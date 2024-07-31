Экскурсии и походы в горы

Найдено 6 экскурсий в категории «Экскурсии и походы в горы» в Дербенте, цены от 2 800 ₽, скидки до 30%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
2 в 1: Сулакский каньон и бархан Сарыкум из Дербента (всё включено)
На автобусе
143 отзыва
10 часов
Групповая
до 20 чел.
Лучший выбор
2 в 1: Сулакский каньон и бархан Сарыкум из Дербента (всё включено)
Отправляйтесь в незабываемое путешествие по Дагестану! Вас ждут Сулакский каньон, бархан Сарыкум и Чиркейское водохранилище. Всё включено
Начало: На улице Ленина в Дербенте
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
6 авг в 06:00
3 700 за человека
Хунзах, Матлас и «Каменная чаша»: поездка из Дербента
На автобусе
50 отзывов
13 часов
Групповая
до 19 чел.
Хунзах, Матлас и «Каменная чаша»: поездка из Дербента
Отправиться в отдаленные уголки Горного Дагестана на групповой автобусной экскурсии
Начало: В г. Дербент, УЛ.Х. Тагиева
Завтра в 07:00
6 авг в 07:00
3 500 за человека
Поездка в группе на Сулакский каньон и бархан Сары-кум
На автобусе
37 отзывов
10 часов
Групповая
Поездка в группе на Сулакский каньон и бархан Сары-кум
Хотите увидеть живописные пейзажи Дагестана? Присоединяйтесь к нашей группе и насладитесь видами Сулакского каньона, бархана Сары-кум и турбазы «Главрыба»
Начало: Дербент, пр. Агасиева, 22И, т/ц «Россия»
Расписание: Ежедневно 08:00
Завтра в 08:00
6 авг в 08:00
3 500 за человека
Красоты Южного Дагестана
На автобусе
5 отзывов
8 часов
Мини-группа
до 8 чел.
Красоты Южного Дагестана
Начало: Г. Дербент, ул. Буйнакского, 19
Расписание: В субботу в 8:00
9 авг в 08:00
10 авг в 08:00
2 800 за человека
Аул Гдым - выше только звезды
10 часов
Групповая
до 19 чел.
Аул Гдым - выше только звезды
Начало: Пр-кт Агасиева, д. 22, ТЦ РОССИЯ
Расписание: Выезд в 06:30
Завтра в 06:30
6 авг в 06:30
3 900 за человека
Гамсутль и Чохские террасы: групповая экскурсия из Дербента
На машине
На микроавтобусе
скидка
30%
13 часов
Групповая
до 18 чел.
Гамсутль и Чохские террасы: групповая экскурсия из Дербента
Посетить одно из древнейших поселений Дагестана и увидеть знаменитые рукотворные террасы
Начало: В районе ТЦ «Россия» в Дербенте
Завтра в 06:00
6 авг в 06:00
50003 500 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Олеся
    31 июля 2024
    Хунзах, Матлас и «Каменная чаша»: поездка из Дербента
    Поездка очень понравилась, маршрут интересный, с красивейшими высокогорными пейзажами. Гид и водитель- это отдельный вид искусства))) они дополняли друг-друга)))экскурсия была насыщенная,
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    все по делу, ничего лишнего и естественно дагестанский юмор. Большое спасибо, за хорошо проведенное время, интересные рассказы, вкусную еду!!! Не большое дополнение. Нас, без сопровождения не оставляли. Не было такого:" вы вон там спускайтесь, пройдете, поднимитесь и я вас встречу". Мы всегда были под присмотром))) И за это Вам, отдельное спасибо!

    Поездка очень понравилась, маршрут интересный, с красивейшими высокогорными пейзажамиПоездка очень понравилась, маршрут интересный, с красивейшими высокогорными пейзажамиПоездка очень понравилась, маршрут интересный, с красивейшими высокогорными пейзажамиПоездка очень понравилась, маршрут интересный, с красивейшими высокогорными пейзажамиПоездка очень понравилась, маршрут интересный, с красивейшими высокогорными пейзажамиПоездка очень понравилась, маршрут интересный, с красивейшими высокогорными пейзажамиПоездка очень понравилась, маршрут интересный, с красивейшими высокогорными пейзажамиПоездка очень понравилась, маршрут интересный, с красивейшими высокогорными пейзажамиПоездка очень понравилась, маршрут интересный, с красивейшими высокогорными пейзажамиПоездка очень понравилась, маршрут интересный, с красивейшими высокогорными пейзажами
  • И
    Ирина
    28 июля 2024
    2 в 1: Сулакский каньон и бархан Сарыкум из Дербента (всё включено)
    всё отлично, спасибо
  • К
    Ксения
    28 июля 2024
    2 в 1: Сулакский каньон и бархан Сарыкум из Дербента (всё включено)
    Получили огромное удовольствие от тура. Великолепные локации, продуманный маршрут, четко рассчитанный по времени. И конечно же, красавчик гид Энвер! Очень
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    интересно рассказывал про достопримечательности и традиции. Великолепно организованный и вкусный обед, форель на гриле! Поездка не только оправдала наши ожидания, но и во многом превзошла их! Рекомендую от души!

