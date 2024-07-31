10 часов
Групповая
до 20 чел.
Лучший выбор2 в 1: Сулакский каньон и бархан Сарыкум из Дербента (всё включено)
Отправляйтесь в незабываемое путешествие по Дагестану! Вас ждут Сулакский каньон, бархан Сарыкум и Чиркейское водохранилище. Всё включено
Начало: На улице Ленина в Дербенте
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
6 авг в 06:00
3 700₽ за человека
13 часов
Групповая
до 19 чел.
Хунзах, Матлас и «Каменная чаша»: поездка из Дербента
Отправиться в отдаленные уголки Горного Дагестана на групповой автобусной экскурсии
Начало: В г. Дербент, УЛ.Х. Тагиева
Завтра в 07:00
6 авг в 07:00
3 500₽ за человека
10 часов
Групповая
Поездка в группе на Сулакский каньон и бархан Сары-кум
Хотите увидеть живописные пейзажи Дагестана? Присоединяйтесь к нашей группе и насладитесь видами Сулакского каньона, бархана Сары-кум и турбазы «Главрыба»
Начало: Дербент, пр. Агасиева, 22И, т/ц «Россия»
Расписание: Ежедневно 08:00
Завтра в 08:00
6 авг в 08:00
3 500₽ за человека
8 часов
Мини-группа
до 8 чел.
Красоты Южного Дагестана
Начало: Г. Дербент, ул. Буйнакского, 19
Расписание: В субботу в 8:00
9 авг в 08:00
10 авг в 08:00
2 800₽ за человека
10 часов
Групповая
до 19 чел.
Аул Гдым - выше только звезды
Начало: Пр-кт Агасиева, д. 22, ТЦ РОССИЯ
Расписание: Выезд в 06:30
Завтра в 06:30
6 авг в 06:30
3 900₽ за человека
скидка
30%
13 часов
Групповая
до 18 чел.
Гамсутль и Чохские террасы: групповая экскурсия из Дербента
Посетить одно из древнейших поселений Дагестана и увидеть знаменитые рукотворные террасы
Начало: В районе ТЦ «Россия» в Дербенте
Завтра в 06:00
6 авг в 06:00
50003 500₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ООлеся31 июля 2024Поездка очень понравилась, маршрут интересный, с красивейшими высокогорными пейзажами. Гид и водитель- это отдельный вид искусства))) они дополняли друг-друга)))экскурсия была насыщенная,
- ИИрина28 июля 2024всё отлично, спасибо
- ККсения28 июля 2024Получили огромное удовольствие от тура. Великолепные локации, продуманный маршрут, четко рассчитанный по времени. И конечно же, красавчик гид Энвер! Очень
- ААнна27 июля 2024Скажем так, мы все едем за впечатлениями и знакомством с другой культурой и историей в далёкие регионы страны. Много уже ездила
- ИИрина27 июля 2024Экскурсия была интересной. Очень все понравилось, красивые места, Каньон, Чиркейская ГЭС, пещера Нахъо,Бахраны, красотища везде, вкусный обед. Гид Эльмира, прекрасная
- ААлександр23 июля 2024Информация о времени выезда в билетах и в информационном сообщении разная.
- ИИльвира22 июля 2024Хотелось бы поблагодарить гида Алсиду за прекрасную экскурсию в Ахты🤝. Это был чудесный, насыщенный день. Мы поднимались на водопад. Неописуемая была красота. Теперь Горы моя слабость. ❤️ Обязательно поеду снова что бы подняться и пройти этот путь 😊
- ЕЕлена16 июля 2024Было очень интересно, красиво, познавательно. Гид Мирза очень интересно рассказывал, отвечал на вопросы, юморил))) водитель Адыль аккуратно вел машину, по каждому требованию пассажиров были остановки. Все здорово!!!
- TTerra10 июля 2024Экскурсия в Ахты была просто потрясающей! Благодаря опытному гиду я узнал много интересных фактов о местной истории, культуре и традициях.
- ЛЛилия9 июля 2024Насыщенная пррграмма под руководством опытного гида, знания и навыки работы с гостями, спасибо туркомпании за хороший маршрут, за обед до отвалу из несңольких блюд (это что-то!) все понравилось, рекомендую. Ггстеприимство по-дагестански, хорошие впечатления! Успехов!
Ответы на вопросы от путешественников по Дербенту в категории «Экскурсии и походы в горы»
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