По крышам – экскурсии в Дербенте

Найдено 3 экскурсии в категории «По крышам» в Дербенте, цены от 1 500 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Прогулка по вечернему Дербенту
Пешая
24 отзыва
3.5 часа
Индивидуальная
Индивидуальная экскурсия: Прогулка по вечернему Дербенту
Когда наступит вечер, Дербент засияет огнями, а звуки азана наполнят воздух. Вас ждёт панорама со смотровой площадки, колоритные магалы и древнейшая мечеть
Начало: Недалеко от крепости Нарын-Кала
Завтра в 18:00
6 авг в 18:00
1 500 за человека
Из Дербента - в Сулакский каньон и бархан Сарыкум
На автобусе
125 отзывов
12 часов
Групповая
до 19 чел.
Путешествие по Дагестану: каньон, ГЭС и бархан Сарыкум
Встречайте рассвет в Дагестане, познавая культуру и природу на маршруте к Сулакскому каньону и бархану Сарыкум
Начало: В Дербенте на ул. Тагиева 4а. (Приморская 16/5 по ...
Расписание: ежедневно в 06:00
6 авг в 06:00
7 авг в 06:00
3 300 за человека
Путешествие мечты: Сулакский каньон и бархан Сарыкум
На машине
На катере
21 отзыв
12 часов
Водная прогулка
Путешествие мечты в Дербенте: Сулакский каньон и Сарыкум
Вас ждет захватывающее путешествие по самым живописным уголкам Дагестана с комфортом и новыми впечатлениями
Начало: В Дербенте, Избербаше или Махачкале
7 авг в 07:00
8 авг в 07:00
20 000 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • A
    Anton
    25 июля 2024
    Из Дербента - в Сулакский каньон и бархан Сарыкум
    Спасибо за экскурсию!! Гид много и интересно рассказывал, оч внимательный, с юмором 👌Даже на локациях, когда группа расходилась кто куда, умудрялся находить время для каждого🔥 гид Мурад, ему отдельное спасибо!!!
    Спасибо за экскурсию!! Гид много и интересно рассказывал, оч внимательный, с юмором 👌Даже на локациях, когдаСпасибо за экскурсию!! Гид много и интересно рассказывал, оч внимательный, с юмором 👌Даже на локациях, когдаСпасибо за экскурсию!! Гид много и интересно рассказывал, оч внимательный, с юмором 👌Даже на локациях, когда
  • С
    София
    15 июля 2024
    Из Дербента - в Сулакский каньон и бархан Сарыкум
    Снова выбрала АЯ-ТУР и снова осталась довольна! В этот раз экскурсию вел молодой, приятный парень, Алим. Он был и гидом, и
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    водителем. Переживаний совсем не было, так как вел очень аккуратно, параллельно рассказывая про локации, которые мы проезжали. Спасибо Алиму, все очень понравилось! На обед была вкуснейшая форель, очень советую всем обязательно попробовать, а также увидеть красоту Сулакского каньона! АЯ-ТУР, спасибо за новые впечатления и самые интересные экскурсии!!

  • А
    Айнур
    14 июля 2024
    Из Дербента - в Сулакский каньон и бархан Сарыкум
    Добрый день! Хотелось бы написать отзыв о нашей вчерашней экскурсии в Сулаксий каньон. Это уже моя третья поездка. В этот
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    раз мы поехали с гидом-водителем Алимом. Мне очень все понравилось, спасибо большое. Природа там очень красивая, не пожалеете, а наш гид оставил прекрасное впечатление, молодой и перспективный, с большим интересом все рассказывал. АЯ-ТУР -лучшие!

    Добрый день! Хотелось бы написать отзыв о нашей вчерашней экскурсии в Сулаксий каньон. Это уже моя

Ответы на вопросы от путешественников по Дербенту в категории «По крышам»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Дербенте
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Прогулка по вечернему Дербенту
  2. Из Дербента - в Сулакский каньон и бархан Сарыкум
  3. Путешествие мечты: Сулакский каньон и бархан Сарыкум
Какие места ещё посмотреть в Дербенте
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Крепость Нарын-Кала
  2. Бархан Сарыкум
  3. Джума-Мечеть
  4. Самое главное
  5. Сулакский каньон
  6. Экраноплан «Лунь»
  7. Девичьи бани
  8. Старый город
  9. Гамсутль
  10. Водопад Тобот
Сколько стоит экскурсия по Дербенту в августе 2024
Сейчас в Дербенте в категории "По крышам" можно забронировать 3 экскурсии от 1 500 до 20 000. Туристы уже оставили гидам 170 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.78 из 5
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