя обзорная экскурсия по древним улицам
Проникнуть в сны города и прикоснуться к его легендам и тайнам
Начало: У цитадели Нарын-кала
Расписание: ежедневно в 17:00
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
1 000 за человека
2 в 1: Сулакский каньон и бархан Сарыкум из Дербента (всё включено)
На автобусе
143 отзыва
10 часов
Групповая
до 20 чел.
Лучший выбор
2 в 1: Сулакский каньон и бархан Сарыкум из Дербента (всё включено)
Отправляйтесь в незабываемое путешествие по Дагестану! Вас ждут Сулакский каньон, бархан Сарыкум и Чиркейское водохранилище. Всё включено
Начало: На улице Ленина в Дербенте
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
6 авг в 06:00
3 700 за человека
Дербент - город историй
Пешая
160 отзывов
3 часа
Групповая
до 15 чел.
Дербент - город историй: групповая экскурсия
Погрузитесь в атмосферу древнего Дербента. Посетите крепость Нарын-кала, магалы и старейшую мечеть России. Откройте для себя культурное наследие города
Начало: У крепости Нарын кала
Расписание: ежедневно в 09:00 и 17:00
Завтра в 09:00
6 авг в 09:00
1 500 за человека
Хунзах, Матлас и «Каменная чаша»: поездка из Дербента
На автобусе
50 отзывов
13 часов
Групповая
до 19 чел.
Хунзах, Матлас и «Каменная чаша»: поездка из Дербента
Отправиться в отдаленные уголки Горного Дагестана на групповой автобусной экскурсии
Начало: В г. Дербент, УЛ.Х. Тагиева
Завтра в 07:00
6 авг в 07:00
3 500 за человека
Гамсутль и Чохские террасы: групповая экскурсия из Дербента
На машине
На микроавтобусе
скидка
30%
13 часов
Групповая
до 18 чел.
Гамсутль и Чохские террасы: групповая экскурсия из Дербента
Посетить одно из древнейших поселений Дагестана и увидеть знаменитые рукотворные террасы
Начало: В районе ТЦ «Россия» в Дербенте
Завтра в 06:00
6 авг в 06:00
50003 500 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    3 августа 2024
    Дербент - город историй
    Экскурсия огонь, Камаля обаятельная девушка, было очень интересно и познавательно!
    Экскурсия огонь, Камаля обаятельная девушка, было очень интересно и познавательно!Экскурсия огонь, Камаля обаятельная девушка, было очень интересно и познавательно!
  • С
    Сергей
    3 августа 2024
    Когда Дербент засыпает: вечерняя обзорная экскурсия по древним улицам
    Приятно слышать экскурсовода влюбленного в свой родной город, отлично знающего его историю и традиции. Спасибо Али за прекрасную экскурсию.
  • М
    Марина
    1 августа 2024
    Дербент - город историй
    Очень интересная, красивая и познавательная экскурсия. Гид Камаля- умница! Прекрасный рассказчик, знает историю своего родного края. Отвечала на любые вопросы, скучать было некогда! Отлично!
  • А
    Анна
    31 июля 2024
    Дербент - город историй
    Нам очень понравилась экскурсия! Камаля рассказывала очень интересно о самой крепости, Дербенте, о культуре Дагестана. Создала очень душевную атмосферу общения.
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    Было очень приятно прогуляться по улочкам старого города и попить кофе с местными сладостями в уютном кафе. Все в очень приятном темпе, без спешки. Огомное спасибо! Экскурсию рекомендую!

  • О
    Олеся
    31 июля 2024
    Хунзах, Матлас и «Каменная чаша»: поездка из Дербента
    Поездка очень понравилась, маршрут интересный, с красивейшими высокогорными пейзажами. Гид и водитель- это отдельный вид искусства))) они дополняли друг-друга)))экскурсия была насыщенная,
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    все по делу, ничего лишнего и естественно дагестанский юмор. Большое спасибо, за хорошо проведенное время, интересные рассказы, вкусную еду!!! Не большое дополнение. Нас, без сопровождения не оставляли. Не было такого:" вы вон там спускайтесь, пройдете, поднимитесь и я вас встречу". Мы всегда были под присмотром))) И за это Вам, отдельное спасибо!

