9 часов
Групповая
до 19 чел.
Лучший выборДжунгли Дагестана: Экскурсия в Самурский Лес - Купальный Тур
Приключение в Дагестане: тайны Самурского леса и купание в живых озерах ждут вас на уникальной экскурсии
Начало: Г. Дербент ул. Ленина 41
Расписание: Согласно календарю
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
3 000₽ за человека
13 часов
Водная прогулка
Лучший выборБирюзовый Сулакский каньон, катание на катере и бархан Сарыкум из Дербента
Поездка в самые живописные уголки Дагестана: Сулакский каньон, Чиркейское водохранилище и бархан Сарыкум. Впечатления на всю жизнь
Начало: Г. Дербент ул. Ленина 41
Расписание: Согласно календарю
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
3 700₽ за человека
13 часов
Групповая
до 19 чел.
Гоор и Кахиб: путеводитель по забытым селениям горного Дагестана
Вас ждет погружение в историю древних селений Дагестана, где каждый камень хранит легенды горцев
Начало: Г. Дербент ул. Ленина 41
Расписание: вторник,четверг,суббота
Сегодня в 06:00
8 авг в 06:00
3 500₽ за человека
12 часов
Групповая
до 19 чел.
Гамсутль и Салтинская теснина: путешествие по забытым местам Дагестана
Погрузитесь в атмосферу забытого мира аула Гамсутль и величественной Салтинской теснины в компании единомышленников
Начало: Г. Дербент ул. Ленина 41
Расписание: вторник,четверг,суббота
Сегодня в 06:00
8 авг в 06:00
3 500₽ за человека
7 часов
Групповая
до 19 чел.
Групповая экскурсия: Древняя крепость, Хучнинский водопад, Экраноплан «Лунь»
Погрузитесь в историю и природу Дагестана с экскурсией по знаковым местам Дербента и окрестностей
Начало: Г. Дербент ул. Ленина 41
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
3 000₽ за человека
14 часов
Групповая
до 19 чел.
Грозный, Шали и Аргун - тур по Чеченской республике из Дербента
Начало: Г. Дербент ул. Ленина 41
Расписание: Ежедневно
Завтра в 06:00
8 авг в 06:00
3 000₽ за человека
10 часов
Групповая
Поездка в группе на Сулакский каньон и бархан Сары-кум
Хотите увидеть живописные пейзажи Дагестана? Присоединяйтесь к нашей группе и насладитесь видами Сулакского каньона, бархана Сары-кум и турбазы «Главрыба»
Начало: Дербент, пр. Агасиева, 22И, т/ц «Россия»
Расписание: Ежедневно 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
3 500₽ за человека
13 часов
Групповая
От скалистого каньона до песков - Сулакский каньон и бархан Сарыкум
Уникальная экскурсия по Сулакскому каньону и бархану Сарыкум. Погрузитесь в атмосферу Дагестана, насладитесь видами и сделайте незабываемые фото
Начало: Г. Дербент Х. Тагиева 4а (2 ГИС ул. Приморская 16/...
Расписание: Ежедневно в 6:00
Завтра в 06:00
8 авг в 06:00
3 300₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна27 июля 2024Скажем так, мы все едем за впечатлениями и знакомством с другой культурой и историей в далёкие регионы страны. Много уже ездила
- ИИрина27 июля 2024Экскурсия была интересной. Очень все понравилось, красивые места, Каньон, Чиркейская ГЭС, пещера Нахъо,Бахраны, красотища везде, вкусный обед. Гид Эльмира, прекрасная
- ААлександр23 июля 2024Информация о времени выезда в билетах и в информационном сообщении разная.
Ответы на вопросы от путешественников по Дербенту в категории «Популярные экскурсии»
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