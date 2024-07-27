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по стране и впервые встречаю, что не местный гид или хотя бы не проживший длительное время в регионе человек проводит экскурсию. Виктор, вы молодец, но хотелось бы больше деталей именно про Дагестан, а не Таиланд, Индию и т. д. Вы хороший рассказчик, при дальнейшем знакомстве и вашем м регионом, думаю все у вас получится. Были независящее не от кого, моменты с транспортом, но это машина и такое случается. Просто надо как-то во время всего этого организовать досуг, рассказать что-то, может бы куда-нибудь сходили Спасибо водителю за комфортную дорогу несмотря ни на что. За то, что тоже можно было что-то уточнить или узнать. При катании на катере, хорошо, что было два катера - с лайт версией и более быстрым. Все остались довольны. И вкусно пообедали, форель прекрасна. 👍 Доработаете детали организации при всяких таких ситуациях и было бы прекрасно. Спасибо за экскурсию.