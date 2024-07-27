Популярные экскурсии

Найдено 8 экскурсий в категории «Популярные экскурсии» в Дербенте, цены от 3 000 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Джунгли Дагестана «- экскурсия в Самурский Лес» Купальный Тур
На автобусе
76 отзывов
9 часов
Групповая
до 19 чел.
Лучший выбор
Джунгли Дагестана: Экскурсия в Самурский Лес - Купальный Тур
Приключение в Дагестане: тайны Самурского леса и купание в живых озерах ждут вас на уникальной экскурсии
Начало: Г. Дербент ул. Ленина 41
Расписание: Согласно календарю
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
3 000 за человека
Бирюзовый Сулакский каньон, катание на катере и бархан Сарыкум из Дербента
На автобусе
На катере
400 отзывов
13 часов
Водная прогулка
Лучший выбор
Бирюзовый Сулакский каньон, катание на катере и бархан Сарыкум из Дербента
Поездка в самые живописные уголки Дагестана: Сулакский каньон, Чиркейское водохранилище и бархан Сарыкум. Впечатления на всю жизнь
Начало: Г. Дербент ул. Ленина 41
Расписание: Согласно календарю
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
3 700 за человека
Гоор и Кахиб и язык Тролля из Дербента
На автобусе
89 отзывов
13 часов
Групповая
до 19 чел.
Гоор и Кахиб: путеводитель по забытым селениям горного Дагестана
Вас ждет погружение в историю древних селений Дагестана, где каждый камень хранит легенды горцев
Начало: Г. Дербент ул. Ленина 41
Расписание: вторник,четверг,суббота
Сегодня в 06:00
8 авг в 06:00
3 500 за человека
Аул-призрак Гамсутль и Салтинская теснина из Дербента
На автобусе
156 отзывов
12 часов
Групповая
до 19 чел.
Гамсутль и Салтинская теснина: путешествие по забытым местам Дагестана
Погрузитесь в атмосферу забытого мира аула Гамсутль и величественной Салтинской теснины в компании единомышленников
Начало: Г. Дербент ул. Ленина 41
Расписание: вторник,четверг,суббота
Сегодня в 06:00
8 авг в 06:00
3 500 за человека
Древняя крепость, Хучнинский водопад и экраноплан «Лунь»
На автобусе
106 отзывов
7 часов
Групповая
до 19 чел.
Групповая экскурсия: Древняя крепость, Хучнинский водопад, Экраноплан «Лунь»
Погрузитесь в историю и природу Дагестана с экскурсией по знаковым местам Дербента и окрестностей
Начало: Г. Дербент ул. Ленина 41
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
3 000 за человека
Грозный, Шали и Аргун - тур по Чеченской республике из Дербента
На автобусе
121 отзыв
14 часов
Групповая
до 19 чел.
Грозный, Шали и Аргун - тур по Чеченской республике из Дербента
Начало: Г. Дербент ул. Ленина 41
Расписание: Ежедневно
Завтра в 06:00
8 авг в 06:00
3 000 за человека
Поездка в группе на Сулакский каньон и бархан Сары-кум
На автобусе
34 отзыва
10 часов
Групповая
Поездка в группе на Сулакский каньон и бархан Сары-кум
Хотите увидеть живописные пейзажи Дагестана? Присоединяйтесь к нашей группе и насладитесь видами Сулакского каньона, бархана Сары-кум и турбазы «Главрыба»
Начало: Дербент, пр. Агасиева, 22И, т/ц «Россия»
Расписание: Ежедневно 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
3 500 за человека
От скалистого каньона до песков - Сулакский каньон и бархан Сарыкум
На автобусе
236 отзывов
13 часов
Групповая
От скалистого каньона до песков - Сулакский каньон и бархан Сарыкум
Уникальная экскурсия по Сулакскому каньону и бархану Сарыкум. Погрузитесь в атмосферу Дагестана, насладитесь видами и сделайте незабываемые фото
Начало: Г. Дербент Х. Тагиева 4а (2 ГИС ул. Приморская 16/...
Расписание: Ежедневно в 6:00
Завтра в 06:00
8 авг в 06:00
3 300 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна
    27 июля 2024
    Поездка в группе на Сулакский каньон и бархан Сары-кум
    Скажем так, мы все едем за впечатлениями и знакомством с другой культурой и историей в далёкие регионы страны. Много уже ездила
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    по стране и впервые встречаю, что не местный гид или хотя бы не проживший длительное время в регионе человек проводит экскурсию. Виктор, вы молодец, но хотелось бы больше деталей именно про Дагестан, а не Таиланд, Индию и т. д. Вы хороший рассказчик, при дальнейшем знакомстве и вашем м регионом, думаю все у вас получится. Были независящее не от кого, моменты с транспортом, но это машина и такое случается. Просто надо как-то во время всего этого организовать досуг, рассказать что-то, может бы куда-нибудь сходили Спасибо водителю за комфортную дорогу несмотря ни на что. За то, что тоже можно было что-то уточнить или узнать. При катании на катере, хорошо, что было два катера - с лайт версией и более быстрым. Все остались довольны. И вкусно пообедали, форель прекрасна. 👍 Доработаете детали организации при всяких таких ситуациях и было бы прекрасно. Спасибо за экскурсию.

  • И
    Ирина
    27 июля 2024
    Поездка в группе на Сулакский каньон и бархан Сары-кум
    Экскурсия была интересной. Очень все понравилось, красивые места, Каньон, Чиркейская ГЭС, пещера Нахъо,Бахраны, красотища везде, вкусный обед. Гид Эльмира, прекрасная
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    девушка, все очень доступно рассказывала, водитель тоже очень аккуратный, вежливый молодой человек. Единственное, жаль, что не заехали на главрыбу. Вобщем, впечатления только положительные. Спасибо, большое.

  • А
    Александр
    23 июля 2024
    Поездка в группе на Сулакский каньон и бархан Сары-кум
    Информация о времени выезда в билетах и в информационном сообщении разная.

Ответы на вопросы от путешественников по Дербенту в категории «Популярные экскурсии»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Дербенте
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 8
  1. Джунгли Дагестана «- экскурсия в Самурский Лес» Купальный Тур
  2. Бирюзовый Сулакский каньон, катание на катере и бархан Сарыкум из Дербента
  3. Гоор и Кахиб и язык Тролля из Дербента
  4. Аул-призрак Гамсутль и Салтинская теснина из Дербента
  5. Древняя крепость, Хучнинский водопад и экраноплан «Лунь»
Какие места ещё посмотреть в Дербенте
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Крепость Нарын-Кала
  2. Бархан Сарыкум
  3. Джума-Мечеть
  4. Самое главное
  5. Сулакский каньон
  6. Экраноплан «Лунь»
  7. Девичьи бани
  8. Старый город
  9. Гамсутль
  10. Водопад Тобот
Сколько стоит экскурсия по Дербенту в августе 2024
Сейчас в Дербенте в категории "Популярные экскурсии" можно забронировать 8 экскурсий и билетов от 3 000 до 3 700. Туристы уже оставили гидам 1218 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.78 из 5
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