    Получили огромное удовольствие от тура. Великолепные локации, продуманный маршрут, четко рассчитанный по времени. И конечно жеПолучили огромное удовольствие от тура. Великолепные локации, продуманный маршрут, четко рассчитанный по времени. И конечно жеПолучили огромное удовольствие от тура. Великолепные локации, продуманный маршрут, четко рассчитанный по времени. И конечно же
  • А
    Анна
    27 июля 2024
    Поездка в группе на Сулакский каньон и бархан Сары-кум
    Скажем так, мы все едем за впечатлениями и знакомством с другой культурой и историей в далёкие регионы страны. Много уже ездила
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    по стране и впервые встречаю, что не местный гид или хотя бы не проживший длительное время в регионе человек проводит экскурсию. Виктор, вы молодец, но хотелось бы больше деталей именно про Дагестан, а не Таиланд, Индию и т. д. Вы хороший рассказчик, при дальнейшем знакомстве и вашем м регионом, думаю все у вас получится. Были независящее не от кого, моменты с транспортом, но это машина и такое случается. Просто надо как-то во время всего этого организовать досуг, рассказать что-то, может бы куда-нибудь сходили Спасибо водителю за комфортную дорогу несмотря ни на что. За то, что тоже можно было что-то уточнить или узнать. При катании на катере, хорошо, что было два катера - с лайт версией и более быстрым. Все остались довольны. И вкусно пообедали, форель прекрасна. 👍 Доработаете детали организации при всяких таких ситуациях и было бы прекрасно. Спасибо за экскурсию.

  • И
    Ирина
    27 июля 2024
    Поездка в группе на Сулакский каньон и бархан Сары-кум
    Экскурсия была интересной. Очень все понравилось, красивые места, Каньон, Чиркейская ГЭС, пещера Нахъо,Бахраны, красотища везде, вкусный обед. Гид Эльмира, прекрасная
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    девушка, все очень доступно рассказывала, водитель тоже очень аккуратный, вежливый молодой человек. Единственное, жаль, что не заехали на главрыбу. Вобщем, впечатления только положительные. Спасибо, большое.

  • А
    Александр
    23 июля 2024
    Поездка в группе на Сулакский каньон и бархан Сары-кум
    Информация о времени выезда в билетах и в информационном сообщении разная.
  • И
    Ильвира
    22 июля 2024
    Красоты Южного Дагестана
    Хотелось бы поблагодарить гида Алсиду за прекрасную экскурсию в Ахты🤝. Это был чудесный, насыщенный день. Мы поднимались на водопад. Неописуемая была красота. Теперь Горы моя слабость. ❤️ Обязательно поеду снова что бы подняться и пройти этот путь 😊
  • Е
    Елена
    16 июля 2024
    Хунзах, Матлас и «Каменная чаша»: поездка из Дербента
    Было очень интересно, красиво, познавательно. Гид Мирза очень интересно рассказывал, отвечал на вопросы, юморил))) водитель Адыль аккуратно вел машину, по каждому требованию пассажиров были остановки. Все здорово!!!
    Было очень интересно, красиво, познавательно. Гид Мирза очень интересно рассказывал, отвечал на вопросы, юморил))) водитель Адыль
  • T
    Terra
    10 июля 2024
    Красоты Южного Дагестана
    Экскурсия в Ахты была просто потрясающей! Благодаря опытному гиду я узнал много интересных фактов о местной истории, культуре и традициях.
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    Путешествие было полным приключений и новых открытий, каждый день был наполнен удивительными впечатлениями. Спасибо команде организаторов за такую увлекательную и познавательную экскурсию, которая оставила в моем сердце незабываемые воспоминания и желание вернуться снова. Рекомендую всем испытать этот незабываемый опыт!

  • Л
    Лилия
    9 июля 2024
    Хунзах, Матлас и «Каменная чаша»: поездка из Дербента
    Насыщенная пррграмма под руководством опытного гида, знания и навыки работы с гостями, спасибо туркомпании за хороший маршрут, за обед до отвалу из несңольких блюд (это что-то!) все понравилось, рекомендую. Ггстеприимство по-дагестански, хорошие впечатления! Успехов!

Ответы на вопросы от путешественников по Дербенту в категории «Экскурсии и походы в горы»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Дербенте
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 6
  1. 2 в 1: Сулакский каньон и бархан Сарыкум из Дербента (всё включено)
  2. Хунзах, Матлас и «Каменная чаша»: поездка из Дербента
  3. Поездка в группе на Сулакский каньон и бархан Сары-кум
  4. Красоты Южного Дагестана
  5. Аул Гдым - выше только звезды
Какие места ещё посмотреть в Дербенте
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Крепость Нарын-Кала
  2. Бархан Сарыкум
  3. Джума-Мечеть
  4. Самое главное
  5. Сулакский каньон
  6. Экраноплан «Лунь»
  7. Девичьи бани
  8. Старый город
  9. Гамсутль
  10. Водопад Тобот
Сколько стоит экскурсия по Дербенту в августе 2024
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