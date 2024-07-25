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водителем. Переживаний совсем не было, так как вел очень аккуратно, параллельно рассказывая про локации, которые мы проезжали. Спасибо Алиму, все очень понравилось! На обед была вкуснейшая форель, очень советую всем обязательно попробовать, а также увидеть красоту Сулакского каньона! АЯ-ТУР, спасибо за новые впечатления и самые интересные экскурсии!!