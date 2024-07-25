3.5 часа
Индивидуальная
Индивидуальная экскурсия: Прогулка по вечернему Дербенту
Когда наступит вечер, Дербент засияет огнями, а звуки азана наполнят воздух. Вас ждёт панорама со смотровой площадки, колоритные магалы и древнейшая мечеть
Начало: Недалеко от крепости Нарын-Кала
Завтра в 18:00
6 авг в 18:00
1 500₽ за человека
12 часов
Групповая
до 19 чел.
Путешествие по Дагестану: каньон, ГЭС и бархан Сарыкум
Встречайте рассвет в Дагестане, познавая культуру и природу на маршруте к Сулакскому каньону и бархану Сарыкум
Начало: В Дербенте на ул. Тагиева 4а. (Приморская 16/5 по ...
Расписание: ежедневно в 06:00
6 авг в 06:00
7 авг в 06:00
3 300₽ за человека
12 часов
Водная прогулка
Путешествие мечты в Дербенте: Сулакский каньон и Сарыкум
Вас ждет захватывающее путешествие по самым живописным уголкам Дагестана с комфортом и новыми впечатлениями
Начало: В Дербенте, Избербаше или Махачкале
7 авг в 07:00
8 авг в 07:00
20 000₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- AAnton25 июля 2024Спасибо за экскурсию!! Гид много и интересно рассказывал, оч внимательный, с юмором 👌Даже на локациях, когда группа расходилась кто куда, умудрялся находить время для каждого🔥 гид Мурад, ему отдельное спасибо!!!
- ССофия15 июля 2024Снова выбрала АЯ-ТУР и снова осталась довольна! В этот раз экскурсию вел молодой, приятный парень, Алим. Он был и гидом, и
- ААйнур14 июля 2024Добрый день! Хотелось бы написать отзыв о нашей вчерашней экскурсии в Сулаксий каньон. Это уже моя третья поездка. В этот
Ответы на вопросы от путешественников по Дербенту в категории «По крышам»
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Сколько стоит экскурсия по Дербенту в августе 2024
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