    Поездка очень понравилась, маршрут интересный, с красивейшими высокогорными пейзажамиПоездка очень понравилась, маршрут интересный, с красивейшими высокогорными пейзажамиПоездка очень понравилась, маршрут интересный, с красивейшими высокогорными пейзажамиПоездка очень понравилась, маршрут интересный, с красивейшими высокогорными пейзажамиПоездка очень понравилась, маршрут интересный, с красивейшими высокогорными пейзажамиПоездка очень понравилась, маршрут интересный, с красивейшими высокогорными пейзажамиПоездка очень понравилась, маршрут интересный, с красивейшими высокогорными пейзажамиПоездка очень понравилась, маршрут интересный, с красивейшими высокогорными пейзажамиПоездка очень понравилась, маршрут интересный, с красивейшими высокогорными пейзажамиПоездка очень понравилась, маршрут интересный, с красивейшими высокогорными пейзажами
  • О
    Ольга
    29 июля 2024
    Когда Дербент засыпает: вечерняя обзорная экскурсия по древним улицам
    Без изюминки) монотонно… маршрут хороший, нашлись быстро, время погулять по крепости было. Купили сладости и миндальные пирожки. Спасибо!
  • И
    Ирина
    28 июля 2024
    2 в 1: Сулакский каньон и бархан Сарыкум из Дербента (всё включено)
    всё отлично, спасибо
  • К
    Ксения
    28 июля 2024
    2 в 1: Сулакский каньон и бархан Сарыкум из Дербента (всё включено)
    Получили огромное удовольствие от тура. Великолепные локации, продуманный маршрут, четко рассчитанный по времени. И конечно же, красавчик гид Энвер! Очень
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    интересно рассказывал про достопримечательности и традиции. Великолепно организованный и вкусный обед, форель на гриле! Поездка не только оправдала наши ожидания, но и во многом превзошла их! Рекомендую от души!

    Получили огромное удовольствие от тура. Великолепные локации, продуманный маршрут, четко рассчитанный по времени. И конечно жеПолучили огромное удовольствие от тура. Великолепные локации, продуманный маршрут, четко рассчитанный по времени. И конечно жеПолучили огромное удовольствие от тура. Великолепные локации, продуманный маршрут, четко рассчитанный по времени. И конечно же
  • А
    Александра
    27 июля 2024
    Когда Дербент засыпает: вечерняя обзорная экскурсия по древним улицам
    Великолепная экскурсия, с которой обязательно стоит начать свое пребывание в Дербенте!
  • Е
    Елена
    16 июля 2024
    Хунзах, Матлас и «Каменная чаша»: поездка из Дербента
    Было очень интересно, красиво, познавательно. Гид Мирза очень интересно рассказывал, отвечал на вопросы, юморил))) водитель Адыль аккуратно вел машину, по каждому требованию пассажиров были остановки. Все здорово!!!
    Было очень интересно, красиво, познавательно. Гид Мирза очень интересно рассказывал, отвечал на вопросы, юморил))) водитель Адыль

Ответы на вопросы от путешественников по Дербенту в категории «Экскурсии для пенсионеров»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Дербенте
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
  1. Когда Дербент засыпает: вечерняя обзорная экскурсия по древним улицам
  2. 2 в 1: Сулакский каньон и бархан Сарыкум из Дербента (всё включено)
  3. Дербент - город историй
  4. Хунзах, Матлас и «Каменная чаша»: поездка из Дербента
  5. Гамсутль и Чохские террасы: групповая экскурсия из Дербента
Какие места ещё посмотреть в Дербенте
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Крепость Нарын-Кала
  2. Бархан Сарыкум
  3. Джума-Мечеть
  4. Самое главное
  5. Сулакский каньон
  6. Экраноплан «Лунь»
  7. Девичьи бани
  8. Старый город
  9. Гамсутль
  10. Водопад Тобот
Сколько стоит экскурсия по Дербенту в августе 2024
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